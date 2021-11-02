У сленгу велосипедистів є таке слово "ашанабайк", яке має ще низку малоприємних синонімів. Це велосипеди вкрай низької якості, але іноді непоганого зовнішнього вигляду. А ще вони дешеві. Такі велосипеди, як правило, – це макет, який досить швидко починає барахлити.

Як не купити “ашанбайк” і на що звернути увагу, вибираючи велосипед, #Буквам розповів консультант магазину “Велохаус” Андрій Спінул.

Як правило, основна країна-виробник дешевих велосипедів – це Китай. Ціни на нові велосипеди можуть коливатися від 1,5 до 5 тисяч гривень.

За словами експертів, велосипеди, які продаються в гіпермаркетах, призначені для людей, які готові на спонтанну покупку. Ось ви прийшли купити шампури для мангала або стільчик для риболовлі, а тут побачили велосипед за 3000 грн і подумали, чому б не купити дитині, наприклад. Як правило, вигляд у велосипеда досить солідний: блискуча вилка, шипована гума, яскравого кольору рама.

Бажано такі велосипеди не купувати навіть дітям, адже обладнання на них найнижчої якості.

Тож на що звертати увагу, вибираючи велосипед? Андрій Спінул наголошує, що саме на якісні компоненти.

Ціна велосипеда

“Через пандемію коронавірусу багато китайських фабрик відчувають нестачу в робочій силі, тому є дефіцит запчастин із Тайваню. Цей дефіцит тягнеться вже понад рік. Спочатку ми відчули дефіцит велосипедів, а тепер і запчастин. Немає запчастин, тому європейські фабрики не можуть зібрати велосипеди. Така ж ситуація і з тайванськими велосипедами, наприклад, із брендом Merida… Не вистачає запчастин у продажу. Відчувається нестача касет (задні зірки), задніх перемикачів нового покоління – на це все є попит”, – сказав Андрій, наголосивши, що ця нестача спричинила зростання цін на велосипеди.

За його словами, якщо минулого року якісний велосипед початкового рівня можна було купити від 6000 грн, то у 2021 році ціни перевищили 8000 грн, а подекуди й 10 000 грн.

“Треба розуміти, що велосипед за 5000 грн – це велосипед вкрай низької якості”, – додав велоексперт.

Компоненти

Велосипеди європейських та українських брендів (Cube, Spelli, Cyclon, Kellys) зазвичай постачають з оригінальними компонентами фірми Shimano (японська компанія, один із найбільших у світі виробників обладнання для велосипедів, риболовлі, веслування). Але й тут треба бути уважними, Shimano дуже часто підробляють, тому звертайте увагу на написання назви бренду та наявність серійного номера деталі.

Купуючи велосипед, слід звернути увагу на втулки, амортизатори, шатуни, навіть спиці.

“Хороші втулки – алюмінієві, у них литий корпус, і вони легші. Дешеві та важкі втулки – сталеві. На алюмінієвих втулках краще накат велосипеда. Також деякі виробники ставлять на свої велосипеди сталеві шатуни. Відрізнити візуально недосвідченій людині їх неможливо, але можна скористатися магнітом”, – розповідає консультант.

Фреймсет

В іменитих виробників фреймсети (рама + вилка), винос керма та підсідельний штир алюмінієві.

“Це дуже важливо. Це заощаджує вагу і додає жорсткості конструкції всього велосипеда. Дешеві виробники можуть поставити алюмінієву раму, але все інше – сталеве, тож велосипед стає важчим”, – зазначає Андрій Спінул.

У точках навантаження сталевих рам швидко з’являються тріщини.

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Колеса та кожухи

Часто у дешевих велосипедів колеса вже з “вісімками” йдуть у продаж – спиці не натягнуті.

Кожухи для тросів гальм та перемикачів передач мають бути різні.

“Буває часто, що на дешевих велосипедах на систему перемикання передач ставлять кожухи від гальм – вони м’які, мають модуляцію. Відповідно, передачі не працюватимуть чітко. Тому вже зі старту треба буде поміняти троси та кожухи”.

Гальма

Дешеві моделі гальм мають меншу потужність порівняно з дорожчими, особливо, якщо це механічні (у кожусі трос), а не гідравлічні (у кожусі рідина). Це може призвести до збільшення гальмівного шляху особливо під час руху з гірки чи на великій швидкості. Дешеві гальма не призначені для роботи в таких умовах і можуть просто перегрітись та зламатись.

Крім того, для дешевих гальм потрібно більше сили для приведення їх у дію.

Ланцюги та каретки

Дешеві ланцюги дуже швидко розтягуються та псують касету – задні зірки.

За словами Андрія Спінула, наприклад, 7-швидкісний ланцюг цілком можна купити за 230 грн. Проте зауважимо, що чим дорожчий ланцюг, тим довше він слугуватиме.

Каретка (вузол, що забезпечує з’єднання рами і шатунів) на бюджетних велосипедах, як правило, розбирається і не комплектується промпідшипниками. Такі каретки теж дуже швидко виходять з ладу через відсутність захисту від бруду та вологи.

“Мало того, що вам доведеться купити нову каретку, то ще й її заміна обійдеться недешево. Приблизно за все 500 грн”, – зазначає Андрій Спінул.

Отже, у дешевих велосипедів дуже низький ресурс компонентів. Апгрейдити такі велосипеди немає сенсу, оскільки доведеться поміняти все, і раму також.

Тож якщо ви хочете купити нормальний велосипед – бюджет доведеться збільшити.