Одна з найулюбленіших та найпростіших страв з картоплі – це деруни. Суботнього ранку пропонуємо вам приготувати цю страву за рецептом трикратного чемпіона Фестивалю Нью-Йорка з дерунів та шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Трохи історії

Деруни є популярними в українській, польській, білоруській, чеській, словацькій, болгарській, австрійській та німецькій кухнях.

Існує думка, що в Україну ця страва потрапила з Білорусі, куди, своєю чергою, деруни прийшли з німецької кухні наприкінці XIX ст. За іншою версією, поширення дерунів та ряду інших страв з картоплі (печені, комів та кльоцків) на території України, здебільшого на Поліссі, розпочалося ще раніше — в другій половині XVIII ст.

Перший рецепт дерунів був надрукований у куховарській книзі Яна Шиттлера у 1830 році.

Чому ж деруни?

Назва страви зазвичай зображає спосіб її приготування.

Водночас в українців деруни відомі також під назвами “терті (картопляні) пляцки”, “гречаники”, “тертюхи” (Тернопільщина), на сході України досить вживаною назвою є “драники”. Також застосовують назви: “кизлики”, “ґуґлі”, “кремзлики”, “картопляники”, “рисилованики” (Закарпаття), “бабки”, “пертушаники” (на Київщині), “гейзебубели”.

Рецепт дерунів з Мангеттена

Інгредієнти:

3 подрібнені картоплини

1 мелена цибулина

5 яєць

Сіль, перець (на смак)

Трохи борошна (необов’язково)

Приготування:

Все перемішати, обсмажити на сковороді на рослинній олії (середнє нагрівання) по 2 хвилини з кожного боку (до золотаво-коричневого кольору).

А як оздобити до подачі?

Наш шеф-кухар рекомендує три варіанти подачі:

Деруни з грибним жульєном

Інгредієнти:

Жменя нарізаних смажених грибів

1/4 склянки нарізаної смаженої цибулі

1/2 склянки жирних вершків

2 столові ложки трюфеля

1/2 склянки тертого пармезану

Сіль, перець на смак

Всі інгредієнти (окрім грибів і сиру) тушкувати 5-7 хв поки не загусне, потім додати гриби та сир. Після чого готувати в духовці (температура 350 градусів) на 5 хв.

Потім отриманий жульєн слід викласти на наші деруни. А далі — насолоджуйтеся смаком!

Деруни з реберцями з чорносливовим соусом

Інгредієнти:

2 кг яловичих реберець

2 морквини

1 цибулина

1/2 пучка селери

1 стакан червоного вина

1 склянка портвейну

1 склянка меду

Сіль, перець на смак

Приправити яловичину сіллю, перцем, невеликою кількістю масла і запікати 30 хвилин.

Всі овочі, заправлені сіллю, перцем та невеликою кількістю масла запікати 30 хвилин. Потім перекласти м’ясо до овочів. В глибоку каструлю додайте вино, портвейн і мед, накрийте фольгою і тушкуйте 2 години.

Після цього покладіть м’ясо в блендер і подрібніть протягом 1 хв. У процесі додайте трошки соусу.

Рецепт соусу

2 склянки сухого чорносливу

1/2 склянки меду

1 склянка червоного вина

1/2 склянки води

Всі інгредієнти помістити в невелику каструлю і варити 10-15 хв, потім викласти.

Додайте до дерунів тушковані реберця з яловичини та соус з чорносливу, прикрасьте петрушкою або будь-якою мікрозеленню.

Деруни з копченою сільською шинкою або квашеною домашньою капустою

Для оздоблення страви знадобиться копчена шинка або квашена капуста.

Хто ж такий Дмитро Марценюк?

Зазначимо, що Дмитро є трикратним чемпіоном Нью-Йорка з дерунів.

Щороку на початку грудня у США відбувається Фестиваль цієї страви. Дмитро тричі завойовував двократне звання найкращого: двічі за результатами суддівського голосування й одного разу він отримав приз глядацьких симпатій.

Як він сам зізнається, приз від глядачів для нього важливіший, адже захід відвідує близько 800 гостей і, певна річ, більшість з них вподобали страву Дмитра.

Завдяки цим перемогам Марценюка з його дерунами почали запрошувати до участі в різдвяному шоу “Good Morning America”.

Дмитро родом з Вінниччини, він вивчав міжнародні економічні відносини в київському університеті туризму, економіки та права. Вперше поїхав до Америки ще в студентстві.

Тепер він очолює український цілодобовий ресторан в Іст-Віллиджі під назвою “Veselka”, який було засновано в 1954 році після Другої світової війни українськими біженцями Володимиром та Ольгою Дармохвалами. Наразі меню ресторану містить кілька варіантів борщу і 10 видів вареників, а також інші страви лише української кухні.