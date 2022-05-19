Президента Франції Емманюеля Макрона часто звинувачують у щонайменше безхребетності, а іноді – й у проросійських поглядах.

Чи так це, розібрала Агія Загребельська у Facebook.

Три “зради” про Макрона, яких не було:

Щоб не пускати Україну в ЄС вигадав якусь ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС (“стіл для дітей”).

Вчора фактично Шарль Мішель пояснив, що мається на увазі, і вже зради немає.

Макрон останні дні схиляв Україну та світ до вигідних Росії перемовин.

Знов ні, як написав Washington Post: Макрон пропонував Росії капітуляцію

Макрон хотів зберегти Путіну обличчя

Це були слова італійського ведучого, а не Зеленського чи Макрона. Потім вже в інтерв’ю, вони почали жити своїм життям і перетворилися в те, що з‘явилося в заголовках.

Макрон грав роль хорошого поліцейського весь цей час, бо має бути хороший та поганий.

Не можуть в управлінні ескалацією всі бути яструбами. Це неправильно. І комусь дістаються складні ролі.

Але Франція з перших днів постачала Україні зброю і з переломної ночі 24 лютого була на правильній стороні історії.

І Франція один з лідерів ЄС на яку орієнтуються в тому числі інші.

Один з “казначеїв” ЄС, який протягом всього шляху ініціював та підтримував допомогу Україні та санкції Росії.

І можливо нам би хотілося, щоб зовнішня політика Франції та її роль у найбільшій війні сторіччя вмістилася в один клікабельний заголовок, але ж я знаю, ви розумієте насправді, що це не так.

Якщо навчимося на перше місце ставити правду та професійність, а хайп вважати дурним тоном, на майбутній довгій дорозі відновлення нам буде суттєво легше.