Дорадо - риба екзотичної кухні, хоча її можна готувати й самостійно. Пропонуємо приготувати смачну дорадо з овочами за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Дорадо має корисні властивості та вишукані смакові якості. Це дієтичний продукт з мінімальною кількістю жирів, але з максимальною кількістю білків.

У м’ясі цієї риби – вкрай високий вміст мікроелементів і вітамінів, що робить її одним з найцінніших продуктів. Дорадо містить такі вітаміни як А, Б1, Б2, Б5, Б6, Д9, Б12, РР тощо.

Рецепт дорадо з овочами

Інгредієнти:

Дорадо;

Спеції;

Лимон;

Розмарин;

Часник;

Цибуля порей;

Улюблені овочі.

Спосіб приготування:

Рибу потрібно замаринувати у солі, перці, олії, соку лимону, розмарину і часнику.

В середину риби додайте кільця лимону та цибулю порей.

Овочі (можна: картоплю, кабачки, морква, броколі) нарізати на середні шматочки та додати: олію, сіль, перець, солодку паприку та прованські трави.

Запікати все разом 20 хв у фользі.

Відкрити фольгу і запікати ще 10 хв для рум’яної скоринки.

Після цього страва готова. Смачного!