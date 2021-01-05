Предки неспроста придумали Новий рік. Наше життя ділиться на періоди. День і ніч. Тиждень. Пора року. Сам рік. Так зручніше відзначати точки пройденого шляху, підсумувати успіхи і поразки і будувати плани на майбутнє.

Починається рік – немов чистий зошит. Який він? Розлініяний, учнівський, з чітко проведеними косими лініями? Округлена по кутах стопка ідеальних сторінок для записів в молескінівській обкладинці? А може, це шорсткий альбом для акварелі? Так хочеться написати щось нове, прекрасне, чого ще ніколи не було. І ось ми беремо зошит і … рефлекторно починаємо переписувати зі старого. Ні-ні, тільки найважливіше, тільки найприємніше! До кінця року зошит вже не відрізнити від старого. І ось чути обурені вигуки: «Навіщо взагалі дурні люди роблять ці звіти і плани? Що може змінити ще одна зміна року ?! »

Уявіть, може. Але для цього потрібно перестати повторювати одні й ті ж кроки, знову і знову. Адже незалежно від того, чи визнаємо ми кінець року, нам рано чи пізно доведеться визнати кінець власного шляху – з приємними підсумками або без них. І ми знову намагаємося почати щось нове … або просто випросити його у світобудови.

Ми за всіма правилами відкриваємо двері диву, а воно не приходить. Що ж не так, чому? Так нікуди йому приходити. Все так щільно зайнято старими звичками, страхами і переконаннями, що місця зовсім не залишилося. Для того щоб сказати «так» чомусь новому, доведеться сказати «ні» багато чому зі старого – і прибрати передумови.

Так буває в сім’ях, де батьки намагаються обмежити дитину від шкідливої ​​їжі. Їй кажуть ні – а вона їсть. Її лають – а вона тягне тихцем з холодильника. Вибачте, але звідки ця їжа взялася в холодильнику? Ах, це ви її принесли … Так справа не робиться. Якщо ви не хочете, щоб дитина гризла чіпси або самі не хочете дожирати ночами торішній олів’є, вихід тільки один: їх у вас не повинно бути. Більш того, вам доведеться сказати ввічливе, але тверде «ні» всім, хто хоче притягти їх в дім.

Як не дивно, одна з головних причин, яка не дає зробити власне життя чудовим, – небажання псувати відносини. Якщо ви скажете «ні», це неодмінно кого-то ранить, чи не так? Не так. Люди створені з гнучкістю, достатньою для прийняття відмов. Але діалоги з ними таки неприємні.

У другій половині минулого століття розвинені цивілізації, травмовані Другою світовою війною, пішли по шляху уникнення конфліктів. Уже в 1960-х звучали голоси, які застерігають про небезпеку такої ідеї, але мрія про солодкий мирний світ манить з нестримною силою.

Одне покоління виховувало інше, і ми досить швидко добралися до генерації дорослих людей, нездатних на годину вимкнути дзвінок власного телефону і які бояться, якщо їм протягом тієї ж години не відповіли на повідомлення. З останніх трендів – юна поросль сприймає як тиск, якщо в кінці адресованого їм повідомлення ставиться крапка. В такому бажанні хороших відносин вже немає, вибачте за тавтологію, нічого хорошого, тому що це невроз. Притому такий, що руйнує особистість настільки, що вона втрачає власні цінності і навіть прості бажання. Це поширюється і на себе: в бажанні не сваритися з собою людина йде шляхом найменшого опору, а потім сам себе і розпинає виною і соромом. Солодкий безконфліктний світ обернувся постійними стражданнями, вічним страхом.

Жахливий приклад: сто відсотків відомих мені людей, що заразилися хворобою року «з виробничих обставин», не хотіли особисто відвідувати місце передбачуваного зараження, вважали за краще б впоратися онлайн, але керівництво наполягло. Це дійсно страшно. Рабів минулого болісно вбивали, але вони відстоювали свої цінності і вимоги – від їжі до вищих ідей. Сучасному ж «рабовласникові» досить нахмурити брови. Що насправді він міг? Позбавити вас суми, набагато меншої, ніж ціна кисневого апарату, а тим більше вашого похорону?

Рано чи пізно від вас, що працює за їжу і – Боже! – рівні брови начальника, все одно позбудуться. Чим швидше згорите на роботі, тим швидше і позбудуться. Ваше чомусь не знайоме з відмовами тіло буде просити все більше горошку з майонезом і тортиків. Засмикана друга половина в кінці кінців зажадає 25 годин уваги на добу. Вічно засмучені «друзі» стануть випрошувати вашу кров для омолодження, але ви їм її не віддасте, бо хворі вже взагалі всім, і вони негайно образяться.

Бачите? Тут немає виходу. Найстрашніше, що з вами може статися, якщо ви всім їм відмовите, – образа. Короткострокова, довга або навіть розрив відносин. З по-справжньому близькими людьми, включаючи вас самих, розриву не відбудеться. З іншими він неминучий, незалежно від того, скільки ви їм будете догоджати. Так чи варто так ламати себе заради відстрочки неминучого?

Для тих, хто хоче ще раз почати з чистого аркуша, п’ять простих порад.

Визнайте, що бажання уникати конфліктів говорить не про вміння будувати відносини, а тільки про те, що ваші стосунки вже нехороші. Згадайте про свої пріоритети. Ваші вони чи надумані? Якщо дійсно ваші, чи займають вони перші місця у вашому житті? Продумайте в деталях найжахливіший результат справи, якщо ви вирішите сказати «ні». Зважте передбачувані збитки. А тепер перевірте реальні наслідки свого «так» і порівняйте. Результати можуть вас здивувати. Приберіть спокуси. Щоб ніщо не зманювало вас з обраного шляху, його просто не повинно бути в доступності. І це теж стосується як недоїденого салату, так і споживачів, які вас під’їдають. А ще – ідеї, що все зміниться на краще, якщо ви зробите ще одне коло по тій же самій дорозі. Навчіться пропонувати розумну альтернативу. Наприклад, «я не можу відвідати тебе під час хвороби, але охоче підвезу всі потрібні продукти і ліки прямо під твої двері».Не так уже й складно, чи не так?

Відкриваємо новий зошит …