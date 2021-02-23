7 років і 3 місяці тюрми та конфіскація половини майна для активіста Сергія Стерненка. Такий вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси у справі щодо викрадення депутата районної ради, до якого нібито причетний Стерненко.

-Говори, це Зеленський, його номер. Так.

-Пане Зеленський? Дякую за вирок. Хм, кинув трубку. Спитав, чого я сюди телефоную.

Сергій Стерненко в залі Приморського районного суду Одеси очікує, поки поліцейські вдягнуть на нього наручники й разом із іншим обвинуваченим – Русланом Демчуком – повезуть до слідчого ізолятора. Саме там найближчим часом перебуватиме одеський активіст. Адже суд визнав його винним у викраденні людини, нападі й насильстві задля заволодіння майном та носінні вогнепальної зброї.

Історія з 2015 року

Вирок, оголошений Стерненку у вівторок 23 лютого, пов’язаний із Сергієм Щербичем, колишнім членом проросійської партії «Родіна». В часи Майдану цей чоловік нібито організовував підвіз тітушок на Андтимайдан у Києві. Одеські активісти кілька разів намагалися скаржитися на його діяльність правоохоронцям, але безрезультатно. Історія, через яку Стерненко і Демчук потрапили за ґрати, почалася ще у квітні 2015 року. Тоді Щербич обрався в депутати Комінтернівської районної ради. І за кілька днів до того, як він мав отримати мандат, чоловіка нібито викрала група невідомих.

За першочерговою версією, яка звучала 6 років тому від одеських правоохоронців, чоловікові зателефонували невідомі та запросили його на зустріч. Щербич погодився. Його зустріли п’ятеро чоловіків на двох авто. Трьох із них депутат райради Комінтернового нібито не знав. Він сів у машину, де від нього нібито почали вимагати відмовитися від депутатського мандату. Щербич, за словами правоохоронців, спробував вистрибнути з автомобіля на ходу, але його наздогнали, почали бити і кілька разів вистрілили в нього з травматичної зброї. Потім йому на голову одягли мішок і відвезли в Одесу, де продовжували катування. Нібито пласкогубцями викручували пальці, вимагаючи скласти мандат. Згодом його відпустили, але пригрозили, що його чекає щось «гірше», якщо він таки залишиться депутатом.

За цим викраденням нібито стояли представники Правого сектору Одеси, до якого свого часу і належав Стерненко. Вже 2021 року проросійські ЗМІ опублікували обвинувальний акт, написаний слідчими і прокуратурою, у якому йшлося про те, що Щербич сів до автомобіля Демчука, одного з обвинувачених у викраденні. Всередині його заблокували двоє людей, одним з яких, як наполягає прокуратура, і був Стерненко. Саме він, наголошують слідчі, стріляв у постраждалого. Під час побиття у Щербича, начебто, забрали дві сім-карти від мобільних телефонів, банківську карту і 300 грн готівки.

Через п’ять місяців після цих подій слідчі називають прізвища Стерненка і Демчука. У Сергія вдома проходить обшук, під час якого, як зазначають правоохоронці, знаходять стартовий пістолет. Двох членів одеського Правого сектору арештовують, але згодом вони виходять із слідчого ізолятора під заставу. Приморський райсуд Одеси почне розглядати справу 2017 року. Втім, у реєстрі судових рішень вдалося знайти до десятка ухвал, більшість з яких стосується допиту потерпілого Щербича через відеозв’язок. Ще одна ухвала – про необхідність знайти перекладача з російської, оскільки Щербич не володіє українською. Остання ж ухвала датована лютим 2020-го. І в ній суд констатує: Феміда не знає, куди дівся постраждалий, тож прокуратура має зайнятися його пошуками.

Самі ж судові засідання відбувалися із значними перервами – в 1-2 місяці й більше. І Стерненко, і його адвокати заявляли, що суди не відбуваються через неявку потерпілого. А самі обвинувачення називали надуманими, а докази – недопустимими. Скажімо, звинувачення у носінні вогнепальної зброї адвокати відкидали, оскільки не існує відповідного закону, є лише інструкція від поліції.

Крім того, Стерненко заявляв, що добровільно віддав пістолет правоохоронцям, а це є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Щодо викрадення, то адвокати одеського активіста заявляли, що докази слідства ґрунтуються лише на словах Щербича, а строк давності цього інкримінованого злочину сплив ще 2020 року. Суд, до слова, за цією статтею Стерненка не засудив.

Також адвокати заявляли, що у справі могли фальшувати докази. Наприклад, Щербич їздив на слідчий експеримент в той момент, коли нібито лікувався у стаціонарі. Також виникали претензії до судово-медичних експертиз, які складали російською мовою, обшуку, який відбувався 2015 року без адвоката. Не надто цікавилися цією справою й місцеві активісти. Донедавна. Напередодні роковин розстрілу на Інститутській, 19 лютого, Стерненку мали зачитати вирок. Однак засідання перенесли на 23 лютого.

Суд під вибухи

8:30 ранку, Одеса, 23 лютого. Під входом до будівлі Приморського райсуду стоїть кавомашина, до якої у довгу чергу вишикувалися працівники поліції. З колонок грає «AC/DC». У дворі будівлі – три мікроавтобуси з поліцією спеціального призначення. Поруч з ними курять бійці у темно-синій та чорній формі. В декого на рукавах можна розгледіти нашивки «ТОР» (тактична поліція, – ред.). Всередину будівлі поки нікого не пропускають.

Близько дев’ятої з’являються перші вільні слухачі, які вирішили приїхати на оголошення вироку Стерненку. Тут і одесити, й люди з інших міст, зокрема – Києва. Вони обходять паркан навколо суду, розглядаючи поліцейських, які патрулюють периметр. Близько десятої під входом до Приморського райсуду збирається понад сотня людей. Всі очікують на Стерненка. Частина активістів намагається потрапити до судової зали, виникають конфлікти.

– Спочатку мають зайти учасники суду, потім ЗМІ, і лише потім вільні слухачі, – кричить у натовп судовий розпорядник. Свого імені не називає.

-Пропустіть. Ви створюєте проблему на рівному місці. Ми їхали всю ніч з Києва, аби прийти на цей суд. Хто вирішив не пускати вільних слухачів? На яких підставах? – кричать з натовпу.

Перед металевою рамкою, на невеличкому п’ятачку два на два метри зібралося понад 20 людей: тут і активісти, які хочуть потрапити на суд, і кілька народних депутатів, і мимовільні заручники ситуації, в яких судові засідання мали початися 15 хвилин тому. Охорона не пропускає всередину ні перших, ні других, ні третіх.

Ще за 15 хвилин залу, де мають оголошувати вирок Стерненку, відкривають. Присутні заповнюють вільні місця. Серед вільних слухачів екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун та народний депутат Гео Лерос.

Десь у черзі, за дверима суду, лишається представник Голосу Ярослав Юрчишин. Всередину заходять Стерненко і Демчук. Прокурор Ірина Коломійчук вже тут. До зали заходить суддя. Віктор Попревич. На загал відомий тим, що свого часу таємно оголосив про звільнення під заставу директора табору «Вікторія», на якого покладали провину за пожежу в будівлі 2017 року. Він же закривав судову справу проти колеги з Окружного адмінсуду Одеси за «п’яне» керування авто .

-Оголошується ухвала Приморського районного суду Одеси, – сказав Попревич. Присутні встали. У прокурорки почали тремтіти пальці. Вона то намагалася схрестити руки на грудях, то обпертися ними об стіл. Втім, тремтіння все одно було видно.

Суддя почав говорити скоромовкою. На оголошення вироку в нього пішло близько години. Якщо коротко, то всі претензії адвокатів Стерненка (та й самого Стерненка) суд відкинув. Так, щодо російськомовної судово-медичної експертизи Попревич заявив, що «експерт не є зацікавленою особою в кримінальному провадженні», тому може складати свої висновки не державною мовою. Щодо обшуку: на думку суду, жодних прав Стерненка не порушили, адже обшук «відбувався законно». Щодо неможливості покарати людину за порушення закону, якого не існує (йдеться закон про обіг вогнепальної зброї, який за 29 років так і не з’явився в Україні – ред.), суддя заявив, що в даному разі Феміда зважає на підзаконні акти, зокрема від Міністерства внутрішніх справ.

Не взяв до уваги суд і тезу про добровільну видачу зброї. Адже, на думку Попревича, Стерненко віддав пістолет під час обшуку, оскільки «розумів, що не може його далі зберігати». Суддя також зазначив, що захист одеського активіста намагався залучити свого експерта, на противагу слідству, однак його висновки до уваги не взяли, оскільки «експерт слідства несе суворішу відповідальність за неправдиву інформацію».

І хоча суд не уточнював, про які саме експертизи йдеться, можна припустити, що мова про нібито модифікації стартового пістолета Стерненка, які дозволяли б стріляти гумовими набоями. Важливо й те, що суд визнав слідчий експеримент, під час його потерпілий Щербич впізнав пістолет, з якого в нього нібито стріляли гумовими кулями в автомобілі у 2015 році, за кольором та формою. Також він упізнав на фото під час слідчих експериментів нападників, серед яких начебто були Стерненко та Демчу. Врешті, суддя оголосив: вина Стерненка та Демчука повністю доведена за усіма статтями. Однак оскільки у ст. 146 Кримінального кодексу (викрадення) сплив термін давності, то за цим обвинувачення колишніх членів «Правого сектору» звільнили від відповідальності. І призначили покарання за іншими обвинуваченнями: 7 років і 3 місяці в’язниці та конфіскація половини майна.

«Ганьба!» – почала скандувати зала.

«Аваков – чорт!» – чулося з вулиці під акомпанемент петард.

Суддя продовжував читати. Про судовий збір, можливість оскаржити вирок в одеській апеляції. Проте його ніхто не слухав. Стерненко почав перекрикувати суддю.

«Я хочу заявити одну річ: якщо раптом зі мною щось станеться – у цьому будуть винні генпрокурор Ірина Венедіктова, заступник офісу президента Олег Татаров. І Портнов. Це політично мотивоване рішення. Суд проігнорував усі наші доводи», – заявив Стерненко.

Йому дали нібито номер Зеленського, аби активіст міг «подякувати» за вирок. Хлопець лишився чекати у залі суду, поки на нього вдягнуть наручники.

На вулиці, тим часом, почалася бійка з поліцією. Кілька сотень людей зібралися під виїздами з території суду, аби заблокувати автозак, який мав вивозити одеського активіста. В декого навіть «зламалися» автомобілі прямо посеред дороги – якраз на шляху конвою. Поліція спробувала відтіснити протестувальників. Ті відповіли петардами і димовими шашками. Відкрилися ворота.

«Давай, с*ка, давай!!! Бий мене, давай!» – кричить чоловік, вириваючись з натовпу. Він тицяє силовикам середні пальці й кидається на них. Кілька десятків людей в цей момент, зчепившись за руки, стають півколом перед виїздом. Ворота швидко зачиняються.

«Сюди! Бігом! Друга група! Вивозять!» – кричать активісти й кидаються до другого виїзду з суду: там поліцейські розштовхали два десятки людей, аби проїхав автозак. Активісти починають кидатися на капот автомобіля, їх звідти силою знімають. Дехто опиняється на асфальті, частину присутніх валять на землю й затримують. Серед натовпу з’являються особи в цивільному, які починають відштовхувати людей від автозака. Його закидають димовими шашками і фаєрами. Автомобіль, втім, на високій швидкості їде геть.

«Ви маєте мене захищати! А ви мене б’єте! Ваш працівник схопив мене за горло і кинув на землю!!! Ви ох*їли!!!» – одночасно і плаче, і кричить активістка. Поліцейський намагається її заспокоїти. Не виходить. Понад сотня людей збивається у купу й вирішує що робити далі.

«Треба блокувати дороги. Мости. Не знаю, треба привертати увагу якось. Немає сенсу лишатися в Одесі. Треба їхати на Київ», – чулося з натовпу. За годину під судом майже нікого не лишилося. О 20:00 протестувальники збираються прийти до Офісу президента.