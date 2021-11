Alan Fitzpatrick – Machine Therapy

Британський діджей та продюсер Алан Фіцпатрик зробив собі чудову кар’єру. Небагато виконавців можуть похизуватися тим, що були хедлайнерами в культовому берлінському клубі Berghain і водночас хітом у ротації на денному BBC Radio 1. Відомий насамперед своїм грубим звуком, Алан є одним із найрізноманітніших продюсерів танцювальної музики, випускаючи техно-бангери на Drumcode, створюючи сповнені любові до диско хаус-гімни або експериментальну електроніку під своїм псевдонімом 3STRANGE, не кажучи вже про його приголомшливий діапазон співпраці (включно з CamelPhat, Skream та Jamie Jones). “Machine Therapy” – це його перший за 10 років повноформатник, і його варто послухати, якщо ви цікавитесь електронною музикою.

Courtney Barnett – Things Take Time, Take Time

Кортні Барнетт — австралійська співачка та авторка пісень, відома своїм невимушеним стилем співу та дотепними, безладними текстами. Зробивши собі ім’я, помічаючи життєві дрібниці, Барнетт почала свідомо зосереджуватися на крихітних моментах, які приносять їй радість. На альбомі “Things Take Time, Take Time” ми чуємо Кортні Барнетт найбільш розслабленою, креативною та радісною.

Доки є чим дихати – Каріатиди

Дебютний альбом львівського інді-фольк/лоуфай проєкту доки є чим дихати, створеного 2019 року музичним журналістом Максимом Чухлібом. Записаний у домашніх умовах, альбом “Каріатиди” є символом дорослішання та сублімацією всього, через що довелося пройти автору. У текстах пісень ховаються натяки на життя ліричного героя, що усвідомлює усю несправедливість і жорстокість світу, прощаючись із дитинством і наївним сприйняттям дійсності. Музичними й ліричними інфлюенсами доки є чим дихати є Bon Iver, Нік Дрейк, Еліот Сміт, Марк Козелек, Суфжан Стівенс, Констянтин Поштар та Саша Буль.

drimandr – Амнезія

Легкий, трохи меланхолійний ЕР про дорослішання та пошук свого місця в світі від резидента лейблу “Світанок” Олександра Золотніцького aka drimandr. Тут намішано багато всього, сам виконавець описує свій жанр як bedroom emo trap pop punk, а простіше кажучи – це інді-емо нової хвилі, в якому можна розчути не лише інфлуенси мідвест емо, а й любов до Lil Peep.

IDLES – Crawler

Четвертий повноформатний альбом британських панків нової хвилі. Шумно про токсичну маскулінність, про те, як гурт дає раду із популярністю, яка на них звалилася, про ментальне здоров’я та про кохання. Альбом спродюсував гітарист гурту Mark Bowen у співпраці з Kenny Beats, і з погляду продакшену – це, можливо, найвдаліший альбом гурту.

Irreversible Entanglement – Open The Gates

Декламація поезії, авангардний джаз, no wave, афрофутуризм. Irreversible Entanglement – це гурт, який культивує джаз та пов’язану з ним чорну музику як технологію визволення. Гурт виник органічно, з глибокої дружби, взаємного захоплення та спільної турботи активістів про спадщину чорношкірих в Америці і по всьому світові.

They Might Be Giants – BOOK

They Might Be Giants – американський дует, що грає експериментальний альтернативний рок, починаючи з 1982 року. За їхніми плечима – 16 повноформатних альбомів, 5 дитячих альбомів, безліч нагород та культовий саундтрек до серіалу “Малкольм в центрі уваги” – пісня “Boss Of Me”. “BOOK” – це не лише назва нового повноформатного альбому, а й 144-сторінковий артбук, над яким разом з They Might Be Giants працював їхній давній друг та партнер, графічний дезайнер та вуличний фотограф з Брукліну Brian Karlsson.

Vidmershiy Shmat – Khryp

Дебютний альбом київського extreme metal тріо. На альбомі “Khryp” чимало страшних ембіентних вставок, моторошних завивань та прокльонів угорською, змін ритму з панківського галопу і блекових бластбітів до в’язких сладжевих брейкдаунів.

