Трохи історії
Деруни є популярними в українській, польській, білоруській, чеській, словацькій, болгарській, австрійській та німецькій кухнях.
Існує думка, що в Україну ця страва потрапила з Білорусі, куди, своєю чергою, деруни прийшли з німецької кухні наприкінці XIX ст. За іншою версією, поширення дерунів та ряду інших страв з картоплі (печені, комів та кльоцків) на території України, здебільшого на Поліссі, розпочалося ще раніше — в другій половині XVIII ст.
Перший рецепт дерунів був надрукований у куховарській книзі Яна Шиттлера у 1830 році.
Чому ж деруни?
Назва страви зазвичай зображає спосіб її приготування.
Водночас в українців деруни відомі також під назвами “терті (картопляні) пляцки”, “гречаники”, “тертюхи” (Тернопільщина), на сході України досить вживаною назвою є “драники”. Також застосовують назви: “кизлики”, “ґуґлі”, “кремзлики”, “картопляники”, “рисилованики” (Закарпаття), “бабки”, “пертушаники” (на Київщині), “гейзебубели”.
Рецепт дерунів з Мангеттена
Інгредієнти:
- 3 подрібнені картоплини
- 1 мелена цибулина
- 5 яєць
- Сіль, перець (на смак)
- Трохи борошна (необов’язково)
Приготування:
Все перемішати, обсмажити на сковороді на рослинній олії (середнє нагрівання) по 2 хвилини з кожного боку (до золотаво-коричневого кольору).
А як оздобити до подачі?
Наш шеф-кухар рекомендує три варіанти подачі:
Деруни з грибним жульєном
Інгредієнти:
- Жменя нарізаних смажених грибів
- 1/4 склянки нарізаної смаженої цибулі
- 1/2 склянки жирних вершків
- 2 столові ложки трюфеля
- 1/2 склянки тертого пармезану
- Сіль, перець на смак
Всі інгредієнти (окрім грибів і сиру) тушкувати 5-7 хв поки не загусне, потім додати гриби та сир. Після чого готувати в духовці (температура 350 градусів) на 5 хв.
Потім отриманий жульєн слід викласти на наші деруни. А далі — насолоджуйтеся смаком!
Деруни з реберцями з чорносливовим соусом
Інгредієнти:
- 2 кг яловичих реберець
- 2 морквини
- 1 цибулина
- 1/2 пучка селери
- 1 стакан червоного вина
- 1 склянка портвейну
- 1 склянка меду
- Сіль, перець на смак
Приправити яловичину сіллю, перцем, невеликою кількістю масла і запікати 30 хвилин.
Всі овочі, заправлені сіллю, перцем та невеликою кількістю масла запікати 30 хвилин. Потім перекласти м’ясо до овочів. В глибоку каструлю додайте вино, портвейн і мед, накрийте фольгою і тушкуйте 2 години.
Після цього покладіть м’ясо в блендер і подрібніть протягом 1 хв. У процесі додайте трошки соусу.
Рецепт соусу
- 2 склянки сухого чорносливу
- 1/2 склянки меду
- 1 склянка червоного вина
- 1/2 склянки води
Всі інгредієнти помістити в невелику каструлю і варити 10-15 хв, потім викласти.
Додайте до дерунів тушковані реберця з яловичини та соус з чорносливу, прикрасьте петрушкою або будь-якою мікрозеленню.
Деруни з копченою сільською шинкою або квашеною домашньою капустою
Для оздоблення страви знадобиться копчена шинка або квашена капуста.
Хто ж такий Дмитро Марценюк?
Зазначимо, що Дмитро є трикратним чемпіоном Нью-Йорка з дерунів.
Щороку на початку грудня у США відбувається Фестиваль цієї страви. Дмитро тричі завойовував двократне звання найкращого: двічі за результатами суддівського голосування й одного разу він отримав приз глядацьких симпатій.
Як він сам зізнається, приз від глядачів для нього важливіший, адже захід відвідує близько 800 гостей і, певна річ, більшість з них вподобали страву Дмитра.
Завдяки цим перемогам Марценюка з його дерунами почали запрошувати до участі в різдвяному шоу “Good Morning America”.
Дмитро родом з Вінниччини, він вивчав міжнародні економічні відносини в київському університеті туризму, економіки та права. Вперше поїхав до Америки ще в студентстві.
Тепер він очолює український цілодобовий ресторан в Іст-Віллиджі під назвою “Veselka”, який було засновано в 1954 році після Другої світової війни українськими біженцями Володимиром та Ольгою Дармохвалами. Наразі меню ресторану містить кілька варіантів борщу і 10 видів вареників, а також інші страви лише української кухні.