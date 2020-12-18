У вівторок президент Володимир Зеленський представив Раді 5 майбутніх міністрів, але до голосування дійшли лише троє, а посади отримали взагалі двоє. Чому так сталося, розбирались Букви.

На зустрічі у вівторок президент Володимир Зеленський запропонував своїм депутатам посилити Кабмін новими міністрами. До речі, геть не тими, про яких ходили чутки.

Зокрема, призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром та міністром енергетики, Сергія Шкарлета нарешті призначити міністром освіти (попередній раз депутати його провалили), Романа Лещенка – міністром аграрної політики.

Також було запропоновано Романа Опімаха – на міністра екології та Юлію Лапутіну – на міністра ветеранів (за неї голосуватимуть у п’ятницю).

Вже у вівторок стало зрозуміло, що заміна чинного міністра довкілля Романа Абрамовського не вдасться. На його захист став комітет, депутати вимагали пояснень, чому звільняють міністра. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не зміг цього пояснити. Відтак, комітет у середу відмовився підтримувати подання уряду, а згодом і Верховна Рада.

Збережені мільйони в обмін на міністра

Першим питанням вирішувалась доля кандидата на міністра АПК Лещенка. Влада Зеленського, яка у 2019 році бездумно ліквідувала аграрне міністерство, десь на стадії першого читання законів про ринок землі отямилась, сказала, що міністерство таки потрібно, але процес відновлення затягнула ще на пів року. Однією з причин була відсутність відповідного кандидата. Оглядини влаштовували багатьом. Серед основних претендентів був заступник міністра економіки Тарас Висоцький, який досі опікувався галуззю, нардеп від “Довіри” Микола Кучер, депутат від “За майбутнє” Іван Чайківський і навіть представник “Батьківщини” Вадим Івченко.

Як відомо, торік президент Зеленський заявив, що відмовив Юлії Володимирівні “у солоденькому”. Але через рік в обмін на голоси за бюджет кандидат від “Батьківщини” може бути призначений головою Державної продовольчо-зернової корпорації. Може, поталанило б і Івченку, але він стільки вилив образ на “Слуг” під час розгляду питання ринку землі, що його шанси стали мізерними.

Водночас Лещенко весь цей час намагався сподобатись президенту, на публіку виступав борцем зі схемами на ринку землі та навіть здав НАБУ хабарника. Втім, останні кілька тижнів чати “Слуг народу” заповнені скаргами депутатів, які звинувачують голову Держгеокадастру в корупції й пишуть, що таких відкатів ще ніколи не було.

Ще з вівторка “Слуги” підозрювали, що голосів на Лещенка своїх у них забракне, і їх доведеться добирати в “Дверей” і “Майбаха” (так ніжно називають “Довіру” і «За майутнє”). При чому проти міністра могла б зіграти кинута ним фраза, що він не розуміє, навіщо аграріям знижувати ПДВ до 14%.

Саме ухвалення цього закону було запорукою голосування аграріїв, які становлять більшість “Довіри” і присутні в “За майбутнє”.

Зранку в четвер законопроєкт №3656, який передбачає зниження ставки ПДВ для аграріїв із 20% до 14%, підтримали 255 нардепів.

“Тепер, як бачите, у нас всі голосування ідуть як по маслу”, – зізнався один з представників «Слуг».

ПДВ у 14% встановили для наступної сільгосппродукції: велика рогата худоба, жива; свині, живі; у частині незбираного молока, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, насіння свиріпи та ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукрові буряки.

У внутрішніх чатах депутати пересилали повідомлення, що таким чином аграрне лобі збереже собі мільйони, а їхні колеги зароблять на відпочинок в теплих краях. І що голоси під цей закон і за міністра допомагав збирати Офіс президента.

Тут план цілком спрацював – за міністра дали 242 голоси, з яких “слуг” було лише 193.

Енергетичний коктейль від Ахметова

На засіданні у вівторок найкраще враження на депутатів “Слуг” справив Юрій Вітренко.

“Він дуже компетентно все говорив, на відміну від Шмигаля, але подивимось, чи вистачить на нього голосів”, – зізнався співрозмовник серед “Слуг”. Втім, здається, саме те, що Вітренко занадто виграшно виглядав на фоні прем’єра з ним і зіграло злий жарт.

Першим тривожним дзвіночком для Вітренка стало те, що його кандидатуру не підтримав профільний комітет.

Зі “Слуг”, яких в комітеті більшість за нього проголосували семеро: Герус, Жупанин, Мулик, Семінський, Нагорняк, Пиівоваров, Костюх. Не підтримали четверо: Шипайло, Припутень, Горобець, Камельчук.

Співрозмовник серед “Слуг” натякнув, що недобір голосів стався не без впливу соратників Ріната Ахметова.

“Вітренко належить до тих людей, які не будуть мовчки слухати й виконувати. А Ахметову треба, щоб там були лояльні люди, бо без цієї лояльності, за ринкових умов його бізнес дуже швидко стане збитковим – без оцього відключення енергоблоків, доїння “Енергоатома“, збільшення квот на “зеленку”. Якби Вітренко став би віцепрем’єром з енергетики, то всі питання автоматом вже замкнулись би на ньому, і Шмигаль би не мав на це впливу. І це було б дуже незручно Ахметову”, – зазначив співрозмовник Букв.

Втім, на думку співрозмовника, на депутатів вплинули не лише агенти Ахметова.

Наприклад, не в захваті від кандидатури був спікер Дмитро Разумков (хоча проголосував за).

“Тут ще відіграло роль, що перед голосуванням актуалізували інформацію про його суд з Кабміном і компенсацію з “Нафтогазом”, і тимошенківці почали цим маніпулювати в залі”, – зазначив депутат від “Слуг”.

Слід зауважити, що перед виступом Олега Семінського як заступника голови профільного комітету (голова комітету Андрій Герус зараз хворіє) депутати влаштували скандал спікеру Дмитру Разумкову і намагались переконати, що комітет не вповноважував Семінського на виступ.

“Вони розраховували, що так досягнуть того, що виступатиме Олексій Кучеренко від “Батьківщини”, і далі б ми вже наслухались про мільйонні гонорари на фоні зубожіння”, – зауважив співрозмовник Букв.

Втім, і без цього за Вітренка, який все-таки має значно вищий рівень підготовленості ніж Шкарлет чи Лещенко, проголосували тільки 211 депутатів.

Звісно, що не дала голоси так звана “група Павлюка”, яку постійно звинувачують в просуванні інтересів Ахметова. Але не лише вона.

“Якщо ви подивитесь на список, то побачите, що не голосували депутати, пов’язані з Богданом та Аваковим. Можливо, Богдану хотілось показати, що Єрмак не може зібрати голоси. Можливо, його попросив Коболєв (голова “Нафтогазу”), дороги якого з Вітренком розійшлися”, – розповів ще один депутат.

Також слід відзначити, що за Вітренка проголосували депутати Коломойського всередині фракції “Слуг”, але не дала голоси група “За майбутнє”.

“Ви кажете, що Вітренко вигідний Коломойському, бо він почав процес з повернення грошей Укрнафті. Але ж завершив цей процес Коболєв. Далі. Вітренко був за те, щоб провести конкурс на очільника Укрнафти, а Коболєв зберіг повноваження людині Коломойського. Вітренко не буде слухняним на 99,9%. Може, саме це проти нього і зіграло”, – додав депутат.

226 голосів “ганьби”

Сергій Шкарлет був єдиним кандидатом в міністри, щодо долі якого співрозмовники серед “Слуг” не мали сумнівів ще у вівторок, під час розмови з президентом.

Як відомо, навесні його кандидатуру парламент не підтримав, вдруге показавши президенту на кадрових питаннях, що вони вже більше не “зелений принтер” і депутати хочуть, щоб з ними рахувались.

Шкарлет пішов в уряд працювати в.о. Але згідно з новим законом в.о. можна тепер бути не більше 30 днів.

Шкарлет не може похвалитись великими успіхами за часи свого керівництва. Крім риторичного питання, чи може бути міністром освіти плагіатор, йому вже можна ставити в провину незабезпеченість шкіл під час епідемії коронавірусу навіть на рівні масок, зняті 4 мільярди з бюджету освіти на 2021 рік, відсутність підвищення зарплат вчителям.

15 грудня проти призначення Шкарлета виступили 7 освітніх організацій: ГО “Смарт освіта”, “БАТЬКИ SOS”, “Батьківський контроль”, “Центр Інноваційної освіти “Про.Світ”, “Ре:Освіта”, Благодійний фонд “ГОФ”, ГС “Міжнародний інститут інтегрального розвитку”.

Втім, за Шкарлета були ректори. “Здається, вони всіх уже окучили своїми зверненнями”, – каже співрозмовник серед “Слуг”. І ще – кажуть, міністр прислухається до думки тата президента.

Шкарлет отримав мінімальні 226 голосів під вигуки “ганьба” ЄС і Голосу.

Голосів докинуло ОПЗЖ. Проголосував навіть Медведчук, а за Суркіса могли й прокнопкодавити, підозрюють депутати “Голосу”, бо в залі його не було.

Найцікавіше, що ще вчора Нестор Шуфрич звинувачував «Слуг» в тому, що вони в порушення закону проштовхнули свого голову запорізької облради.

Але за добу настало перемир’я.