Олега Ляшка зі старту кампанії у 208 окрузі вважали її переможцем. Вихід його пісні «Всіх скотиняк візьмем на вила» здавався гімном його приходу до парламенту, де він би ганяв монобільшість. Натомість наразі він програє маловідомому юристу від «Слуги народу», який зміг вдало побудувати сітку. Як так сталось і хто такий Анатолій Гунько, розповідають Букви.

Поки всі спали чи осмислювали підсумки виборів у великих містах, десь на Чернігівщині була поставлена під питання політична кар’єра Олега Ляшка.

О 6 годині Анатолій Гунько написав у Facebook про свою перемогу за результатами паралельного підрахунку голосів.

«За паралельним підрахунком голосів, яке проводилось моїм штабом, я отримав впевнену перемогу на виборчих перегонах на 208-му окрузі, з різницею 1442 голоси.

Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів вчиняв показовий виступ щодо його обрання.

Очікувано, що за таких обставин кар’єра радикала добігає до логічного завершення», – написав Гунько.

В таку заяву спершу мало то повірив, бо на сайті ЦВК було опрацьовано ще малу кількість протоколів і там обидва кандидати йшли ніс до носа.

Станом на 19 годину понеділка в окрузі було оброблено 64,82% протоколів і розрив між кандидатами становить 300 голосів.

Але заява Ляшка, яка з’явилась через кілька годин після посту Гунька, скоріше підтверджувала слова конкурента, ніж спростовувала.

«Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади. За даними ЦВК, аномально висока явка у 50% на цьому окрузі у 1,5 рази (!) перевищила середню явку по країні. Це доказ, що в окрузі спрацювала масштабна сітка підкупу виборців. Всі соціологічні опитування напередодні виборів (Рейтинг, Социс) давали переконливу перемогу мені, але підкуп виборців кардинально спотворив результати цих виборів»,- написав Ляшко.

Як же сталось так, що Ляшко, який мав шалену популярність на Чернігівщину, яка заразом тягнула наверх і всю його партію, який добре співає, танцює і піариться, возив за собою цілу Юлію Тимошенко і знімав перевернуте відео (бо як же ще вміють знімати люди в селі), і програв якомусь Гуньку?

По-перше, нагадаємо, як звільнився 208 округ. Переможець на виборах Валерій Давиденко був знайдений застреленим навесні цього року.

Давиденко був одним з найбільших землевласників Чернігівщині, його родина володіла СП «Агродім». Давиденко мав спільний бізнес з міністром фінансів доби Януковича Юрієм Колобовим і навіть побув заступником аграрного міністра у 2013.

Свого часу Давиденко добився переносу митного пункту з Чернігова в Козелець. 208 округ називали найбільш “загодованим” округом Чернігівщини, а до кінця правління Порошенка Давиденко мав найбільший вплив на керівництво області і підтримував менших місцевих мажоритарників, допомагаючи їм в кампанії 2019.

До Ради 8-го скликання він обрався як представник партії “Заступ”, потім увійшов до партії “Наш край.

Смерть Давиденка, названа самогубством, у багатьох викликала питання, і змінила чимало розкладів на Чернігівщині.

На округ Давиденка одразу заявився Ляшко, а вже ближче до вересня «Слуги народу» оголосили, що кандидатом від них буде Анатолій Гунько.

«Якийсь ноунейм», – сказав тоді Буквам співрозмовник у керівництві фракції.

Втім, це не зовсім так.

Принаймні, його дуже добре знають у Броварах. Тут власник компанії АО “Гільдія права” відомий як адвокат Віктора Поліщука. Того самого Поліщука, який власник торгового центру «Гуллівер», магазинів «Ельдорадо» та збанкрутілого банку «Михайлівський». Того самого Поліщука, який друг Олександра Януковича, а його дружина родичка Світлани Медведєвої (дружини російського президента).

Поліщук з’явився в Броварах після приходу до влади Януковича у 2010 і дуже швидко витіснив місцевих забудовників. Вони стали говорити про нього, як то кажуть «на Ви і пошепки».

У 2013, за кілька місяців до початку Майдану, Броварська міськрада передала оточенню Поліщука землі державного підприємства «Радіопередавальний центр». На цьому місці мали будувати (ой, не повірите) фабрику німецького фармацевтичного гіганта – компанії «Bayer AG».

Звісно, з часом німці від цього відхрестились. А землі, де були особисті ділянки 48 броварчан, отримала компанія Гунька «Інтер-профіт». І поки хтось мерз на Майдані, за лічені місяці на виділених землях виросли одні з найвідоміших житлових комплексів Броварів Лісовий та Зелений квартал.

Після Майдану розслідування розподілу броварських земель стало предметом боротьби місцевого депутата-мажоритарника Павла Різаненка, але скільки б він не ходив по прокурорах, справа не особливо розслідувалась.

Адвокатам Поліщука всюди вдавалось зам’яти питання за відомим булгаківським рецептом, описаним Воландом на арені цирку.

Тільки єдиний раз прокуратура запрацювала на повну, коли інтереси Поліщука пішли всупереч інтересам оточення ексгенпрокурора Віталія Яреми, яке теж мало будує в Броварах житлові комплекси.

Так чи інакше Анатолій Гунько за цей час встиг побувати в СІЗО, а частина його майна була арештована. Але в 2019 справа була закрита .

А Гунько пішов балотуватись по 209 округу Чернігівщини від «Батьківщини». І якщо його конкурент Олександр Кодола агітував за себе виборців будівництвом дитячих майданчиків, чим займалась фірма його дружини, то Гунько агітував через сітку (або методом Бендера – зранку стільці (виборці), увечері -гроші). А ще він запам’ятався місцевим жінкам концертом Ольги Полякової – по селам, де нема доріг, дуже швидко рознесли чутку, що співачка заробила за один концерт чи то 5 тисяч доларів, чи то 2 мільйони гривень.

Сітка Гунька не спрацювала, він все таки програв кандидату від «Слуги» і Кодолі.

У 2020 робота з виборцями Гунька не змінилась – він будував сітки, розповідав про будівництво доріг і роздава допомогу.

Як результат, на деяких дільницях явка склала понад 70%, і саме там перемагає Гунько. А Ляшко скаржиться у Facebook, що влада спотворила результати виборів і поліція це проігнорувала.

Найцікавіше, що Ляшко стартував в окрузі з 65% рейтингу, а Гунько – 1% рейтингу. І ще одна іронія долі – дружина Гунька у минулій облраді Київщини була депутатом від Радикальної партії.