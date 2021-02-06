Нянька Джастін Тімберлейк чи з'ясування стосунків Зендаї та Вашингтона? Історія незвичного хлопчиська чи жінки, що увічнила себе безцінним подарунком? Жахи справжні чи містичні, і все це замішане на любові. Букви розповідають, що варто подивитись цього місяця.

«Розкопки»

Netflix, уже на стрімінгу

В останні дні перед другою світовою Едіт Прітті приходить в голову розкопати кургани на своїй землі, яку вони купили в останній рік життя її чоловіка. Щось їй підказує, що тут захована якась важлива частина історії. А вона знається в цьому – на території будинку її сім’ї знайшли стару церкву. Але роботу вона доручає не професіоналам, а археологу самоука. Хоча після місяця важкої праці його роботу захочуть привласнити лондонські вчені.

Втім, фільм не про історію англосаксів і людську дріб’язковість, а про те, що кожен з нас може залишити в цьому світі після себе. Історія кожного героя – трагедія. Але Саймону Стоуну при цьому вдалося створити з цих трагедій дивно затишний і добрий фільм, який варто дивитися з чаєм, пледом і хусткою для сліз.

«Палмер»

Apple.TV

В принципі, нам здається, що Джастін Тімберлейк цілком собі відповідний актор на роль няньки. Навіть якщо у фільмі він чоловік, який виходить з тюрми після 12 років ув’язнення. Отже, після в’язниці герой Тімберлейка Палмер приїжджає до бабусі, якій наркозалежна сусідка на пару днів залишає сина. І з перших же хвилин можна зрозуміти, що Сем хлоп’я незвичайне – адже він носить шпильку в волоссі, дівчачі чоботи і грає в ляльки, а не футбол. І як же цим двом вписатися в світ, у якого є свої усталені «скріпи» і уявлення.

Якщо вам гостро не вистачає чогось доброго – дивіться «Палмера».

«Малкольм і Марі»

Netflix

Він – успішний режисер, який повертається зі своєю дівчиною (колишньою наркозалежною і не вельми успішною актрисою) додому святкувати прем’єру фільму. Але замість свята виходить вельми неприємна розмова про стосунки з розбором старих ран і драм дитинства.

Сем Левінсон знімав «Малкольма і Марі» під час локдауну на плівку Kodak. У головних ролях Зенден і Джон Девід Вашингтон («Тенет»).

«Місце злочину: зникнення в готелі Сесіл»

Netflix, 10 лютого

Netflix випустив серіал про справжні злочини і нерозкриті загадки. У «Місце злочину: зникнення в готелі Сесіл» автори занурюються в нерозв’язні надприродні і паранормальні події, які відбулися в одному з найбільш сумно відомих місць Каліфорнії.

21-річна канадка китайського походження була зразковою дочкою, щодня дзвонила батькам і розповідала про всі свої пригоди в подорожах по США. Але в один день вона зникла в Лос-Анжелесі. Останній раз її зафіксувала камера в ліфті готелю «Сесіл», а потім її знайшли в резервуарі з водою. Причину смерті експертиза не встановила. А ось її дивна поведінка в ліфті породила безліч версій – від наркотиків до жертовного ритуалу ілюмінатів. Чи знайде пояснення для цієї смерті Netflix і яке, дивіться 10 лютого.

«За її очима»

Netflix, 17 лютого

Всім, хто був в захваті від «Великої маленької брехні» і «Відмотати назад» Netflix дарує серіал – екранізацію роману Сари Пінбаро. Молода мати-одиначка заводить роман зі своїм начальником-лікарем, але при цьому дружить з його дружиною. Що ж робити? Напевно, відмовитися від роману, але тут головна героїня дізнається, що відносини пари не те що не ідеальні, а справжній детектив.

Так що ж робити тепер головній героїні, яку грає Симона Браун ( «Маленька барабанщица»)? Боротися за любов з колегою (Том Бейтман «Вбивство в східному експресі») або рятувати його дружину (Ів Хьюсон, дочка співака Боно). Фінал книги був дуже несподіваним. Побачимо, чи здивує серіал.

«Дівчина в потягу»

Netflix, 26 лютого

«Дівчина в потягу» – останній фільм жахів, який вийде на Netflix. Цей трилер на хінді розповідає про Міру (Парініті Чопра), у якої є нав’язлива звичка стежити з вікна поїзда за ідеальною парою, яка живе в ідеальному будинку. Але одного разу відбувається щось дивне, що змушує її вважати, що досконалий світ за вікном зруйнований. Але хто його зруйнував і чи має до цього відношення сама головна героїня?

Серіал – адаптація однойменного роману Поли Хокінс, за мотивами якого вже вийшов фільм в 2016 році з Емілі Блант.

Але 26 лютого Netflix дасть власну адаптацію роману.