Як боротися з мутаціями коронавірусу та чому Україні не світять ізраїльські темпи щеплень

24 лютого в Україні офіційно розпочалася вакцинація від COVID-19 препаратом CoviShield, виробленим за ліцензією Oxford/Astra Zeneca на індійському майданчику Serum Institute of India. Першу дозу отримав реаніматолог із Черкас Євген Горенко. Станом на вечір середи кампанія стартувала в Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

Перший етап, у рамках якого вакцинують медичних працівників, насамперед тих, хто надає допомогу пацієнтам із COVID-19, має тривати 20 днів і охопити 678 тис. осіб. Зазначимо, що 500 доз вакцини, які Україна отримала напередодні, вистачить на 250 тис. осіб, оскільки кожній людині потрібно дві дози. Далі в списку військовослужбовці в зоні ООС, соціальні працівники, літні люди, які живуть в інтернатах. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу запевнив, що Україна забезпечена вакцинами, тобто, домовленостями про них, для першого та другого етапів імунізації за дорожньою картою .

За його словами, наразі Україна очікує 117 тис. доз препарату Pfizer/BioNTech у рамках гуманітарної ініціативи COVAX, 1,9 млн доз від китайського виробника Sinovac, 1,5 млн доз CoviShield від Serum Institute of India та до 4 млн цієї самої вакцини від індійського або іншого виробника в рамках COVAX. В американського концерну Novavax МОЗ законтрактувало 10 млн доз і розраховує ще на 5 млн.

«Цього обсягу більш ніж достатньо на програму вакцинації в поточному році, ми збираємося контрактувати ще, маємо відповідні домовленості, очікуємо на фінальні версії контрактів від інших виробників», – розповів Степанов.

Крім того, він розповів, що під час візиту в Індію домовився з фармкомпанією Bharat Biotech про випробування в Україні їхньої майбутньої вакцини у формі спрею . Клінічні дослідження мають завершитися у вересні-жовтні, участь України у цьому процесі дасть пріоритетний доступ до препарату в разі його ефективності.

Як буде проходити вакцинація кількома препаратами одночасно

Оскільки вакцини від різних виробників створені за різними технологіями, то вони мають особливості щодо зберігання та введення. Українські мобільні бригади проходять навчання щодо поведінки з різними препаратами. Відповідно до дорожньої карти, препаратом Pfizer/BioNTech вакцинують літніх людей у інтернатах, розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина під час дискусії в Українському кризовому медіа-центрі. Ця вакцина повинна зберігатися при мінус 80 градусах постійно і лише впродовж п’яти днів – при 2-8 градусах, це впливає на логістику та процес імунізації.

Якщо людина отримала щеплення конкретним препаратом, то друга доза має бути такою самою, все це передбачено в плані вакцинації.

За словами Родини, ймовірно, другий етап розпочнеться ще до того, як закінчиться перший, адже опитування показують, що щепитися готові близько 50% медиків – вакцинація в Україні добровільна. Залишки препаратів перейдуть наступним у черзі.

Офіційна інструкція до препарату CoviShield говорить, що інтервал між щепленнями має становити 28 днів. Водночас, є дослідження вакцини AstraZeneca , яке показує, що довший інтервал між дозами, понад три місяці, показує кращий результат. Проте поки інструкція не зміниться, українців вакцинуватимуть з інтервалом саме 28 днів.

Академік та голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони Сергій Комісаренко зазначає, що, можливо, було б доцільно вводити лише одну дозу вакцини людям, які вже перехворіли на COVID-19 і мають певний рівень антитіл. Наприклад, таку рекомендацію озвучувала Верховна комісія з охорони здоров’я у Франції.

Голова Національної технічного групи експертів з питань імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій пояснив, що всі рекомендації щодо щеплень тимчасові й будуть змінюватися в міру надходження наукової інформації.

«Ми будемо розглядати можливість однієї дози. Але хочеться мати достатньо підстав, щоб це стверджувати. Сьогодні жодна країна не прийняла рекомендації, що для тих, хто перехворів, достатньо однієї дози. Це обговорюється, коли інформація оновлюється, ми пропонуємо МОЗ вносити зміни», – сказав він.

Чи можна прискорити процес вакцинації до темпів Ізраїлю чи Великої Британії

Ізраїль та Велика Британія мають найкращі показники з імунізації від COVID-19. Україна ж до кінця 2022 року планує вакцинувати 20 млн людей, тобто приблизно половину населення країни. Сергій Комісаренко критикує такий план через неприйнятність за охопленням і термінами.

«Україна запізнилася з вакцинацією з незрозумілих причин. Якщо ми взяли за основу вакцину AstraZeneca, яка є однією з найдешевших, Україна могла забронювати 60 млн доз. Дві ін’єкції коштують близько 6 доларів – це 180 млн доларів для всієї країни, навіть за нинішнього курсу валют це приблизно 6 млрд гривень. Для України це не є великою сумою», – каже академік.

Федір Лапій говорить, що темпів передових країн Україні не досягти з різних причин, зокрема, логістичних – велике населення і територія з регіонами, куди препарат доставляється автомобілями тривалий час.

Також є відмінності в підготовці до щеплення: якщо у США його оперативно проводять медсестри, то в Україні пацієнта має обов’язково оглянути лікар, це займає більше часу.

«Мені б хотілося, як у США, розгорнути пункти щеплення, куди можна заїхати на машині і щепитися через вікно автомобіля. 99% наших академіків, кафедральних працівників скажуть, що не можна цього робити без огляду лікаря. Давайте говорити про те, що в нас є визначений порядок, і ми його не змінимо, щоб вакцинуватися, як в Ізраїлі: прийшов, сів, отримав укол і пішов. 20 хвилин – норматив прийому пацієнта в середньому. Одна мобільна бригада має вакцинувати за робочий день 100 осіб, тобто має працювати без перерви на їжу, туалет і сон більше доби. Якщо скоротити до 10 хвилин, то це займе 16 годин», – розповів імунолог.

За словами Лапія, процес можна було би прискорити, проте в Україні існує сильний спротив змінам «традиційних» правил.

Що буде, якщо коронавірус сильно мутує

Як відомо, Південно-Африканська Республіка відмовилася від вакцини AstraZeneca, оскільки її ефективність мала проти виявленого там нового штаму коронавірусу. Комісаренко зазначає, що ефективність різних вакцин проти нових штамів може зменшуватися, проте вони все одно захищатимуть від хвороби.

«Зменшення ефективності боятися не треба. Вакцини на основі мРНК (наприклад, Pfizer i Moderna) значно легше модифікувати. Moderna вже випускає для ПАР і Бразилії варіант вакцини, який передбачає мутацію. Всі вакцини будуть ефективні, але менше, ніж проти оригінального штаму. Чи є у нас нові штами, ми не знаємо, бо не проводимо геномний аналіз. Будемо сподіватися, що наші чи закордонні фахівці зроблять праймер, який дозволить виявляти нові штами-мутанти», – пояснив вчений.

За його словами, вчасна вакцинація не лише захищає від хвороби, а й запобігає створенню вакцинно-нечутливих штамів вірусу. Комісаренко розповів, що вірус мутує постійно, проте лише деякі мутації поширюються далі.

«На шляху коронавірусу від Китаю до США в ньому відбулися сотні тисяч мутацій – це так звані тимчасові мутації. Якщо людина хворіла 20 днів, то в її вірусі могло відбутися дві мутації. Але вони зрештою зникають, бо імунна система вбиває вірус. А мутації, які зараз поширюються в світі, трапилися, імовірно, в організмах імунодефіцитних людей, які хворіли не 20 днів, а 2-3 місяці. В них накопичилися мутації, серед цих була така, яка стала значно більш контагіозною. Однієї-двох мутацій вистачило, щоб заразити Велику Британію», – пояснив він.

Бразильська мутація, за його словами, трапилася через величезну кількість заражених людей у країні.

«Президент Бразилії, так само як і президент США, ігнорував хворобу. Були міста, де майже всі люди захворіли. Вірус зупинився, тому що не мав кого інфікувати. Але там померла величезна кількість людей. Мутації випадкові, немає цілеспрямованих мутацій, які призводять до збільшення або зменшення летальності. Але вони накопичуються серед великої кількості людей і так може з’явитися вкрай небезпечний варіант. Наш вірус поки що не став більш летальним, але став більш контагіозним», – каже Комісаренко.

За словами Романа Родини, в Україні почнуть секвенування зразків коронавірусу з Івано-Франківської області, де почався новий спалах COVID-19., щоб з’ясувати, чи є там нові штами. Результати обіцяють приблизно через тиждень. До цього Україна надсилала свої зразки на секвенування в німецьку клініку «Шаріте»: з 200 зразків проаналізували 48, нових штамів поки що не знайшли.

Як дізнатися, коли почнеться запис на вакцинацію

На першому етапі вакцинації медиків, літніх людей та військових пацієнти не мають потреби на неї записуватися, адже процес буде проходити там, де вони перебувають: в лікарнях, інтернатах і військових частинах. За словами Лапія, в лікарнях вже зараз можуть складати списки з охочих вакцинуватися, але лише для того, щоб створити маршрути для мобільних бригад, врахувати час та відстань.

На другому етапі, крім мобільних бригад, з’являться пункти вакцинації.

Уряд уже обіцяв, що запис на щеплення буде можливий телефоном та через електронні інструменти. Поки що є лише спеціальний сайт про вакцинацію від COVID-19 та гаряча лінія: 0 800 60 20 19.

На цей сайт мають вносити всі оновлення, зокрема щодо дорожньої карти імунізації, кількості вакцин та темпів щеплення. За словами Романа Родини, МОЗ готове призупинити рутинну імунізацію за календарем щеплень, щоб задіяти додатковий персонал, якщо буде багато охочих вакцинуватися від COVID-19.

Глобальний план – вакцинувати всіх Українців за бюджетний кошт, хоч і дуже нескоро. Водночас уже в другій половині року очікується збільшення асортименту препаратів: вони можуть з’явитися на приватному ринку, щоб щепитися власним коштом.