Знаменитості - такі ж люди, як і ми. І це особливо розумієш, коли весь світ сидить по своїх домівках.

Чим зайняті Джейн Фонда, Донателла Версаче, Наомі Кембелл і інші знаменитості під час карантину і як знімають тривогу, читайте в матеріалі #Букв.

“Королева фітнесу” і одна з перших фітнес-активісток 82-річна Джейн Фонда відродила свої відеотренування. Заняття Фонда веде онлайн на найпопулярнішій нині соціальній платформі TikTok.

Фешн-інфлюенсер Кьяра Феррані теж не втрачає часу дарма і, схоже, веде саму активне соціальне життя на карантині.

Ще на початку пандемії Феррані разом з чоловіком пожертвували 100 тисяч євро на поліпшення умов в італійських лікарнях, а також запустили краундфандінговую кампанію і зібрали близько 4 мільйонів євро на допомогу лікарям Італії. А крім серйозних справ, знаменитість не забуває і розважати своїх шанувальників. Так, Кьяра і її чоловік відомий співак Fedez не раз влаштовували домашні вечірки на балконі свого будинку, одягаючись в елегантні вечірні наряди.

Переглянути цей допис в Instagram 🤣🤣🤣 video credit @fedez ❤️ Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) 26 Бер 2020 р. о 4:44 PDT





Фото: Сhiara Ferragni/Instagram

Також Кьяра Феррані – успішний підприємець. Її колекція спортивних костюмів, які вона випускала ще до карантину, зараз користується великим попитом, бо всі сидять по домівках. Кошти від їх продажу Феррані перераховує на потреби медицини Італії.



В цілому життя італійської зірки виглядає так само, як і у багатьох: вона робить домашню піцу, грає в ігри зі своєю дитиною, знімає смішні відео на TikTok, а також радіє простим речам – можливості позасмагати на терасі свого будинку, випити кави вранці, вдосталь виспатися.

Переглянути цей допис в Instagram 😅 Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) 23 Кві 2020 р. о 5:38 PDT





Джонні Депп нарешті завів свій Instagram, і за тиждень набрав майже 4 мільйони передплатників і зробив 4 поста.

Белла Хадід спробувала себе в якості флориста і зібрала букет. Також модель катається на коні. Верхова їзда – одне з давніх хобі Хадід. У серпні минулого року вона завела собі нового коня по кличці Блу – скакун рідкісної породи з блакитними очима. Серед рутинних справ моделі на домашньому карантині – випікання печива.

Фото: Bella Hadid

Старша сестра Белли Джіджі Хадід теж обкатує свого скакуна. Також модель працює навіть на карантині, тільки в онлайні і вдома.

За останній час Джіджі провела кілька домашніх зйомок по FaceTime. Одна – портрет для обкладинки журналу i-D, друга – для квітневого Vogue Italia: редакція журналу відправила моделі total look Chanel, в якому Джіджі Хадід зобразила типову картину зі свого життя на карантині.

Як виявилося, Джіджі любить проводити час за відеоіграми.

Переглянути цей допис в Instagram 💚🙏🍂🌞 Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 6 Кві 2020 р. о 2:41 PDT

Супермодель Наомі Кембелл запустила на своєму YouTube-каналі онлайн-шоу No Filter With Naomi, де вона бере інтерв’ю у відомих фешн-інсайдерів. Серед її гостей вже були Сінді Кроуфорд, Шарон Стоун, Марк Джейкобс, Періс Хілтон, Анна Вінтур та інші.

Ще одна супермодель нового покоління Кендалл Дженнер проводить дні на свіжому повітрі зі своїм “оленем”: так вона називає домашнього улюбленця – доберман-пінчера з кумедними довгими вухами. З ним модель гуляє або загоряє на шезлонгу, читаючи книгу.

Модель Victoria’s Secret Джозефін Скрівер коротає свої дні біля каміна, насолоджується тишею, читає книгу, записує думки в щоденник і багато часу проводить наодинці зі своїми думками, розмірковуючи про життя і намагаючись ментально прийняти вимушений локдаун.

А ось актриса Дрю Беррімор перетворилася на домашнього садівника і зайнялася вирощуванням кропу, петрушки, базиліка, моркви та іншої зелені і овочів прямо на підвіконні.



Для Вікторії та Девіда Бекхем карантин – повністю час сім’ї. Їх карантин виглядає як життя на канікулах: ввечері вони влаштовують затишні домашні вечері, а вдень займаються спортом, як це робить Девід та Круз Бекхем, грають в спільні ігри або знаходять інші розваги. Нещодавно на день народження Вікторії Бекхем 17 квітня всі їх сімейство вирушило кататися на велосипедах.





Чи не сумуючи, з гумором і проявляючи неабияку частку кмітливості живе на карантині Моллі Сімс, американська модель, актриса і мама трьох дітей. Список її справ займає готування, прибирання, навчання дітей на дому, догляд за собою і тренування з незвичайним інвентарем (наприклад, пляшками вина).

Переглянути цей допис в Instagram When Brooks finally fires me from homeschooling 🙌🏻 Допис, поширений Molly Sims (@mollybsims) 14 Кві 2020 р. о 2:35 PDT





При цьому модель встигає попрацювати і провести робочі Zoom-зустрічі в оригінальний спосіб, не знімаючи піжамних штанів або сховавшись у своєму гардеробі, щоб знайти хоча б годину тиші навколо.

Дизайнер Донателла Версаче знайшла свою віддушину на карантині: тепер у неї достатньо часу на читання своєї величезної бібліотеки книг.

“У мене ніколи не було так багато часу для моїх книг. Книги – моя пристрасть, і коли я не працюю, зазвичай це те, що я роблю. Хоча, як завжди, у мене є стопка нових книг, але я все одно звертаюся до своїх старих улюбленців. Вони так втішні, як старі добрі друзі. Найголовніше, що я зрозуміла, що ці книги пережили найважчі часи зі мною, і ми зробили це. Точно так само і зараз, я знаю, що ми переживемо цей час”.

Щоб заспокоїти свій розум, Олівія Калп взялася за розмальовки-антистрес – заняття, яке часто допомагає відключитися від поганих думок на тривалий час і перезавантажити мозок. Також модель і “Міс світуу 2012” займається спортом і кулінарією. На католицький Великдень вона приготувала морквяний пиріг і поділилася рецептом в Інстаграм.



У багатьох знаменитостей нарешті знаходиться час на те, на що раніше його не вистачало. Що найкориснішого зробила на карантині Кім Кардашьян, так це, за її словами, “систематизувала всі картинки на моєму телефоні і зробила папки для кожного з моїх дітей”.

Леді Гага днями випустила свій новий альбом Chromatica і планує влітку дати концерти на його підтримку. Свій вільний час вона витрачає на відеоігри, карти і турботу про себе.

Принц Вільям і герцогиня Кетрін продовжують займатися своїми королівськими обов’язками, зокрема надають моральну підтримку лікарям на передовій боротьби з коронавірусів.

Розуміючи, що самоізоляція і соціальне дистанціювання можуть створювати величезні проблеми для психічного здоров’я людей, в останні тижні герцоги Кембриджські регулярно підтримують контакти з організаціями і патронат, щоб зрозуміти проблеми, з якими вони стикаються в цей непростий час. Всі зустрічі вони проводять по відеодзвінків і частину своїх розмов публікують прямо на своїй сторінці в Інстаграме.





Принц Гаррі та Меган Маркл не з’являються в соцмережах. Відомо, що після того як вони склали свої королівські повноваження, пара переїхала до Канади, а потім в самий розпал пандемії перебралася до Каліфорнії, повідомляє журнал People.

Як стверджується, Гаррі і Меган не приймають гостей і рідко виїжджають з дому, проводячи час у сімейному колі. Свій будинок вони залишають тільки, щоб вигуляти собак або взяти участь в благодійних акціях.

Наприклад, герцоги Сассекські надали допомогу фонду Project Angel Food і власноруч розвозили продукти жителям Лос-Анджелеса, які опинилися в критичному фінансовому становищі. З родичами і друзями Меган і Гаррі спілкуються по відеозв’язку. Саме таким способом вони привітали з днем ​​народження королеву Єлизавету.

Актриса Кейт Хадсон присвятила час свого музичного хобі – вона співає і грає на фортепіано, а також вчиться принципам самовиживання, роблячи захисну маску для виходу на вулицю з підручних засобів.