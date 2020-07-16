Сьогодні в Києві будуть урочисто відзначати 30-ту річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України – першого документа, який позначив можливість розриву України з союзним Центром і нашої майбутньої незалежності. На засіданні Верховної Ради, крім президента Володимира Зеленського, виступлять перший президент країни Леонід Кравчук і колишній депутат парламенту Ігор Юхновський.

Але найдивніше, що Кравчук, без якого могло б не відбутися голосування по Акту незалежності, до Декларації про суверенітет був взагалі не причетний. На відміну, до речі, від Юхновського, який керував опозиційною «Народною радою» в парламенті – саме депутати цього об’єднання були мотором всіх дій по суверенітету. Але чому ж тоді Декларацію підтримали українські комуністи, які становлять більшість і рішуче боролися з «націоналізмом»?

Це дійсно драматична історія. У дні роботи сесії, яка в результаті і ухвалила Декларацію про державний суверенітет України в парламенті взагалі не було нікого з вищих керівників республіки, а у самого парламенту не було голови, який пішов у відставку незадовго до голосування. А сама можливість прийняття Декларації стала – як і в ситуації з Актом про незалежність – збігом інтересів: Народна рада прагнула до суверенітету, а комуністи хотіли продемонструвати Центру, що до них потрібно ставитися з повагою, інакше і Компартія України, цей «передовий загін КПРС» , може показати зуби.

Після відставки з поста першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького, який практично для всієї української номенклатури був не тільки формальним керівником, але і неформальним лідером, Михайло Горбачов нав’язав ЦК КПУ кандидатуру Володимира Івашка, людини, що ніколи не користувався серйозним авторитетом в партійному апараті – зате готового виконувати будь-які побажання Кремля.

Вже одне це зробило Івашка чужим в номенклатурному середовищі, яка до того ж відчайдушно опиралася горбачовський перебудови. Але Івашко допустив ще одну помилку, на цей раз для нього – і для Кремля – ​​фатальну. Коли Горбачов зажадав від перших секретарів ЦК балотуватися в голови парламентів – з відходом з посади керівника партійної організації – Івашко в точності виконав цю рекомендацію. Його колеги – такі, як казах Нурсултан Назарбаєв або узбек Іслам Карімов – теж балотувалися, але посад перших секретарів не залишили і в результаті благополучно зберегли владу в своїх республіках і після краху Радянського Союзу. Не пішов з поста генерального секретаря ЦК КПРС і сам Горбачов – ні після обрання головою Верховної Ради СРСР, ні після обрання президентом Радянського Союзу.

А з Івашко вийшло навпаки. Він був обраний головою Верховної Ради, пішов з ЦК і … влада почала стрімко перетікати в руки партійного начальства – нового першого секретаря Станіслава Гуренка, якого більшість апаратників і хотіла бачити на цій посаді і в руки нового другого секретаря, колишнього помічника Щербицького Леоніда Кравчука, який обережно висувався в лідери місцевих «суверен-комуністів».

До того ж після того, як з’їзд народних депутатів РРФСР під головуванням Бориса Єльцина прийняв Декларацію про державний суверенітет Росії, українська номенклатура значно посмілішала, усвідомила свою важливість для Центру і вирішила продемонструвати, що з нею потрібно рахуватися.

Сесію Верховної Ради, на якій рассмотриваются Декларацію про суверенітет, запланували на ті дні, коли в Москві проходив XXVIII з’їзд КПРС, делегатами якого були і Івашко, і Гуренко, і Кравчук, і інші керівники республіки – всього 63 депутати Ради. Депутати Верховної Ради вимагали від колег повернутися, а від голови парламенту приїхати і провести таку важливу сесію, але Івашко не просто вирішив залишитися на з’їзді. Він вирішив подати у відставку з посади, яку займав кілька тижнів і прийняти пропозицію Михайла Горбачова балотуватися на пост заступника генерального секретаря ЦК КПРС – навіть не попередивши про це керівництво української парторганізації.

Я дізнався про це від самого Володимира Антоновича, якого зустрів в кулуарах з’їзду (я працював на ньому в якості кореспондента газети «Молодь України») за кілька годин до оприлюднення інформації про його готовність балотуватися. Вже після обрання заступником генерального секретаря Івашко дасть мені велике інтерв’ю, вражаюче навіть на ті часи – з нападками на українське керівництво і парламентаріїв.

«В українському парламенті склалося так, що я, намагаючись з усіх сил вийти на об’єднання всього конструктивного, потрапив в ситуацію, коли у мене не залишилося опори. І це загнало мене в глухий кут … Депутати парламенту вирішили – різні люди з різних міркувань – показати, що у мене немає права ні на що. Вища посадова особа в республіці – хто ж я такий після цього? ».

Дізнавшись про рішення Івашка, я відшукав в кулуарах Станіслава Гуренка і запитав у нього, чи повернеться він до Києва і чи буде балотуватися на пост голови Верховної Ради. Перший секретар ЦК сказав мені, що не залишить з’їзд і балотуватися не буде – тому що виступає проти суміщення посад і не хоче йти з парторганізації. Я побачив, що Гуренко насолоджується провалом Івашка і впевнений, що тепер він і тільки він буде керувати Україною з кабінету Щербицького. «Переоцінювати цю подію (відставку Івашка) в межах республіки і КПУ я б не став» – скаже мені пізніше Станіслав Іванович уже в офіційному інтерв’ю.

І тоді я пішов шукати Кравчука. Я розповів йому про рішення Івашка і про те, що Гуренко вважає за необхідне залишитися на з’їзді і не повертатися на сесію Верховної Ради. Леонід Макарович в звичному для себе стилі пояснив мені, що Станіслав Іванович діє як справжній комуніст, що комуніст не може дезертирувати з партійного з’їзду, що …

Раптом він зупинився і подивився на мене уважніше, ніж зазвичай.

-Ти питав, чи буде він балотуватися?

-Станіслав Іванович виступає проти суміщення посад і не хоче залишати парторганізацію після того, як його оберуть членом політбюро ЦК КПРС – відповів я.

-Як справжній комуніст! -радісно сказав Леонід Макарович і тут я побачив на його обличчі ту саму кравчуківську посмішку, яка означала, що він щось задумав. Вже через лічені дні його оберуть новим головою Верховної Ради – і після цього, завдяки логіці Декларації про суверенітет, влада почне перетікати з кабінету Гуренка в кабінет Кравчука.

Але головою Верховної Ради Кравчука оберуть уже після партійного з’їзду і після того, як парламент прийме Декларацію про суверенітет. На тому історичному засіданні головуватиме перший заступник голови Верховної Ради УРСР Іван Плющ, а саме засідання продемонструє, що комуністи-консерватори, суверен-комуністи і прихильники української незалежності можуть об’єднуватися.

Для консерваторів на чолі з Гуренком було важливо нагадати Горбачову, що якщо він хоче підтримки, то повинен з ними рахуватися, а не нав’язувати їм незрозуміло кого в керівники республіки. А відставка Івашка через кілька тижнів після того, як вони за нього проголосували за обрання головою Верховної Ради, стала для них додатковим образою. Суверен-комуністи на чолі з Кравчуком уважно дивилися в сторону Литви, де місцева компартія зберегла вплив навіть на хвилі загального прагнення до незалежності. А націонал-демократи йшли своїм курсом, розуміючи, що кожен новий крок наближає Україну до свободи.

24 серпня 1991 роки ситуація повториться. Суверен-комуністи остаточно об’єднаються з націонал-демократами в готовності проголосити незалежність України, а консерватори в партійних рядах будуть готові проголосувати за будь-який документ, який захистить їх від московського «царя Бориса», тільки що заборонив КПРС. Кравчук стане першим президентом країни, Гуренко перетвориться в бізнесмена і одного з непримітних функціонерів оновленої КПУ. А лідери «Народної ради», справжні патріоти, яким ми багато в чому зобов’язані самою можливістю задуматися про суверенітет і незалежність, так і залишаться вічними опозиціонерами.