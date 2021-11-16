Щодня ми чуємо моторошну інформацію про кількість хворих і померлих від COVID-19. Чому українці бояться щеплень? #Букви поспілкувались зі спеціалістами з усієї України.

Очільник МОЗ наголошує: понад 95% госпіталізованих – невакциновані. Але врахуйте й тих хто придбав фальшиві сертифікати — ця проблема в Україні набула такого розмаху, що про це писали навіть Нью-Йорк Таймс.

Головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Христинівської міської ради Ольга Калініна розповідає:

“Зараз охочих піти на вакцинацію стало більше у зв’язку з новими постановами Кабміну та контролем з боку поліціянтів і держслужби. Іноді приходять через примус отримати сертифікат і влаштовують скандали: “Не хочемо, не будемо, ми хворі…”, – зазначила лікарка.

Чим викликаний страх перед вакцинами?

Психологиня Ані Леоніла Іоселіані стверджує, що йому сприяє легкий доступ до різних джерел інформації, часто сумнівних:

“Ми живемо у світі, коли у кожної людини у смартфоні є абсолютно контрольований потік інформації. Відкриваємо стрічку новин в Google – і нам надходить індивідуальна інформація з метою утримати нашу увагу. Людина починає споживати ту інформацію, яку і так шукає. І наші методи отримання інформації починають нам у цьому підігрувати”, – пояснює психологиня.

Маски, які до того люди не надягали жодного разу, раптово стали обов’язковими навіть на вулиці, причому без жодних пояснень. Раптом, “для нагнітання страху” нам заборонили гуляти у парках, у чому згодом зізнався Віктор Ляшко, якого за такі експерименти потім підвищили до міністра.

Уявіть: живете ви в таких умовах понад рік, спостерігаєте, як очільники держави закликають носити маски, але самі регулярно з’являються на публіці без них, потрапляють у скандали з гулянками під час карантину, роздають гроші з COVID-фонду, а від вас вимагають протилежного.

В якийсь момент держава почала кампанію за участі блогерів, публічних осіб і навіть президента. Очікувалося, що довіра до них перенесеться на довіру до вакцини. Але все вийшло навпаки.

Саме тому люди вірять обговоренням смертей мовбито через COVID-щеплення, а не міжнародній статистиці.

“Людьми керує страх. І якщо нами керує страх, нам значно легше зрозуміти, що з одним хлопчиком у Черкасах щось погане сталося через вакцину, ніж повірити в те, що, умовно, в п’ятницю 26 000 осіб заразилися коронавірусом. Люди значно краще реагують на історії індивідуальні, ніж на історії багатьох людей”, – пояснює Ані Леоніла Іоселіані.

Психологиня наголошує, що люди створюють навколо себе інформаційну бульбашку — будують стрічки новин за інтересами, оточують себе однодумцями, переконуючи себе в тому, що ЗМІ обманюють, а інакодумці – жахливо помиляються

Чи можна звинувачувати у недовірі людей, які другий рік живуть у стані стресу? Навряд. Однак, це не причина поповнювати статистику смертей через COVID-19. Не покладаєтесь на державу – самостійно поговоріть з рідними та близькими, поясніть, що у цьому страху вони не самотні. І що цей страх іноді може коштувати здоров’я та навіть життя.