Падіння літака МАУ під Тегераном - найбільша катастрофа в історії української авіації. При тому, що українці занадто часто скаржаться на обслуговування українських авіакомпаній, авіакатастрофи, на щастя, з ними траплялися нечасто. Букви згадують, що і як було.

1997 – катастрофа ЯК під Салоніками

Рейс 241 компанії Аеросвіт виконувався літаком Boeing 737 за маршрутом Київ – Одеса – Салоніки. Але на проміжній посадці в Одесі було виявлено несправність двигуна. Авіакомпанія не змогла замінити несправний боїнг на інший власний, тому взяла в оренду літак Львівських авіаліній. На його борту перебували 8 членів екіпажу і 62 пасажири, включаючи 5 дітей.

Літак прилетів до Салонік вночі, при великій хмарності. Екіпаж сильно відхилився від схеми заходу, навіть не помітивши цього, і пройшов над аеропортом на великій висоті, про що їх попередив диспетчер. Екіпажу дали вказівку заходити на друге коло, але вони її не виконали. Ситуацію ускладнило, що в аеропорту був відсутній радіолокатор, і диспетчер не бачив, що літак прямує до гір. Як-42 врізався в гору Пента-Пігадія. Всі, хто знаходилися на борту загинули.

2002- Снилівська трагедія

Найбільша авіакатастрофи України трапилася не в небі, а на землі. Не під час рейсу, а на шоу. 27 липня 2002 року Су-27УБ борт 42 під керуванням двох пілотів виконував фігуру вищого пілотажу на авіашоу в Скнилові.

Літак увійшов в спадний віраж на малій висоті. Незважаючи на спробу вийти з віражу вгору винищувач занадто швидко втрачав висоту. Літак, зачепивши дерево, вдарився лівим крилом об бетон і деякий час тягнувся по землі через льотне поле, заповнене глядачами. Пілоти вдало катапультувалися, а 77 осіб, включаючи 28 дітей, загинули.

2002 – АН-140 в Ірані

24 грудня 2002 літак Ан-140, що належав авіакомпанії “Аероміст-Харків” розбився в Ірані. Український літак (бортовий номер UR14003) летів за маршрутом Харків-Трабзон (Туреччина) – Ісфахан. Ан-140 розбився в 70 км на захід від Ісфахана біля селища Баграбад.

НА борту перебувало від 44 до 48 осіб (включаючи 6 членів екіпажу), громадян України і Росії, загинули всі.

Більшість пассажаров українського Ан-140 – авіаінженери і вчені обох країн. Вони були запрошені для участі в церемонії першого офіційного польоту Iran-140, побудованого в рамках проекту спільного ірансько-українського пасажирського літака.

2003 – падіння Як-42 в Туреччині

На північному сході Туреччини недалеко від міста Трабзон 26 травня вранці розбився український пасажирський літак Як-42. На борту літака, який здійснював політ за маршрутом Бішкек (Киргизія) – Сарагоса (Іспанія), перебували 74 людини, серед яких були 62 іспанських військовослужбовців зі складу миротворчих сил в Афганістані і 12 членів екіпажу.

Катастрофа сталася 26 травня рано вранці в 30 милях від турецького порту на Чорному морі Трабзон, куди літак повинен був приземлитися для дозаправки.

Лайнер двічі заходив на посадку в аеропорту Трабзона для того, щоб зробити дозаправку паливом і обидва рази льотчики не змогли посадити літак, оскільки, як стверджується, не бачили злітно-посадкову смугу.

2007 – у Тбілісі задимівся український літак

18 квітня 2007 літак “Українських авіаліній”, що виконував рейс Тбілісі-Київ, здійснив аварійну посадку в аеропорту Тбілісі.

За свідченням пасажирів літака, приблизно через півтори години після вильоту у салоні літака з’явився дим, і літак повернувся в грузинську столицю, де його зустріли машини “швидкої допомоги” і пожежної служби. Обійшлося без постраждалих.

2009 – 5 українця загинули в Луксорі

20 лютого 2009 п’ятеро членів екіпажу літака Ан-12 загинули при падінні літака під час вильоту з аеропорту єгипетського міста Луксор.

Український вантажний літак приземлився на дозаправку, після якої вирулив на злітно-посадкову смугу і приготувався до зльоту. У цей момент несподівано загорівся один з двигунів лайнера, і вогонь стрімко поширився по всьому літаку.

2013 – літак розколовся в Донецьку

Літак Ан-24 компанії «Південні авіалінії», що виконував чартерний рейс “Одеса-Донецьк”, 13 лютого вилетів за межі злітно-посадочної смуги в Донецькому міжнародному аеропорту ім. Прокоф’єва.

Від удару повітряне судно перекинулося, його корпус розколовся, почалося задимлення.

На борту літака знаходилися 52 людини, в тому числі 8 членів екіпажу. B результаті авіакатастрофи загинули 5 пасажирів, 26 осіб було госпіталізовано.

2014 року – перший збитий військовий літак на Донбасі

15 червня 2014 в районі аеропорту Луганська на сході України був збитий Іл-76 ВПС України. Загинули 49 осіб. Відповідальність взяли на себе бойовики так званої ЛНР. У жовтні 2017 року голова СБУ Василь Грицак звинуватив у знищенні літака приватну військову компанію (ПВК) Дмитра Уткіна, відомого під позивним Вагнер.

В цілому за час військових дій на Донбасі Україна втратила близько 2 десятків літаків і вертольотів.

Малайзійський боїнг

17 липня в околицях міста Торез (Донецька область, Україна) був збитий Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував рейсом MH 17 (Амстердам-Куала-Лумпур).

На борту літака знаходилося 298 чоловік, ніхто не вижив. Провину на себе взяли бойовики. Але розслідування зараз, по суті, заблоковане.

2014 року – падіння військового літака в Алжирі

Вантажні літаки розбивалися найчастіше в історії України.

30 серпня в результаті аварії українського літака АН-12 в Алжирі загинули всі сім членів екіпажу.

Вантажний літак АН-12 компанії “Україна-Аероальянс” з українським екіпажем здійснював перевезення нафтового обладнання за маршрутом Таманрассет (Алжир) – Малабо (Екваторіальна Гвінея).

2017 – катастрофа без жертв на Сан-Томе

29 липня 2017 на острові Сан-Томе і Прінсіпі в Центральній Африці розбився вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air, члени екіпажу отримали травми.

Причиною назвали потрапляння зграї птахів в правий двигун під час зльоту.

2019 – пожежа в літаку SkyUp

9 листопада 2019 в єгипетському аеропорту міста Шарм-ель-Шейх сталася пожежа на одному з літаків української авіакомпанії SkyUp.

Як повідомлялося, після приземлення борту стався витік масла з гідравлічної системи, в результаті чого загорілася одна з шин шасі. Після приземлення пасажири і екіпаж літака були евакуйовані.

І президенти не злітають

20 листопада 2019 у Володимира Зеленського зламався літак, в зв’язку з чим президент із запізненням прибув до Очакова зустрічати звільнені кораблі Військово-морських сил України.