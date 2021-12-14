Пандемія коронавірусу не вщухає вже два роки. Ця глобальна проблема не оминула в Україну, де від цієї хвороби померло вже більш як 91 тисячі осіб. Однак, розповсюдження COVID-19 супроводжується не тільки “медичними” моментами, але й створює нові злочинні можливості для недоброчесних службовців, починаючи від лікарів і закінчуючи поліцейськими.

Перш за все, варто зосередити увагу на підробці документів про щеплення від коронавірусу. Проблема набула такого характеру, що навіть Кабінет Міністрів вніс законопроєкт до Верховної Ради з метою запровадження специфічної кримінальної відповідальності за ці махінації з документами. Парламентарі підтримали цю ініціативу, але поки лише в першому читанні. Загалом, такий крок хоча і має логіку, проте навряд чи розв’яже проблему. Санкція за злочин доволі сувора — до 3 роки ув’язнення, а також штраф 170 000 грн. Насправді за відповідні злочинні діяння вже передбачена відповідальність, оскільки підробка документів вже врегульована у Кримінальному кодексі України. Водночас передбачається і своєрідна амністія для тих, хто придбав підроблений сертифікат.

Як заявив міністр Віктор Ляшко, вони хочуть звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ. Щоправда, для уникнення покарання висувається принципова умова — добровільно зізнатися в скоєному та активно сприяти в розкритті правопорушення. Міністр додав, що на розгляді парламенту перебуває законопроєкт №6084, яким пропонується визначити окрему норму, що містить положення про звільнення від відповідальності осіб, які використовували підроблені документи, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, якщо вони добровільно заявили про ці факти відповідним органам.

Між тим, існує інша законодавча ініціатива — фундаментальний документ, що передбачає профілактичний контроль в системі громадського здоров’я. Його авторами виступили депутати від фракції “Слуг народу”, а просуванням займався керівник профільного комітету парламенту Михайло Радуцький.

Однак повернемось до підроблених сертифікатів. Проблема набула нечуваного розголосу, коли до відповідних процесів долучились не тільки лікарі, але й представники органів правопорядку. Зокрема, відповідні проблеми фіксуються по всій території України, наприклад на Львівщині або столиці. Цікаво, що в Києві на подібній схемі медсестра і поліціянт заробили близько 1 млн гривень. Показово, що з такими сертифікатами українці намагаються виїхати закордон, зокрема в аеропорту “Бориспіль” виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів.

Проте керівництво держави не зупиняється в спробах підвищити кількість вакцинованого населення шляхом фінансової мотивації. Наприклад, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату 1 тисячі грн за вакцинацію проти COVID-19. Кошти передбачаються повністю вакцинованим, а витратити кошти можна буде на певний перелік товарів, наприклад купити квитки в кінотеатр чи концерт, квитки на літак чи інший вид транспорту для подорожей України, абонемент в спортивний зал, придбати книги або купити ліки.



Світова практика дещо відрізняється від українських реалій. Для підвищення рівня вакцинованих серед осіб похилого віку Греція вводить штрафи у розмірі 100 євро. А Німеччина готується запровадити обов’язкову вакцинацію для всіх медичних працівників. Проте найбільш масштабно вчиняє австрійська влада, що після чергового спалаху коронавірусної хвороби і виявлення варіанту “Омікрон” ввела локдаун і запроваджує з лютого 2022 року обов’язкову вакцинацію для всього населення. За словами їхнього канцлера, підвищення рівня загальної вакцинації населення залишається єдиним шляхом виходу з кризи та уникнення наступних хвиль пандемії коронавірусу. До слова, наразі новий варіант коронавірусу було зафіксовано у більше 60 країнах світу і повідомлено про першу смерть хворого на “Омікрон”.

Тому для українських реалій ми вбачаємо декілька різних шляхів розв’язання проблем з коронавірусом. Вже відомо, що з січня 2022 року буде доступна “бустерна” третя доза щеплення. Проте це не виправить ситуацію, якщо загальна кількість щепленого населення не досягне позначки 80% для формування колективного імунітету в громадян.