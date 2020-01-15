#Букви розкривають подробиці.

Фотографії співачки з відпочинку на Карибських островах облетіли всі ЗМІ: британська співачка сильно скинула вагу і змінилася до невпізнання. На відпочинку її шанувальникам вдалося поспілкуватися з кумиром. Майже рік тому артистка повідомляла, що після розлучення з чоловіком Саймоном Конеккі вона скинула 20 кг, але шанувальникам вдалося дізнатися реальну цифру зниження її ваги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valarie 😘 (@living.for.adele) 12 Янв 2020 в 7:25 PST



За словами фанатів, яким пощастило поспілкуватися з Адель, співачка схудла на 45 кілограмів. Як повідомляє журнал People, 19-річна студентка Лексі Ларсон відпочивала зі своїми друзями в одному з ресторанів на острові Ангілья і там же зустріла співачку. Дівчина зізналася, що її британський кумир виглядає фантастично: “Адель сказала, що схудла приблизно на 45 кілограмів, і назвала це божевільним і позитивним досвідом. Вона виглядала щасливою і здавалася дуже впевненою в собі. Ми були так схвильовані. Ми трохи поспілкувалися, а потім вона запросила Гаррі Стайлз до нас приєднатися … Ми розмовляли хвилин 15. Вони ставили багато запитань про коледж і наше життя “.

Причина сильного схуднення Адель – не тільки емоційно важке розлучення, але і сувора дієта і в цілому новий образ життя: співачка не любить виснажливі тренування і віддає перевагу пілатесу.

Система харчування і нового способу життя Адель будується на таких принципах. Співачка скоротила кількість цукру і знизила калорійність на 20%, що призводить до активації гена, що відповідає за довголіття, розгін метаболізму, стимуляцію захисних сил і детокс організму: такий процес називають гормезисом – коли тіло навмисне вводять в стан стресу, витягуючи з цього користь.

Ще один секрет сильного схуднення Адель – спеціальна сіртфуд-дієта. Раціон складають продукти, багаті ресвератролом – сильним антиоксидантом і поліфенолами. В меню співачки – зелений чай, гречка, волоські горіхи, овочі і зелень (на кшталт селери, листової капусти, червоної цибулі, петрушки і руколи), а також темний шоколад, полуниця, фініки, оливкова олія, цитрусові та яблука.

За останні кілька років сіртфуд-дієта стала найпопулярнішою серед знаменитостей. Її автори – нутріціоністи Ейдан Гоггінс і Глен Маттен, які випустили свою книгу-бестселер Sirtfood diet в 2016 році. Серед адептів цієї системи харчування – навіть члени королівської сім’ї. Так, Піппа Міддлтон харчувалася так в 2017 році, а принц Гаррі випробував її в 2018-му, активно готуючись до весілля.

Гоггиіс і Маттен пояснюють, що сіртфуд – не класичний дієта, а антиейджингова експрес-програма, яка підвищує продуктивність організму і служить “стимулятором і допінгом” для багатьох спортсменів. За їх словами, ресвератрол ще відомий як білок, що належить до класу клітинних ферментів сіртуїнів – “генів довголіття і стрункості”. Активізуючи ці гени, можна буквально керувати своєю молодістю: протистояти стресу, уповільнювати процеси старіння, прискорювати метаболізм, спалювати жири і відновлювати клітини організму.