Хто такий Аксьонов?
Перше питання, яке виникає, коли чуєш прізвище кандидата, чи не родич він того самого кримського гауляйтера Аксьонова. Про це нічого не відомо, але Крим він любить точно і їздить туди вже після анексії.
Андрій Аксьонов почав політично кар’єру у 2010, ставши головою Новодонецької сільради від Партії регіонів.
Як пише представник України в мінській ТКГ Денис Казанський, у 2014 році Аксьонов організовував “референдум ДНР” у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. «На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихільники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував “референдум”, та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і “не дали їм проголосувати», – пише Казанський.
Крім того, за інформацією руху Чесно, Аксьонов як міський голова вступав у конфлікт із організаторами автопробігу з українськими прапорами.
У спілкуванні з учасниками акції “За Єдність України” він обізвав 400 людей «г*овнометами», бо ті не спитали в нього дозволу їхати містом і «могли за годину тут організувати революцію».
На тому ж відео він говорить, якщо жителі селища скажуть, що вони хочуть в Росію, то він їх підтримає.
Як пише Казанський, «ніхто не змушував Аксьонова проводити “референдум ДНР”. Бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було – місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові. Після початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (що підтверджується інформацією в базі даних Федеральної податкової служби РФ».
Але вже у 2015 Аксьонов повернувся і став мером Добропілля як самовисуванець.
У 2017 місцевий депутат Микола Стрепоченко завив, що мер міста не тільки їздить відпочивати в Крим, а й отримав для цього російський паспорт.
За даними депутата, тоді як виборці не могли знайти мера, він 80 днів перебував у Криму.
Тоді ж Стрепоченко запитав у Аксьонова якого міста він мер: українського чи кримського, і почув у відповідь: «На жаль».
Того ж року народний депутат Дмитро Лубінець повідомив журналістам Радіо Свобода, що Андрій Аксьонов звернувся до окупаційної влади Криму і отримав російський паспорт.
При цьому Лубинець показав копію нібито написаної Аксьоновим заяви на видачу паспорта: «І паспорт, і серія тут вже вказані. Видано 25.06.2014 року. Громадянин Російської Федерації, пан Аксьонов на даний момент є мером міста Добропілля Донецької області, нашої держави Україна».
Проти Аксьонова навіть порушили справу. Але не за подвійне громадянство, а за те, що підроблював документи, і в той час як був у Криму числився на роботі. Він навіть був відсторонений від посади міського голови з 31 січня 2019 року до 28 квітня 2019 року, але восени 2020 знову переобрався мером Добропілля.
У 2019 Аксьонов навіть пробував балотуватись у ВР. Але тоді програв меру Покровська Руслану Требушкіну. Лише кілька відотків.
Тепер же, коли Требушкін знову повернувся в крісло мера після року роботи в Раді, Аксьонов знову пішов на вибори.
Ставка Ахметова
Як писали «Новини Донбасу», Аксьонов – це ставка компаній Ріната Ахметова. Так само як свого часу Требушкін.
Для розуміння, у 2014 році на 50-му окрузі з великим скандалом переміг Євген Геллер, близький друг Ахметова.
Попереднього депутата Ради Требушкіна називали також близьким до Геллера.
В олігарха в Добропіллі та його околицях є 6 шахт. Минулого року Ахметов також купив найбільшого виробника коксівного вугілля шахтоуправління «Покровське».
Аксьонова офіційно висувала партія «Порядок», яку очолює Муса Магомедов (теж належить до групи впливу Ахметова), а сам кандидат отримав доступ до ефірів місцевих телеканалів, де отримував виключно позитивну оцінку.
На вже згаданому з’їзді Аксьонова підтримали позафракційні народні депутати і колишні топ-менеджери Ахметова Муса Магомедов і Вікторія Гриб, міські голови Покровська Руслан Требушкін і Мирнограда Олександр Брикалов.
За даними екзитполів Аксьонов набрав 66% голосів, випередивши і адвоката від партії Шарія Віктора Рибіна, і Юлію Кузьменко від ЄС. До речі, кандидат від ОПЗЖ, менеджер 112 каналу Артем Марчевський знявся з виборів під приводом хвороби батьків.
Слід зауважити, що і до Аксьонова в Раді були депутати-вихідці з Росії. Це той же Вадим Новінський і колишній міністр оборони Дмитро Саламатін.
Але все це було до війни. У 2019 журналісти влаштували низку скандалів і, наприклад, «вибили» зі списку «Слуг народу» Михайла Соколова з російським громадянством. І ось тепер прецедент таки створено.
Обрання Аксьонова стало ще однією зарубкою на шкалі викривлення цінностей українського суспільства, де депутатом можна обрати корупціонера, вбивцю як Лозінського або ж взагалі людину, яка здасть тебе з потрохами Росії.
Місцеві кажуть, що на Донеччині завжди обирають донецьких, але від того, що всі знають приказку «Техас можуть грабувати тільки техасці» вона не стає менш прикрою.