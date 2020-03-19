На сьогоднішній день в Україні рішенням Кабінету Міністрів введений карантин, метою якого є в першу чергу мінімізація ризиків поширення коронавірусу COVID-19. Наслідками запровадження карантину стало обмеження проведення масових заходів, обмеження пасажирських перевезень, закриті усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Юрист компанії “Алексєєв, Боярчуков та партнери” Олександр Ткачук у своїй авторській колонці для видання #Букви пояснив, що для українців введення надзвичайного стану (НС) в країні загрожує обмеженнями.

Парламентом на позачерговому засіданні 17 березня 2020 року була введена відповідальність у вигляді штрафів і навіть позбавлення волі для громадян та чиновників за порушення правил карантину. В окремих регіонах влада почала вводити режим надзвичайної ситуації, яка на відміну від НС не передбачає можливість обмеження прав і свобод громадян.

Залишається відкритим питання можливого введення в країні надзвичайного стану.

Адвокат пояснив, що відповідно до Закону “Про правовий режим надзвичайного стану” цей режим спрямований на забезпечення безпеки громадян у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій та епізоотій.

“У законі зазначено, що режим надзвичайного стану вводиться для якнайшвидшої нормалізації обстановки як на всій території, так і в окремих регіонах. Вводиться НС указом президента, який підлягає затвердженню Верховною Радою протягом 2 днів і вводиться на строк не більше 30 днів. У разі необхідності НС може бути продовжений президентом, але не більше ніж на 30 днів з наступним затвердженням такого продовження Парламентом. Подальшого продовження термінів законом не передбачено”, – зазначив Ткачук.

Він розповів, що для громадян країни введення НС загрожує наступними обмеженнями:

Особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилена охорона громадського порядку і об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;

заборона на проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, видовищні, спортивні та інші масові заходи;

заборона на страйки;

можливість примусового вилучення та реалізації майна громадян і юридичних осіб.

“Тобто, якщо дивитися на ті обмеження, які були введені в зв’язку з карантином, то вони багато в чому дублюють обмеження від можливого НС”, – зазначив юрист.

Він додав, що додатковими заходами НС можуть стати:

евакуація людей з місць їх проживання;

особливий порядок розподілу продуктів харчування;

зміна режиму роботи підприємств усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;

відсторонення від роботи на період ПП, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, і покладання тимчасового виконання їх обов’язків на інших осіб.

Відповідно до закону, за порушення режиму надзвичайного стану – можливий адміністративний штраф в розмірі 14 тис. гривень або арешт на 15 діб. За злісне порушення -33 тис. гривень або арешт до 30 діб. У той же час за порушення правил карантину встановлений штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн для громадян, і від 34 до 170 тис. грн для посадових осіб.

Адвокат, партнер “Алексєєв, Боярчуков і партнери” пояснив, що під порушення правил карантину буде підпадати порушення будь-яких обмежень, встановлених урядом або місцевими адміністраціями. Контролювати виконання норм закону будуть правоохоронні органи – поліція, яка і буде уповноважена складати протоколи про адмін правопорушення.

Якщо ж порушення умов карантину приведуть до інфікування інших людей, закон встановлює кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 51 тис. гривень, арешт до 6 місяців або до 3 років обмеження волі. Якщо ж інфікування стало причиною загибелі цих людей або відбулися інші тяжкі наслідки – покарання складе від 5 до 8 років позбавлення волі.

“Для порівняння, в Китаї вас можуть стратити за порушення карантинного режиму, пов’язаного з коронавірусомв, а в Канаді встановлена ​​відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1 млн доларів. Кваліфікуючою ознакою даного злочину є умисел у вигляді порушень правил і обмежень, встановлених введенням карантину, який буде створювати ризик поширення захворювання. З урахуванням того, що коронавірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, як будь-яка інша пневмонія, контакт інфікованої людини з іншими людьми вже буде створювати ризик їх зараження, а значить такі дії можна буде кваліфікувати як адміністративне порушення”, – розповів Ткачук.

Юрист зазначив, що якщо у людини буде діагностований коронавірус, єдиним правильним рішенням для того щоб уникнути адміністративної або кримінальної відповідальності буде повна ізоляція цієї людини від контактів з іншими людьми до його повного одужання.

“Але з огляду на те, що в Україні з діагностикою поки все дуже погано, рекомендація залишатися вдома при наявності будь-яких ознак можливого зараження (підвищена температура, задишка, кашель і т. д.). Що ж стосується інших суб’єктів можливу адміністративну відповідальність, то тут простіше – продовжуєте працювати як ресторан/кафе/бар/спортзал і т. д., здійснюєте перевезення або проводите збори з перевищенням встановленого обмеження за кількістю і будьте готові до того, що до вас прийде поліція і оштрафує, бо контроль за дотриманням правил здійснюють правоохоронні органи”, – підкреслив адвокат.