Гречка - один з перших стратегічних продуктів, які українці стали змітати з полиць супермаркетів, дізнавшись про карантин через коронавірус. Але їсти постійно одну гречку нудно і не дуже корисно. Тому Букви пропонують кілька незвичних рецептів з популярної крупи.

Всім давно відомо, що списку круп гречка займає місце найкориснішої. Вона містить залізо, магній, фосфор, калій, йод, набір амінокислот і навіть вітаміни групи B.

Вона хороша для дієти, адже 100 грамах сирої крупи лише 300 калорій, а вареної – 92. Це значить, що за 5 прийомів їжі ви не вийдете за 1500 калорій, необхідні для схуднення.

Проте, лікарі не рекомендують споживати одну лише гречку більше тижня, з другого тижня потрібно розбавляти її сиром, нежирним м’ясом, овочами і зеленню.

Для тих же, хто худнути не збирається, існують рецепти смачних десертів з гречкою.

Гречаники українські

Гречаники – одна з традиційних страв української кухні. Їх готують як пісними, тільки з крупи, так і з м’ясом. Ми пропонуємо ситніший варіант.

Вам знадобляться: фарш м’ясний (600 г), крупа гречана (150 г), яйця (2 шт), цибуля ріпчаста (2 шт), томатна паста (2 ст.л.), сметана (3 ст.л), борошно для панірування, сіль і перець чорний мелений – за смаком. Масло рослинне для смаження.

Відваріть гречку, охолодіть. Змішайте м’ясний фарш, прохолоджену гречку, яйця, сіль, перець і 1 дрібно посічену цибулину. Добре вимішайте фарш. У тарілку насипте борошно. З фаршу сформуйте котлети. Потім обваляйте їх борошні. Смажте на сковороді.

Готові котлети складіть на тарілку або в каструлю, яку використовуєте для тушіння.

Решту цибулини поріжте кільцями, обсмажте на олії до золотистого кольору.

У мисці розведіть томатну пасту і сметану в 1 склянці холодної води.

Тепер перекладіть гречаники в глибоку сковороду або іншу ємність для тушіння. Зверху посипте смаженою цибулею і залийте сметанно-томатною сумішшю.

Протушіть гречаники на невеликому вогні близько 20-25 хвилин.

Гречка з грибами та овочами

Вам знадобляться: 2 склянки гречаної крупи, 300 грам печериць, 1 цибулина, 1 морква, рослинне масло і сіль.

Гречку промийте та відваріть до готовності. Поки вона вариться, наріжте шампіньйони, натріть моркву і цибулю. Обсмажте їх на сковороді, посоліть і приправте за смаком.

Додайте в сковороду крупу, перемішайте і протушкуйте ще 5 хвилин.

Прикрасьте зеленню і подавайте до столу.

Гречка з фетою та буряком

Вам знадобиться: гречана крупа (1 склянка), буряк (1 шт), фета (100 гр), фундук подрібнений (1 ст.л), рукола (пучок), 1 червона цибулина. Для соусу: 1 столова ложка виноградного або яблучного оцту, 1 столова ложка оливкової олії і 1 чайна ложка меду.

Варимо буряк 45-50 хвилин, заливаємо холодною водою, даємо охолонути. Варимо гречану кашу. Даємо охолонути. Обсмажуємо на сковороді горіхи. Змішуємо мед, оливкову оліяю, оцет.

Викладаємо гречку на тарілку, зверху висипаємо нарізану кубиками фету і нарізаний слайсами буряк, додаємо соус, перемішуємо.

В кінці додаємо зверху руколу і нарізану кільцями червону цибулю, посипаємо горіхами. Відразу подаємо до столу.

Салат з гречкою, журавлиною та авокадо

Вам знадобиться: гречка (стакан), рукола (пучок), журавлина сушена (стакан), авокадо, яблуко, лимон, гірчиця (1 ст.л.), гірчиця (1 ст.л.), часник (2 зубчики), жменька гарбузового насіння, дрібка солі.

Зваріть розсипчасту гречку. Наріжте авокадо і яблуко тонкими слайсами. Готову гречку змішайте з журавлиною і руколою.

Приготуйте соус із соку лимона (вичавіть 5 ложок), гірчиці, дрібно нарізаних часнику і солі. Додайте його в гречку. Викладіть в салатник, зверху прикрасьте авокадо, яблуками і гарбузовим насінням.

Гранола з гречкою

Вам знадобиться: гречана крупа (1 склянка), фініки (3 шт), мед (2 ст. л), волоські горіхи, кеш’ю або фундук (жменя), насіння гарбуза (1 ч. л.), насіння льону (1 ч. л.), кориця (1/2 ч. л).

Розігріваємо духовку до 170 градусів. В цей час змішаємо всі інгредієнти і розсипаємо по деку.

Прожарюємо 20 хвилин. Даємо охолонути. Змішуємо з йогуртом. Снідаємо!

Десерт з гречки з курагою та цукатами





Вам знадобиться: курага (15 штук), цукати імбиру (50 г), апельсин (1 штука), масло вершкове (3 ст. л.), кориця (1/2 ч.л.), ванілін (1 ч.л. ), мед (2 ст.л.), жменя горіхів рубаних, гвоздика (кілька зерен).

Варимо гречку. Миєму курагу і нарізаємо шматочками.

Розтоплюємо на сковороді вершкове масло, викладаємо курагу, натираємо цедру апельсина, додаємо ванілін, корицю, гвоздику, вичавлюємо сік з апельсина, тушкуємо хвилин 10 на невеликому вогні. Забираємо гвоздику, додаємо гречану кашу, перемішуємо, тушкуємо ще кілька хвилин. Вимикаємо вогонь, даємо трохи настоятися під кришкою. Подаємо на стіл, додавши мед і горіхи.

Замість імбиру і кураги можна додати чорнослив і родзинки, атакож карамелізовану грушу.

Оладки з гречаної крупи

Вам знадобляться: 2 яйця, склянка гречаної муки, стакан йогурту, 2 столові ложки меду, 3 столових ложки тростинного цукру.

Якщо у вас немає гречаного борошна, приготуйте його з крупи, перетерши її в кавомолці.

У блендері змішайте всі інгредієнти, у вас має вийти тісто консистенції сметани.

Випікайте оладки на сухій сковороді з антипригарним покриттям до появи золотистої скоринки з двох сторін.

У тісто також можна додати одне натерте яблуко або банан, тоді вони у вас будуть з фруктами всередині. Або ж подавайте оладки з ягодами і джемом.

Брауні на гречаному борошні з фруктами

Вам знадобиться: 150 г вершкового масла, 300 г гіркого шоколаду, 3 яйця, 75 грам фундука, 200 грам коричневого цукру, 75 грам гречаної муки, 2 столові ложки порошку какао, дрібка солі і 120 грам сметани. 50 грам свіжих або розморожених фруктів, можна курагу або чорнослив.

Фрукти помийте або розморозьте, курагу або чорнослив ошпарте. Потім висушіть, щоб не було зайвої води.

Розтопіть масло і шоколад в каструльці з товстим дном, додайте туди цукор, і готуйте, помішуючи, 3-4 хвилини. Зніміть і залиште на 10 хвилин.

Тепер до отриманої суміші додайте яйця, сметану, горіхи, борошно, какао і сіль.

Додайте в тісто фрукти, перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть маслом або застеліть пергаментом квадратну форму для випічки.

Готуйте 25-30 хвилин. Краї брауні повинні повністю схопитися, а серединка лишитися трохи недопеченою. Дати охолонути. Порізати на квадратики. Посипати какао або цукровою пудрою.