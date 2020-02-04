Перед своїм звільненням міністр розвитку громад Альона Бабак назвала тих, ким була інспірована її дискредитація, яка призвела до відставки. Букви вирішили подивитися, про яких забудовників мова. І виявилось, що мова йде про Андрія Вавриша, Дениса Ісаєнка та Вадима Столара.

«Я також хочу також сказати тим, хто розпочав боротьбу зі мною особисто в пресі через анулювання дозволу на Вільшанській, на Гоголівській, і ці люди скоро почнуть будівництво біля Палацу “Україна”, на Івана Франка: друзі-кияни не будуть стояти», – заявила міністр перед відставкою.

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Хто ж ці забудовники, про яких говорить уже колишня міністр.

Забудова на Вільшанській

19 грудня Державна архітектурно-будівельна інспекція України анулювала дозвіл на будівництво житлового, офісно-торговельного та спортивно-оздоровчого комплексу з вбудованою інфраструктурою та підземним паркінгом на вул. Вільшанська, 2-6 у Печерському районі міста Києва.

ДАБІ провела позапланову перевірку і виявила, що Департаментом містобудування та архітектури КМДА видано дозволи всупереч наявним невідповідностям, а саме: наміри забудови землі не відповідають положенням містобудівної документації на місцевому рівні, у тому числі щодо висотності об’єкта будівництва.

Будуватись на цій ділянці має компанія, пов’язана з Андрієм Вавришем, власником SAGA Development, другом голови офісу президента Андрієм Богданом.

«Наші гроші» раніше писали, що орендарем ділянки площею 1,69 га є ТОВ «Інноваційна будівельна компанія», яке колись хотіло збудувати там ЖК «Печерський бастіон». ТОВ «ІБК» передала ділянку в суборенду ТОВ «МК 8», яке у вересні цього року отримало дозвіл на будівництво по вул. Вільшанська, 2-6 між будинками вул. Вільшанській, 2-А та вул. Професора Підвисоцького, 16. Проект передбачає зведення висоток на 24 поверхи з офісами та торговими центрами на зсувонебезпечному схилі.

Засновниками ТОВ «МК 8» є АТ «ЗНВКІФ «Атлон», а керівником з липня цього року є Сергій Софієв – це менеджер Андрія Вавриша. Із 2017 по 2019 рр керівником «МК 8» був Вадим Струневич, народний депутат від «Слуги народу», якого теж пов’язують із Вавришем. Керівником фонду «Атлон» є юрист Вавриша – Андрій Овсій.

Гоголівська 32в

Збудувати будинок біля садиби Міллера хотіли ще з 2004. Громаді вдалось відстояти територію, оскільки це територія пам’ятки історії місцевого значення «Гірка обсерваторна, Х-ХХ ст.».

Власником території ще з 1999 є авіакомпанія «Віта». У 2014 Мінкульт виявив, що компанія самочинно розчистила територію, встановила там паркінгі почала підготовчі будівельні роботи.

Свого часу співзасновником компанії «Віта» був екс-заступник секретаря РНБО часів розгону і розстрілу Майдану Володимир Сівкович.

Нинішнім власником акцій ПАТ «Авіакомпанія «ВІТА» є ТОВ «Мангус», створене у 2016 році, засновником і керівником якого є Олександр Карп’як з Макіївки. Він є чоловіком Анжели Карп’як, адміністратора з Центру надання адмінпослуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, пишуть «Наші гроші».

За даними декларації дружини, Олександр Карп’як отримує зарплату у фірмах «Мангус», «Дісбуд» і «Доміан». Карп’як є керівником «Дісбуду», кінцевим співвласником якого є засновник і керуючий партнер девелоперської компанії DIM Group Олександр Насіковський. Його брат Андрій Насіковський заснував ТОВ «Доміан», зазначає видання.

Слід нагадати, що Андрій Насіковський був одним із підозрюваних у справі про побиття Тетяни Чорновол.

Дозвіл «Віта» отримала 9 вересня, при керівнику ДАБІ Кузьміну, але зі зміною його на в.о. голови Строкача дозвіл скасували.

Втім 21 листопада Держархбудінспекція здійснила документальну перевірку щодо правомірності видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на вул. Гоголівській 32-В у Шевченківському районі міста Києва. В ході перевірки встановлено невідповідність намірів забудови земельної ділянки Генеральному плану міста Києва. І скасувала дію містобудівних умов.

Забудова біля палацу «Україна»

Мова йде про намір збудувати дві висотки на паркінгу біля палацу «Україна» за адресою Велика Васильківська 107-109. Цільове призначення ділянок – для будівництва готельно-офісного комплексу. Насправді тут хочуть поставити дві житлові 20-поверхові секції на 499 квартир.

Будинки висотою акурат над куполом метро.

Підрядником будівництва є ТОВ «Спецмехбуд 21», яке входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Ісаєнко є бізнес-партнером Андрія Вавриша і власне саме він і привів його працювати заступникомкерівника Департаменту містобудування КМДА.

А власником ділянок є ТОВ «Укржитлобуд» засновниками якого є венчурні фонди «Генезис» (30%) і «Медісон» (10%). Фонди у свою чергу перебувають в управлінні ТОВ «КУА «Гарантія», єдиним власником якого з жовтня 2018 року є Вадим Столар, нинішній нардеп від ОПЗЖ.

“Київпроєкт” реконструйований

Резонансних забудов на Івана Франка зараз немає.

Скоріше за все, екс-міністр обмовилась і переплутала вулицю з Богдана Хмельницького, де збираються реконструювати приміщення «Київпроекту» і звести на його місці висотку на 33 поверхи. Там збудують дві секції на 304 квартири.

Підрядником будівництва є ТОВ «Ніка» Лтд. Це підприємство входить до групи компаній Perfect Group, яку пов’язують із народним депутатом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.

А керівник «Київпроекту» Роман Гладуняк починав ще з Денисом Бассом та Денисом Комарницьким в команді Черновецького. До речі, саме «Київпроект» є проєктуальником забудови на Васильківській.

Усерпні минулого року на весіллі юриста Андрія Довбенка зустрілись голова Офісу президента Андрій Богдан, смотрящий за ДАБІ Юрій Горовий та забудовник Андрій Вавриш. І як видно, це була геть не випадкова зустріч, яка тепер вилилась в цілком конкретне лобіювання інтересів певних забудовників.

І голосування ОПЗЖ за зміни в Конституцію по скорочення депутатів до 300 і закріплення пропорціоналки – це цілком може виглядати платою за сьогоднішні кадрові рішення.