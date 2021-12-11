У скандалі на блокпості в Донецькій області за участі заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі найбільшою білою плямою є сам герой скандалу, про особу якого сказати було б нічого, якби не його дружина.

Якщо поцікавитися його біографією на сайті МВС, то можна дізнатись, що критерії відбору на керівні посади в Міністерство внутрішніх справ значно менш жорсткі, ніж, наприклад, у МакДональдз. Адже у пана Гогілашвілі з досвіду роботи лише 11 місяців на посаді соціального працівника міжнародної громадської організації “Центр Здорової Молоді”.

У ЗМІ можна знайти згадки й про іншу частину біографії Олександра Гогілашвілі, пов’язану з Росією та Ростовом-на-Дону, де він проживав і працював у сфері реабілітації наркозалежних – тій самій, якою опікується і в українському Міністерстві внутрішніх справ. Проте, цю частину біографії пан Гогілашвілі на сайті міністерства вирішив не оприлюднювати. #Букви надіслали запит до МВС щодо біографії та мотивів призначення Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра.

Хоч би що там було, соцпрацівникам, судячи з усього, чудово платять (насправді ні), адже декларація Олександра Гогілашвіші значно заможніша, ніж його трудова книжка. Зокрема, пан Гогілашвілі володіє автомобілем Jeep Cherokee 2016 року, придбаним у квітні 2020 року, ринкова вартість якого наразі становить від 14 до 22 тисяч доларів (проте, у декларації зазначена значно нижча сума – лиш майже 7 тисяч доларів).

У жовтні 2021 року Олександр Гогілашвілі придбав іншу автівку, Honda Pilot 2015 року, вартість якої за декларацією також становить близько 7 тисяч доларів. Проте, ринкова вартість такого авто на сьогодні становить від 18 до 24 тисяч доларів.

Цікавим є й той факт, що незадовго до придбання другої автівки, Олександр Гогілашвілі подавав ще одну декларацію – про суттєві зміни в майновому становищі, де зазначив отримання доходу у розмірі 532 тисяч гривень від ТОВ “СА Драйв”, у якому через кілька днів купив Honda Pilot. Цікавим цей факт робить те, що ринкова вартість Jeep Cherokee 2016 року наразі вкладається у схожу суму, і ця сума є вдвічі більшою від вартості, зазначеної в декларації.

До слова про доходи – платять у МВС справді непогано. За 2020 рік Олександр Гогілашвілі заробив 815 044 гривні заробітної плати. Ще 11 528 гривень він отримав від громадянина Середенка І.

Щодо заощаджень, то у пана Гогілашвілі зберігається 360 000 гривень та 23 000 доларів готівкою (остання сума у спільній власності з дружиною). Ще 29 225 гривень є на рахунку в банку. За минулий рік доходи Олександра Гогілашвілі були значно меншими. 448 454 гривні зарплати у МВС та 23 720 гривень у тій самій Міжнародній громадській організації “Центр здорової молоді”, що зазначена в його біографії на сайті МВС єдиним місцем роботи (до міністерства) Олександра Гогілашвілі за 48 років життя.

Але час перейти до найцікавішого в головного у житті Олександра Гогілашвілі – його дружини. Насамперед тому, що судячи з його декларації, проживає він то в її квартирі, то в орендованому нею будинку.

Марії Валентинівні Левченко належить квартира в Києві площею 55 квадратних метрів та земельна ділянка площею 1006 квадратних метрів у тому ж Києві. Крім того, вона орендує у ФОП Винокурової А.О. житловий будинок площею 117,6 квадратних метра та ділянку під ним, площею 745 квадратів.

Дружині Олександра Гогілашвілі належать два автомобілі Mazda 3, 2008 та 2016 років випуску. При цьому, у його декларації вартість старішого авто чомусь утричі перевищує вартість новішого.

І якщо з ціною більш ранньої моделі все більш-менш збігається, то ціна нової спричиняє ті ж запитання, що й авто самого Олександра Гогілашвілі, адже навіть у стані “після ДТП” Mazda 3 2016 року коштує майже вдвічі дорожче, ніж він зазначив у декларації.

Хай там що, але не автомобілі та нерухомість є найцікавішими у декларації дружини Олександра Гогілашвілі, а місце її роботи та “зарплати”. Почнемо з другого – у 2019 та 2020 роках Марія Левченко отримувала заробітну плату у ТОВ “Квартал 95”, тому самому. Отримала 107 000 гривень та 143 920 гривень відповідно, що могло б свідчити, що зарплати у компанії, яка зробила Володимира Зеленського знаменитим, менші ніж середні не лише по Києву, а й, місцями, ніж середні в регіонах. Якби не одне але – перелічені вище автомобілі та нерухомість.

Відповідь на цей математичний парадокс може ховатися в іншому – як повідомляється, Марія Левченко є помічницею Володимира Зеленського. На пресконференції, яка відбулась 20 травня 2020 року, про це розповів сам президент, додавши: “Жодного кума чи військового друга я не буду призначати. Жодного кума чи військового друга я не призначив”.

І якщо з “військовими друзями” до президента жодних запитань немає, з огляду на відсутність у його біографії епізодів, під час яких у Володимира Зеленського могли б з’явитися військові друзі, то щодо кумівства ситуація могла б здатися дещо іншою.

Хоча – Олександр Гогілашвілі президенту справді не кум, а лише чоловік його помічниці. Однак пов’язує їх не лише це. Олександр Гогілашвілі мають стосунок до “Міжнародної антинаркотичної асоціації”. Візит до одного з центрів цієї організації Володимир Зеленський здійснив на самому початку своєї каденції — у травні 2019 року, про що на сайті Офісу президента навіть є окрема публікація. Як зазначено там, МАА “понад 10 років займається профілактикою та реабілітацією нарко- і алкозалежних в Україні, Грузії та Молдові”.

Проте, крім офіційних пресрелізів, про діяльність МАА можна знайти й іншу інформацію, наприклад, про випадки викрадення людей, примусового утримання їх в “реабілітаційних центрах”, катування, обмеження можливості спілкуватись з рідними, побиття, примушування до вживання невідомих медпрепаратів тощо.

Як зазначалось у кількох журналістських розслідуваннях діяльності цієї організації, плата за місяць такої “реабілітації” може становити від 7 до 15 тисяч гривень. Про діяльність МАА можна знайти інформацію і в Єдиному державному реєстрі судових рішень, де також згадується про випадки незаконного позбавлення волі та утримання у “реабілітаційних центрах” з використанням фізичного та психологічного тиску.

Оновлено 11.12.2021

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський нагородив Олександра Гогілашвілі орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. Відповідний указ № 478/2020 розміщений на сайті президента України.