Ми ж розуміємо, що все до цього йшло? Новий приклад поліційного свавілля, черговий сплеск обурення, звичні вимоги прибрати, нарешті, зацементованого в кріслі міністра внутрішніх справ. Все це повторюється вже нескінченне число разів, і біда в тім, що немає ніяких підстав сподіватися, що продовження не буде, хоч би чим закінчилася для конкретних людей нинішня, кагарлицька історія.

Розповідь про доброго дядю Стьопу — міліціонера, вигадана для радянських дітей батьком гімнів СРСР, РФ і путінського пана-блюдолиза Микити Михалкова, річ куди більш фантастична, ніж “Муха-цокотуха” Чуковського.

Правоохоронні органи в концентрованому вигляді несуть всі ті ознаки, які містяться в об’єкті, що охороняється правом і порядком, і якщо система антилюдяна і бузувірська, то зіткнення з її найхарактернішими представниками обіцяє всі належні задоволення. Ні, звісно, не кожен контакт обертається психічною травмою або фізичним каліцтвом, але не пощастити може раптово і практично кожному. Люди з не вбитою емпатією у внутрішніх органах трапляються, але зазвичай або вони там не затримуються, або емпатія не затримується в них. Який, до біса, дядя Стьопа, запитайте у Кирила Тлявова.

Прорив Врадіївського або Кагарлицького епізодів у великий інформаційний простір наскільки закономірний, настільки й випадковий.На рутинний конвеєр з виробництва зла під виглядом захисту добра ЗМІ уваги не звертають. Громадськість фокусує увагу лише на зовсім кричущих випадках приниження людської гідності, які злочинцям у погонах не вдалося приховати, але виростають ці випадки з повсякденної практики, знайомої, звичної та, здається вже, єдино можливої. А тут — ну, перетисли, захопилися …

Ніщо яскравіше не свідчить про відсутність якісних змін, ніж збереження цього мутного придонного шару, в якому нічого не змінюється десятиліттями, які б революційні вітри в столицях не віяли, і менти так само вершать безправ’я, як за Йосипа, Микити чи якогось з Льонь. Дарма що громадяни бігали подивитися і поселфитися з патрульною поліцією, яка кілька місяців була схожа на людей? Це ж диво неймовірне! Не так багато часу минуло, щоб зрозуміти, що дива не сталося, за вітриною та ж чорна страшна порожнеча. Поки держава повернута до людей дупою, ті, хто захищає цей старий усталений порядок, залишаться такими ж, і навіть цинічнішими, тому що на стіні в відділенні, де катують і мордують, тепер запросто може висіти який-небудь офіційний плакат про Революцію гідності.

Вже просто анекдотична непохитність Арсена Авакова просто з головою видає небажання (боязнь, неготовність, імпотенцію – потрібне закреслити) влади щось міняти в цій страшній сфері.З посад злетіла купа вже нових чиновників і міністрів, яки визнали такими, не впоралися з завданнями за лічені місяці, а глава МВС продовжує бути вписаним найефективнішим керівником з початку 2014 року. Судячи з хвалебних постів у фейсбуці Михайла Подоляка, який нині дає цінні політичні поради Андрію Єрмаку, міністру нічого не загрожує: “Система МВС-на цього разу відреагувала саме так, як і мала реагувати в нормальній країні. Жорстоко, безжально, швидко, професійно”. Андрій Володимирові передасть.

А нам залишиться чекати нового дикого випадку у виконанні аваківських підлеглих. Він обов’язково буде, сумніватися не доводиться.