"Укрпошта" належить до списку стратегічних підприємств України. В умовах широкомасштабної війни Росії проти України десятки тисяч пенсіонерів у різних регіонах (від відносно мирних до "гарячих") потребують безперебійного постачання пенсій, сотні тисяч українців – різноманітних посилок. А ще "Укрпошта" – це тисячі робочих місць і податки до бюджету.

#Букви взяли інтерв’ю в генерального директора “Укрпошти”, як війна вплинула на роботу підприємства та працівників по всій Україні.

– Перш за все, питання стосовно фінансів. “Укрпошта” протягом останніх років досить стабільно була одним із лідерів серед платників податків серед перевізників. І зараз держава стоїть перед шаленими викликами економіки воєнного часу. І перевізники зокрема. Логістичні проблеми, зменшення кількості працівників, ізоляція певних міст, підозрюю – значне падіння попиту мають значно відбитися на стані справ. Наскільки бізнес зазнав збитків та на які оптимізації, якщо у загальному, довелося або доведеться йти, щоб триматися на плаву?

– Дивіться, я тут трохи уточнив би питання, як раз у логістів все пучком. Настільки пучком, що “Укрпошта” – одна із компаній, яка займається евакуацією підприємств зі сходу на захід. Ми в тому числі намагаємося долучати зовнішні компанії, які можуть нам уряд надав це право, які можуть працювати, ми надаємо їм ліцензії, щоб було легко перетинати блокпости тощо. Їх не дуже весело залучати, бо їх тарифи іноді у 3 рази вищі, ніж в “Укрпошти”. Тому через нестачу автівок, водіїв тощо, ті, хто мають зараз ті логістичні можливості – у них усе добре.

А, повертаючись до нас. Дійсно, обсягу бізнесу зменшилися десь приблизно на 50%. Перш за все, припинилася поштова кореспонденція, якою користувалися державні установи, суди, поліція, адміністрації тощо. Це був досить суттєвий розмір, який дійсно впав. Так само впав обсяг газет, хоча ми, до речі, за час війни вже доставили приблизно 5 мільйонів примірників. Впали платежі, хоча зараз уже установлюється десь 50%. Впали посилки, але ми вже спостерігаємо динаміку плюс ну десь 30% відновилося. Ми зробили все, щоб утримати міжнародний бізнес. Уже третій літак летить у нас під час війни зі Сполучених Штатів, експортом робимо все, щоб утримати робочі місця наших експортерів, які продають на Amazon, на Etsy та eBay. Це дуже вдячні клієнти, для них це стиль життя і ми можемо їх підтримати та підтримати свій бізнес.

Тому, так, десь на 50% наші доходи впали, але ми не скорочували нікого в березні, ми виплатили зарплати, і до кінця березня так і будемо робити. Ми навіть нічого не запитували: якщо люди перебувають на складних територіях – навіть якщо вони не можуть працювати, вони отримують як мінімум 2/3 від зарплати. Ті люди, які працюють у неспокійних місцях, отримують потрійний оклад, ті, що між спокійними та неспокійними – отримують подвійний оклад, і ті люди, які у нас працюють у спокійних областях, їм гарантовано за березень 30% премії до окладу. Чому гарантовано – бо у нас є система мотивації, яка прив’язана до обсягів, і ми розуміємо, що люди не винні, що цього місяця не можуть бути ті обсяги, які ставив план. Тому ми ставимося до людей відповідально, і в березні я прийняв таке рішення.

– Як працюється людям? Чи відоме число тих, хто перестав працювати через страх, неможливість вийти на роботу чи у зв’язку з тим, що став одним із мільйонів тимчасово переміщених осіб?

– Ви знаєте, це дуже морально важке питання. Місяць триває війна, і я поступово дійшов до рішень, які ми будемо приймати. Перш за все, у нас є неймовірно героїчні люди, люди, які під кулями розвозять пенсії, які роблять неймовірні речі, так, що в навіть бабуся на тимчасово окупованій території отримувала свою пенсію, і цих людей я буду нагороджувати. Це неймовірні наші працівники.

А деякі працівники почули рішення, що можна отримувати 2/3 заробітної плати – і сидять спокійно вдома, не хочуть виходити на роботу. Навіть там, де можуть. А деякі навіть нас обманювали: казали, що працюють, а потім, коли ми поїхали, завезли пенсії, щоб вони їх рознесли – з’ясувалося, що їх там нема, вони вже 2 тижні як закордоном. Тому, є різні люди.. До війни було сіре – а зараз біле й чорне. Тому що ми плануємо зробити – це позбавитися від людей, які в “чорній”, і зробити усе, щоб утримати людей, які докладають зусиль, аби країна працювала, щоб економіка зростала – ми будемо зараз вживати цих заходів.

Березень був лагідним місяцем, у квітні ми будемо робити фокус на тих, хто дійсно працює. А хто не працює – ну.. той не працює. Більш того, у складних містах, якщо нам не вистачає людей (наприклад, у Харкові, у Запоріжжі, у Запорізькій області) є волонтери, які нам допомагають. Я віддав наказ, що з тими людьми, які не виходять на роботу, треба прощатися, а волонтерів, які допомагають, треба брати на роботу, платити зарплату, залучати до роботи, до робочих місць, і те саме стосується наших працівників, які переїхали в західні області. Дуже просте буде правило: якщо ми вам пропонуємо роботу в новому місті, куди ви переїхали, і ви відмовляєтеся – то тоді ви не підпадаєте під правило виплати заробітньої плати. Все дуже просто – все повинно бути чесно.

– На які організаційні кроки йде менеджмент “Укрпошти” з метою гарантувати максимально можливу в нинішніх умовах безпеку своїх працівників?

– Ви знаєте, головне правило, яке ми вживаємо: я не розповідаю про ці правила. Коли закінчиться війна, я обов’язково про це розповім, я сьогодні поставив пост, що станом на сьогодні Укрпошта виплатила 80% пенсій, і це попри війну. Дуже хочеться поділитися, як ми це робимо, але ж я розумію, що мої пости та те, що я кажу, читають не лише наші друзі – за мною слідкують і наші вороги. Тому найбільше, що я можу зробити – це не публікувати, як ми працюємо.

Наприклад, ви не побачите на вебсайті всі працюючі відділення. До речі, мережа Укрпошти зараз більша, ніж мережа всіх банків і Нова пошта разом. На сьогодні [23 березня – прим.ред.] працювало 4 300 відділень. Але ви не зможете швидко отримати повний перелік тих, хто працює. Зрозуміло чому: для того, щоб ті, кому не потрібно – це не знав. Ви можете зайти в додаток – і перевірити, чи конкретно ваше відділення працює. Але ж ми робимо все, для того, щоб не надати допомогу тому, кому не потрібно це надавати. І, безумовно, вживаємо перелік заходів безпеки. Наприклад, ще починаючи з 6-7 ранку, коли ми обдумуємо маршрути: хто виходить, хто не виходить, виходячи з військового становища на ранок.

Я із задоволенням після перемоги все розповім, зараз просто не можу це коментувати.

“Ми всіх запрошуємо до наших відділень, бо це дуже важливо, щоб люди відновлювали економіку. Я кожен день слідкую, що зростає кількість посилок, інтернет-магазини починають працювати, і це дуже важливо, щоб люди не боялися, замовляли, приходили, щоб будь-який бізнес приходив до нас – ми всім допоможемо, щоб всі разом підіймали економіку країни, щоб вона була потужна і ми перемагали!”, – Ігор Смілянський.

Довідка: Ігор Смілянський з 1 липня 2016 року обіймає посаду генерального директора “Укрпошти”, наразі Наглядова рада підприємства продовжила його повноваження до 30 червня 2023 року. Також з жовтня 2019 року Ігор Смілянський є членом Наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром”.