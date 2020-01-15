#Букви розкривають подробиці.
Фотографії співачки з відпочинку на Карибських островах облетіли всі ЗМІ: британська співачка сильно скинула вагу і змінилася до невпізнання. На відпочинку її шанувальникам вдалося поспілкуватися з кумиром. Майже рік тому артистка повідомляла, що після розлучення з чоловіком Саймоном Конеккі вона скинула 20 кг, але шанувальникам вдалося дізнатися реальну цифру зниження її ваги.
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Beautiful Adele before and after weight loss. She is a great example how volume in our faces makes us look younger. Those of us with thin faces get it 🙋♀️ We have to stay on top of injectables to replace shrinking fat pads. As the saying goes, when we age, we can keep the fat in our face or in our butt. You chose 😇 Rp @drnaomi1 @dra.andreagaleano #adele #adelelive #adelefans #adele25 #adele21 #adele19 #adelequeen #AprilHarrisonPA
За словами фанатів, яким пощастило поспілкуватися з Адель, співачка схудла на 45 кілограмів. Як повідомляє журнал People, 19-річна студентка Лексі Ларсон відпочивала зі своїми друзями в одному з ресторанів на острові Ангілья і там же зустріла співачку. Дівчина зізналася, що її британський кумир виглядає фантастично: “Адель сказала, що схудла приблизно на 45 кілограмів, і назвала це божевільним і позитивним досвідом. Вона виглядала щасливою і здавалася дуже впевненою в собі. Ми були так схвильовані. Ми трохи поспілкувалися, а потім вона запросила Гаррі Стайлз до нас приєднатися … Ми розмовляли хвилин 15. Вони ставили багато запитань про коледж і наше життя “.
Причина сильного схуднення Адель – не тільки емоційно важке розлучення, але і сувора дієта і в цілому новий образ життя: співачка не любить виснажливі тренування і віддає перевагу пілатесу.
Система харчування і нового способу життя Адель будується на таких принципах. Співачка скоротила кількість цукру і знизила калорійність на 20%, що призводить до активації гена, що відповідає за довголіття, розгін метаболізму, стимуляцію захисних сил і детокс організму: такий процес називають гормезисом – коли тіло навмисне вводять в стан стресу, витягуючи з цього користь.
Ще один секрет сильного схуднення Адель – спеціальна сіртфуд-дієта. Раціон складають продукти, багаті ресвератролом – сильним антиоксидантом і поліфенолами. В меню співачки – зелений чай, гречка, волоські горіхи, овочі і зелень (на кшталт селери, листової капусти, червоної цибулі, петрушки і руколи), а також темний шоколад, полуниця, фініки, оливкова олія, цитрусові та яблука.
За останні кілька років сіртфуд-дієта стала найпопулярнішою серед знаменитостей. Її автори – нутріціоністи Ейдан Гоггінс і Глен Маттен, які випустили свою книгу-бестселер Sirtfood diet в 2016 році. Серед адептів цієї системи харчування – навіть члени королівської сім’ї. Так, Піппа Міддлтон харчувалася так в 2017 році, а принц Гаррі випробував її в 2018-му, активно готуючись до весілля.
Гоггиіс і Маттен пояснюють, що сіртфуд – не класичний дієта, а антиейджингова експрес-програма, яка підвищує продуктивність організму і служить “стимулятором і допінгом” для багатьох спортсменів. За їх словами, ресвератрол ще відомий як білок, що належить до класу клітинних ферментів сіртуїнів – “генів довголіття і стрункості”. Активізуючи ці гени, можна буквально керувати своєю молодістю: протистояти стресу, уповільнювати процеси старіння, прискорювати метаболізм, спалювати жири і відновлювати клітини організму.