Дорадо має корисні властивості та вишукані смакові якості. Це дієтичний продукт з мінімальною кількістю жирів, але з максимальною кількістю білків.
У м’ясі цієї риби – вкрай високий вміст мікроелементів і вітамінів, що робить її одним з найцінніших продуктів. Дорадо містить такі вітаміни як А, Б1, Б2, Б5, Б6, Д9, Б12, РР тощо.
Рецепт дорадо з овочами
Інгредієнти:
- Дорадо;
- Спеції;
- Лимон;
- Розмарин;
- Часник;
- Цибуля порей;
- Улюблені овочі.
Спосіб приготування:
Рибу потрібно замаринувати у солі, перці, олії, соку лимону, розмарину і часнику.
В середину риби додайте кільця лимону та цибулю порей.
Овочі (можна: картоплю, кабачки, морква, броколі) нарізати на середні шматочки та додати: олію, сіль, перець, солодку паприку та прованські трави.
Запікати все разом 20 хв у фользі.
Відкрити фольгу і запікати ще 10 хв для рум’яної скоринки.
Після цього страва готова. Смачного!