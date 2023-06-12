24 лютого 2022 року всі об#сралися. Найбільше об#сралися ті, хто мав щось робити, щоб вберегти від цілком імовірного сценарію повномасштабки, про яку кричали Штати і Британія, але ніх#я не робив.

Ну добре, жили в рожевих окулярах і думали що все буде, як в кіно. Виявилось, що як в кіно, тільки в іншому, більш жорсткому і кривавому.

Але були і ті, хто не об#срався, хто їб#шився з колаборантами, проводив акції проти капітуляції, перевіряв бомбосховища, проводив вишколи для цивільного населення і кінець кінцем прикрив ваші об#срані дупи.

24 лютого ми сформували “Тероборону “Азов” Київ”, яку ніхто не хотів оформляти під час оборони Київщини. Ми не стали чекати, взяли зброю і поїхали їб#шити під#рів. На Гостомель, Горенку, Мощун, Лютіж, за що отримали значки від КМДА і більше нічого.

Жодної заробітної платні, жодного соціального забезпечення, жодних записів. І х#й з нами, ми ж завжди були, як кістка в горлі.

За ці дні за свободу України втратили життя кращі з кращих, чий подвиг по десятибальній шкалі ви оцінили в нуль.

Держава і ДОСІ, через майже, як півтора року після початку повномасштабки, не спромоглася розв’язати питання соціального захисту родин загиблих добровольців.

Багато хто з родичів залишився не просто в поганому емоційному стані, а взагалі без засобів для існування, понад рік оббиваючи пороги, добиваючись визнання.

Для того, щоб почався процес оформлення родин загиблих воїнів залишився один крок – Кабмін.

Здавалось би, чого вартий підпис на підтримку тих, хто став на захист Київщини, поки хтось вивозив свої статки? Але сьогодні відбувається свідоме затягування процесу, розвертання документів і відверте знущання

І в такому випадку є ті, хто конкретно за це відповідає. Шмигаль, чиє слово в момент може допомогти ситуації, що склалася і Лапутіна, про яку ніхто не чув з січня місяця 2022 року.

Саме вшануванням і захистом родин загиблих має займатись Міністр Ветеранів, але х#й там. Навіть цю постанову вона не може відстояти в Кабміні.

До Лапутіної і Шмигаля вже не звертаюсь, не бачу сенсу. Звертаюсь до Президента України і Офісу Президента. У ваших руках сьогодні сльози родичів тих, хто в перші дні поклав життя, сміливо, не очікуючи нічого взамін і у ваших силах зробити так, щоб цих сліз не було завтра.