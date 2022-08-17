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Чому стратегія Києва «тисяча бджолиних укусів» дорого обходиться Росії – Washington Post

#Букви
Редакція

Макс Бут – американський воєнний історик і аналітик. У статті у своїй колонці він описав, чим відрізняється українське ведення війни від російського, і чим воно успішне. #Букви переклали матеріал.

Середа, 17 серпня 2022, 17:54
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Його колонку розміщено у The Washington Post.

Якщо ви хочете зрозуміти, як ведеться війна в Україні, ви можете зробити гірше, ніж взяти до рук, як нещодавно я зробив, книгу 1954 року під назвою “Стратегія” впливового британського військового мислителя Безіла Лідделла Гарта. Потрапивши під час битви на Соммі в 1916 році, де більшість його батальйону було знищено, капітан Лідделл Гарт розвинув палку ненависть до жорстоких генералів, які вели своїх людей на бійню в лобових і марних атаках на ворога. Він назвав це “прямим підходом” і приписав це видатному прусському стратегу дев’ятнадцятого століття Карлу фон Клаузевіцу, який вважав, що “лише велика битва може дати важливе рішення”.

Відкидаючи Клаузевіца, Лідделл Харт прийняв натомість стародавнього китайського стратега Сунь Цзи, який писав : “Найвища досконалість полягає в тому, щоб зламати опір ворога без бою”. У трактатах, які він почав публікувати наприкінці 1920-х років, Лідделл Харт досліджував тисячі років військової історії, щоб стверджувати, що ключ до перемоги полягав у тому, щоб завдати удару там, де найменше очікували, психологічно та матеріально зруйнувавши ворога та зробивши можливою відносно безкровну перемогу. Він навів приклади від походу Ганнібала через Альпи до походу Шермана через Джорджію, щоб продемонструвати “перевагу непрямого підходу над прямим”.

Багато істориків критикували Лідделла Гарта за перекручування історії, щоб кожен конфлікт відповідав його аргументам. Це правда, що жодна теорія не може пояснити всі воєнні результати за тисячі років. І все ж думка Лідделла Харта цілком придатна до війни в Україні. Росіяни застосували жорстокий, бездумний прямий підхід, який нагадує часи Першої світової війни, тоді як українці перехитрили їх непрямим підходом, який, як стверджував Лідделл Харт, є ознакою “Великих капітанів”.

[Широкомасштабна] війна почалася 24 лютого, коли росіяни здійснили бронетанковий та авіаційний штурм Києва. Пам’ятаєте 40-мильну російську колону, яка прямувала на українську столицю? Замість того, щоб контратакувати власними танками, українці використовували ручні ракети, такі як Javelin, щоб завдавати шпилькових ударів, націлюючись, зокрема, на вантажівки, що перевозили припаси. Незабаром у колони закінчилися пальне та продовольство, і росіяни були змушені відступити. Київ було врятовано. Це був непрямий підхід par excellence [за перевагою].

Росіяни перегрупувалися в середині квітня, використовуючи переважний артилерійський вогонь, щоб розчистити собі шлях у Луганській області, як це зробили генерали Першої світової війни. Цей наступ змусив українців здійснити бойовий відступ на початку липня з Лисичанська, останнього великого міста, яке вони утримували в Луганській області. Але вони завдали нападникам таких значних втрат, що російський наступ зупинився, так і не встигнувши убезпечити весь Донбас.

Відтоді Україна використовує американські високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), щоб знищити російські командні пункти та склади боєприпасів далеко за лінією фронту. Така стратегія перешкоджає надходженню снарядів до російських батарей і значно сповільнює обстріл українських позицій.

9 серпня на російській авіабазі в окупованому Криму прогриміло щонайменше шість вибухів, які знищили або сильно пошкодили щонайменше вісім бойових літаків. Потім у вівторок ще один вибух стався на великому російському складі боєприпасів у Криму. Українські офіційні особи не коментували це публічно, але приватно повідомили журналістам, що обидва вибухи були справою їхніх сил спеціального призначення.

Зараз українці використовують непрямий підхід, щоб відтиснути російський гарнізон у Херсоні, найбільшому українському місті під ворожою окупацією. Замість того, щоб розпочати прямий штурм, який призведе до значних втрат, українці використовували HIMARS та інші системи для націлювання на мости через річку Дніпро, якими здійснюється постачання російським військам у Херсоні. Українці стверджують, що пошкодили всі чотири мости, залишивши російські війська під загрозою залишитися в безвиході.

Українські офіційні особи заявили, що російські командири вже евакуювалися на східний берег Дніпра, і деякі аналітики передбачають, що всі сили можуть бути змушені вивести з Херсона через брак постачання або ризик бути захопленими. Подібна українська стратегія блокування матеріально-технічного забезпечення раніше змусила росіян евакуюватися з острова Зміїний, стратегічного контрольного пункту у Чорному морі.

Теги: війна, Луганська область, російсько-українська війна, стратегія

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