Ставлениця Ріната Ахметова Ольга Буславець втратила свою посаду в.о. міністра. І сталося це в той момент, коли Ахметов і Коломойський фактично помирись, знайшовши вигідну схему для себе за рахунок державного Енергоатома. Букви розповідають про ще одну схему збагачення олігархів.

У п’ятницю Кабінет міністрів несподівано звільнив в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець. На її місце призначили іншого заступника – Юрія Бойка (не плутати з лідером ОПЗЖ). Що стало причиною такої ротації і чи значить це що позиції Ахметов в енергетиці погіршаться, адже в.о. міністра називали його ставленицею, спробували розібратись Букви.

Новина про звільнення Буславець з’явилась пізно ввечері у п’ятницю. Спочатку її повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан. А потім підтвердили і на сторінці міністерства у Facebook. В цьому повідомленні було сказано, що Буславець лишиться працювати в міністерстві, а перестановки кадрів пов’язані з обмеженнями, передбаченими статусом т.в.о. міністра.

“Нагадаємо, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій, що був прийнятий парламентом 17 листопада, передбачає, що тимчасове виконання обов’язків Міністра можливе лише протягом 30 днів”, — йшлося в повідомленні.

Правда, посилання на закон тут же висміяли низка депутатів, зауваживши, що закон ще не підписаний. У міністерстві підправили текст.

Як кажуть співрозмовники #Букв, насправді Буславець мали звільнити взагалі. А неофіційною, але справжньою причиною ротації називають ситуацію навколо «Енергоатому».

6,5 мільярдів збитків

Навесні #Букви писали про дивний баланс енергоринку, затверджений Буславець, на якому холдинг Ріната Ахметова (його теплова та зелена енергетика) мали заробляти за рахунок збитків Енергоатому. Замість 10 енергоблоків АЕС влітку залишили працювати лише 7 з 15, що за прогнозами мало завдати підприємству збитків на 6,5 мільярдів гривень.

30 вересня компанія оприлюднила свій фінзвіт, згідно з яким «НАЕК «Енергоатом» за 3 квартали 2020 р отримало 5,31 млрд грн чистого збитку, проти 4,25 млрд грн прибутку за аналогічний період 2019р.

Очільник «Енергоатома» Петро Котін, наголосив, що учасники енергетичного ринку винні державній компанії – 23 млрд грн.

Крім того, компанії дуже дорого обходиться утримання непрацюючих енергоблоків – це дорожче, ніж коли б вони працювали.

Основною причиною фінансових проблем в “Енергоатомі” заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич назвав зобов’язання продавати електроенергію за заниженими цінами.

Чому так? Як відомо, в Україні є різні виробники електроенергії – атомні електростанції, гідроелектростанції, теплові, сонячні та вітрові.

«Енергоатом» та «Укргідроенерго» виробляють найдешевшу електроенергію, тоді як «зелена енергетика» – найдорожчу. Щоб збалансувати їх ціну для населення ДП «Гарантований покупець» до серпня купував80% атомної і 35% гідроенергії.

Решту компанії могли продати на ринку, яких є кілька різновидів. Ринок за договорами – тут продають обсяги електроенергії на тривалий проміжок часу. Ринок на добу наперед – де продають електроенергія, яку планують спожити на наступний день. Внутрішньодобовий ринок, що працює за принципом «сьогодні на сьогодні» і зрештою балансуючий ринок – найгірший варіант, де продають непродане.

От на спекуляціях на цих ринках і виникла схема, на якій заробляє олігарх Ігор Коломойський.

Так, підприємство «Центренерго» (де менеджмент підконтрольний Коломойському) заявляє виробництво електроенергії, яке не планує виробляти, і виходить на ринок з демпінгованими цінами. Щоб перекрити дефіцит, штучно створений “Центренерго”, оператор ринку НЕК “Укренерго” шляхом небалансів зі знижкою 50% змушений забезпечувати недостачу за рахунок електроенергії, виробленої АЕС.

Таким чином феросплавні заводи, гірно-збагачувальні комбінати, “Дніпроазот”, які входять до орбіти Коломойського, купували електроенергію за 56,7 коп./кВт-год, тоді як інші учасники ринку – за ціною майже вдвічі вищою.

Але це не єдина причина збитків «Енергоатому».

Спецаукціони для олігархів

Підприємство також неефективно поводить себе на аукціонах з продажу електроенергії та обмежує конкуренцію.

Влітку Кабмін дозволив Енергоатому продавати 40% виробленої електроенергії на ринкових умовах. Зроблено це було для того, щоб покращити фінансовий стан держкомпанії.

Але умови спецаукціонів виписувало Міненерго, очолюване Буславець. І вони прописані так, що на них обмежується конкуренція, про що раніше заявляв голова парламентського комітету Андрій Герус.

Адже згідно з умовами брати участь в аукціонах можуть тільки покупці, в собівартості продукції яких електроенергія становить не менше 30%, а продаж електроенергії проводитися лотами не менше 100 МВт.

Тоді Герус навів як приклад аукціон, в якому змогли взяти участь лише Нікопольський феросплавний завод і Запорізький феросплавний завод (обидва належать Коломойському і є найбільшими енергоспоживачами країни).

Так ситуація виглядає і нині.

11 листопада «Енергоатом» продав 37 000 МВт*год базового навантаження за ціною, що була на 14% нижчою від поточної ціни на РДН (ринок добу наперед). Електроенергія була продана «Маріупольському меткомбінату ім. Ілліча» з групи Ахметова.

13 листопада, як пишуть «Наші гроші», на аукціоні продали 168 000 МВт*год нічної електроенергії. В торгах взяли участь вісім фірм, але 85% обсягу по найнижчій ціні в 650 грн. за МВт*год дісталося «Юнайтед Енерджі» з групи Ігоря Коломойського та «Д. Трейдінг» з групи Ріната Ахметова. Ці угоди були проведені з 40% дисконтом від спотової ціни на Ринку на добу наперед. Зазвичай дисконти на електроенергію становлять не більше 10%.Решта покупців у той період купували енергію по 800-940 грн за МВт*год.

Таким чином, за два аукціони на одну тижні «Енергоатом Трейдінг» недоотримав понад 65 млн грн, «допомігши» Коломойському і Ахметову.

На аукціоні 18 листопада «Енергоатом Трейдінг» знову продав Маріупольському металургійному комбінату ім. Ілліча 18 600 МВт*год електроенергії з подвійним дисконтом (20% знижки, а не 10%, як для інших).

Ціна продажу склала 1285 грн за МВт*год. У той же час на «ринку на добу наперед» останній тиждень ціна складає понад 1600 грн за МВт*год.

Як повідомляв Бізнес Цензор, трейдери Коломойського викуповували більшість обсягів електроенергії «Енергоатому» на аукціонах УЕБ і в серпні-вересні. Зараз третій місяць підряд покупцями електроенергії «Енергоатому» є обмежене коло компаній: «Юнайтед Енерджі» Коломойського, Д.Трейдінг та ММКІ Ахметова, Полтавський ГЗК Костянтина Жеваго і “ТАС Енергія Країни” Сергія Тігіпка.

Тобто, якщо навесні частину блоків АЕС «Енергоатом» прибрали з ринку, щоб дозволити заробити тепловій генерації і «зеленці», то решта блоків, яка працює, фактично виконує роль донора дешевої енергії для підприємств олігархів та великих фінансових груп.

Бо якщо ДТЕК Ахметова вигідна висока ціна на електроенергію, то його ж заводам «Метінвесту» вона потрібна дешева. І «Енергоатом» балансує тут інтереси олігарха. Так само як і Коломойського – у якого немає власної електрогенерації, але заводи якого є найбільшими споживачами електроенергії.

Власне оце «доїння» «Енергоатому» і об’єднало олігархів, які ще рік тому бились на ринку електроенергії. Завдяки двостороннім договорам обидва отримали змогу продавати електроенергію, яку не виробляють, отримуючи її від «Енергоатому» фактично задарма.

При цьому відсоток небалансів за цей рік на ринку електроенергії зріс з 7% до 47%. Це якраз ті самі схеми «Центренерго», які вже згадувались.

У цій схемі олігархічного перемир’я вибивалась лише фігура Ольги Буславець, яку не один раз звинувачували в лобізмі інтересів саме Ахметова.

В цьому плані новопризначений в.о. міністра Юрій Бойко – радше компромісна фігура.

Свою діяльність він почав з новини про запуст 5-го енергоблоку Запорізької АЕС. Втім, найцікавіше, чи зупинить він схему збагачення олігархів.