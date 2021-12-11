Рівно 84 роки тому, 11 грудня 1937 року, Генеральний секретар СРСР Йосип Сталін виголосив фразу, яка сьогодні відома кожному українцеві.

Про це повідомляють #Букви.

“Депутат має знати, що він слуга народу, його посланець у Верховну Раду (Верховный Совет – оригінал). І він повинен йти лінією, вказаною йому народом. Звернув з дороги – виборці мають право вимагати призначення нових виборів і депутата, який звернув з дороги, вони мають право “покатати вороними”. Це чудовий закон”, – сказав Сталін, виступаючи з промовою на передвиборчому мітингу одного з округів Москви.

Згодом лозунг “Депутат – слуга народу” підхопила і поширила радянська пропаганда, що доводять агітаційні плакати 50-х років.

Останній плакат у 1954 році намалював тезко нинішнього президента України художник Борис Зеленський.

Уже у 2015 році відбулася прем’єра серіалу “Слуга народу” з Володимиром Зеленським у головній ролі, на телеканалі “1+1”.

В анонсі до серіалу Володимир Зеленський практично використовує сталінський наратив “поставити до стінки“.

У 2018 році Зеленський заявляє, що прийняв рішення брати участь у президентських перегонах.

21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України, під час якого Президентом України було обрано актора Володимира Зеленського.

Згодом в українському політичному житті виникла партія “Слуга народу”, яка юридично була переоформлена з політичної партії “Партія рішучих змін”. Офіційна реєстрація відбулася ще 2 грудня 2017 року.