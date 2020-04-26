Чим зайняті Джейн Фонда, Донателла Версаче, Наомі Кембелл і інші знаменитості під час карантину і як знімають тривогу, читайте в матеріалі #Букв.
“Королева фітнесу” і одна з перших фітнес-активісток 82-річна Джейн Фонда відродила свої відеотренування. Заняття Фонда веде онлайн на найпопулярнішій нині соціальній платформі TikTok.
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Join me for a Virtual @firedrillfriday !!! . Join our virtual #FireDrillFriday🔥 this Friday at 11am PT / 2pm ET to to keep the pressure on politicians to adopt a #GreenNewDeal, end new fossil fuels, and enact a just transition to a renewable economy that protects workers and communities. Let’s tackle the climate crisis while we #StayHome. . Register at the link in our bio. @greenpeaceusa @janefonda
Фешн-інфлюенсер Кьяра Феррані теж не втрачає часу дарма і, схоже, веде саму активне соціальне життя на карантині.
Ще на початку пандемії Феррані разом з чоловіком пожертвували 100 тисяч євро на поліпшення умов в італійських лікарнях, а також запустили краундфандінговую кампанію і зібрали близько 4 мільйонів євро на допомогу лікарям Італії. А крім серйозних справ, знаменитість не забуває і розважати своїх шанувальників. Так, Кьяра і її чоловік відомий співак Fedez не раз влаштовували домашні вечірки на балконі свого будинку, одягаючись в елегантні вечірні наряди.
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Фото: Сhiara Ferragni/Instagram
Також Кьяра Феррані – успішний підприємець. Її колекція спортивних костюмів, які вона випускала ще до карантину, зараз користується великим попитом, бо всі сидять по домівках. Кошти від їх продажу Феррані перераховує на потреби медицини Італії.
В цілому життя італійської зірки виглядає так само, як і у багатьох: вона робить домашню піцу, грає в ігри зі своєю дитиною, знімає смішні відео на TikTok, а також радіє простим речам – можливості позасмагати на терасі свого будинку, випити кави вранці, вдосталь виспатися.
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Джонні Депп нарешті завів свій Instagram, і за тиждень набрав майже 4 мільйони передплатників і зробив 4 поста.
Белла Хадід спробувала себе в якості флориста і зібрала букет. Також модель катається на коні. Верхова їзда – одне з давніх хобі Хадід. У серпні минулого року вона завела собі нового коня по кличці Блу – скакун рідкісної породи з блакитними очима. Серед рутинних справ моделі на домашньому карантині – випікання печива.
Фото: Bella Hadid
Старша сестра Белли Джіджі Хадід теж обкатує свого скакуна. Також модель працює навіть на карантині, тільки в онлайні і вдома.
За останній час Джіджі провела кілька домашніх зйомок по FaceTime. Одна – портрет для обкладинки журналу i-D, друга – для квітневого Vogue Italia: редакція журналу відправила моделі total look Chanel, в якому Джіджі Хадід зобразила типову картину зі свого життя на карантині.
Як виявилося, Джіджі любить проводити час за відеоіграми.
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Супермодель Наомі Кембелл запустила на своєму YouTube-каналі онлайн-шоу No Filter With Naomi, де вона бере інтерв’ю у відомих фешн-інсайдерів. Серед її гостей вже були Сінді Кроуфорд, Шарон Стоун, Марк Джейкобс, Періс Хілтон, Анна Вінтур та інші.
Ще одна супермодель нового покоління Кендалл Дженнер проводить дні на свіжому повітрі зі своїм “оленем”: так вона називає домашнього улюбленця – доберман-пінчера з кумедними довгими вухами. З ним модель гуляє або загоряє на шезлонгу, читаючи книгу.
Модель Victoria’s Secret Джозефін Скрівер коротає свої дні біля каміна, насолоджується тишею, читає книгу, записує думки в щоденник і багато часу проводить наодинці зі своїми думками, розмірковуючи про життя і намагаючись ментально прийняти вимушений локдаун.
А ось актриса Дрю Беррімор перетворилася на домашнього садівника і зайнялася вирощуванням кропу, петрушки, базиліка, моркви та іншої зелені і овочів прямо на підвіконні.
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Easter ideas! Plant. Play. Read. Write. Games. Dance. Hopscotch
Для Вікторії та Девіда Бекхем карантин – повністю час сім’ї. Їх карантин виглядає як життя на канікулах: ввечері вони влаштовують затишні домашні вечері, а вдень займаються спортом, як це робить Девід та Круз Бекхем, грають в спільні ігри або знаходять інші розваги. Нещодавно на день народження Вікторії Бекхем 17 квітня всі їх сімейство вирушило кататися на велосипедах.
Чи не сумуючи, з гумором і проявляючи неабияку частку кмітливості живе на карантині Моллі Сімс, американська модель, актриса і мама трьох дітей. Список її справ займає готування, прибирання, навчання дітей на дому, догляд за собою і тренування з незвичайним інвентарем (наприклад, пляшками вина).
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Pushed #workoutwednesday to Thursday because we celebrated our Scar all day yesterday! 🥳 Today we’re burning off the cake & getting to work! We’re using household items that you most likely have in your home. 💪🏻💦✨⠀ Let’s do this:⠀ 1. Rosé circles (25 forward & 25 back) + lateral bicep curl- 25 reps⠀ 2. Luggage pushups -15 reps⠀ 3. Laundry detergent (or 6lb weight) squats – 15 reps⠀ 4. Slider plank jack with dish towel- 30 seconds ⠀ 5. Soccer ball sit up- 15 reps⠀ 6. Batman squats (or 30 lbs) + 30 lb weight hold and dance⠀ 7. All 4s leg lift with a 5lb weight or canned food – 25 reps per leg ⠀ 8. Laundry detergent tricep curls 15 reps⠀ 9. Jumping jacks with a dog or 30lbs ⠀ 10. Luggage tricep dips – 25 reps ⠀ Repeat this 3 times! Next week, I’m going to share some workouts for both you and your kiddos! If you do this workout, don’t forget to tag me 😘⠀ ⠀ ⠀ #stayhome #fullbodyworkout #athomeworkouts outfit by @perfectmomentsports
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При цьому модель встигає попрацювати і провести робочі Zoom-зустрічі в оригінальний спосіб, не знімаючи піжамних штанів або сховавшись у своєму гардеробі, щоб знайти хоча б годину тиші навколо.
Дизайнер Донателла Версаче знайшла свою віддушину на карантині: тепер у неї достатньо часу на читання своєї величезної бібліотеки книг.
“У мене ніколи не було так багато часу для моїх книг. Книги – моя пристрасть, і коли я не працюю, зазвичай це те, що я роблю. Хоча, як завжди, у мене є стопка нових книг, але я все одно звертаюся до своїх старих улюбленців. Вони так втішні, як старі добрі друзі. Найголовніше, що я зрозуміла, що ці книги пережили найважчі часи зі мною, і ми зробили це. Точно так само і зараз, я знаю, що ми переживемо цей час”.
Щоб заспокоїти свій розум, Олівія Калп взялася за розмальовки-антистрес – заняття, яке часто допомагає відключитися від поганих думок на тривалий час і перезавантажити мозок. Також модель і “Міс світуу 2012” займається спортом і кулінарією. На католицький Великдень вона приготувала морквяний пиріг і поділилася рецептом в Інстаграм.
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Sharing this recipe now so you have it for Easter. BEST CARROT CAKE EVER! I’m also going Live tomorrow with @jonathansimkhai at 5:30 PST and showing him how to make it so get the ingredients today and make it with us tomorrow. Tag me when you make it so I can repost 🥰❤️——————————————————— CARROT CAKE Ingredients Cake: Wet ingredients: * 1 1/3 cups unsweetened applesauce * 2 cups granulated sugar * 2 tsp vanilla * 1 cup Dole crushed pineapple not drained * 3 room temperature eggs * 2 cups grated carrots * 1 1/4 cup shredded sweetened coconut * 1 cup chopped nuts (optional) Dry ingredients: * 2 cups all-purpose flour * 1 tsp baking soda * 1 1/2 tsp baking powder * 2 tsp salt * 2 tsp cinnamon Cream Cheese Frosting: * 1 1/2 stick butter softened * 12 oz cream cheese softened * 2 tsp vanilla * 6 cups powdered sugar Instructions * Preheat oven to 350 degrees. * Combine “wet ingredients” including sugar and optional nuts. Separately combine dry ingredients. Mix wet and dry ingredients together. * Pour into a greased 9 x 13 or two round 9-inch pans or three 8-inch pans (to do the layer cake like I did) Bake for 28-40 minutes and use the tooth pick test to tell when it’s ready. The inside is supposed to be a little gooey/moist like this video so don’t overcook it!! Let cakes cool for 15 minutes in the pan and then remove and let cool completely before frosting. It’s really important to let the cakes cool completely before you frost otherwise the frosting will melt 🙂 For the frosting: * Beat the butter and cream cheese until fluffy. Add in the vanilla and powdered sugar and beat until combined. The longer you whip it, the more airy and fluffy it will be 🥰
У багатьох знаменитостей нарешті знаходиться час на те, на що раніше його не вистачало. Що найкориснішого зробила на карантині Кім Кардашьян, так це, за її словами, “систематизувала всі картинки на моєму телефоні і зробила папки для кожного з моїх дітей”.
Леді Гага днями випустила свій новий альбом Chromatica і планує влітку дати концерти на його підтримку. Свій вільний час вона витрачає на відеоігри, карти і турботу про себе.
Принц Вільям і герцогиня Кетрін продовжують займатися своїми королівськими обов’язками, зокрема надають моральну підтримку лікарям на передовій боротьби з коронавірусів.
Розуміючи, що самоізоляція і соціальне дистанціювання можуть створювати величезні проблеми для психічного здоров’я людей, в останні тижні герцоги Кембриджські регулярно підтримують контакти з організаціями і патронат, щоб зрозуміти проблеми, з якими вони стикаються в цей непростий час. Всі зустрічі вони проводять по відеодзвінків і частину своїх розмов публікують прямо на своїй сторінці в Інстаграме.
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Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children. The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication – and to wish the children a very Happy Easter 🐣 @_place2be
Принц Гаррі та Меган Маркл не з’являються в соцмережах. Відомо, що після того як вони склали свої королівські повноваження, пара переїхала до Канади, а потім в самий розпал пандемії перебралася до Каліфорнії, повідомляє журнал People.
Як стверджується, Гаррі і Меган не приймають гостей і рідко виїжджають з дому, проводячи час у сімейному колі. Свій будинок вони залишають тільки, щоб вигуляти собак або взяти участь в благодійних акціях.
Наприклад, герцоги Сассекські надали допомогу фонду Project Angel Food і власноруч розвозили продукти жителям Лос-Анджелеса, які опинилися в критичному фінансовому становищі. З родичами і друзями Меган і Гаррі спілкуються по відеозв’язку. Саме таким способом вони привітали з днем народження королеву Єлизавету.
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This afternoon, The Duke and Duchess of Sussex attended the annual Commonwealth Service at Westminster Abbey on Commonwealth Day, alongside Her Majesty The Queen and Members of The Royal Family. The Commonwealth is a global network of 54 countries, working in collaboration towards shared economic, environmental, social and democratic goals, and the Service today seeks to highlight the vast community which spans every geographical region, religion and culture, embracing diversity amongst its population of 2.4 billion people, of which 60 percent are under 30 years old. As President and Vice-President of the @Queens_Commonwealth_Trust, The Duke and Duchess of Sussex have been passionate advocates of the Commonwealth having spent many years working closely with the next generation of Commonwealth leaders. The theme of the Commonwealth for 2020 is ‘Delivering A Common Future: Connecting, Innovating, Transforming’, placing emphasis on youth, the environment, trade, governance, and ICT (Information and Communications Technology) and innovation. From working to protect the earth’s natural resources and preserving the planet for generations to come, to championing fair trade and empowering the youth of today to transform the communities of tomorrow, the Service celebrates the Commonwealth’s continued commitment to delivering a peaceful, prosperous and more sustainable future for all. Photo © PA
Актриса Кейт Хадсон присвятила час свого музичного хобі – вона співає і грає на фортепіано, а також вчиться принципам самовиживання, роблячи захисну маску для виходу на вулицю з підручних засобів.
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I’m no professional but I learned how to make a homemade mask and thought I would share. I know a lot of people are looking for them and can’t get ahold of them so I’m the meantime a little DIY may be helpful. Remember, this does not prevent you from breathing in droplets but could prevent you from infecting anyone if you are with virus but asymptomatic. Take care out there! Stay healthy ❤️ Love, Kate