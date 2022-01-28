У 2022 році світ занурився у чергову хвилю розповсюдження CoVID-19, отримавши нову версію COVID-19 під назвою Omicron.

Для розуміння, згідно зі статистикою ресурсу Worldometers, у світі щоденно реєструється понад 3 млн нових випадків захворювання. Це виглядає абсолютно неконтрольованим поширенням інфекції. Зокрема, французи повідомляють про фантастичний приріст хворих на варіант Omicron кількістю понад півмільйона хворих за добу. У Німеччині, в свою чергу, вперше зафіксовано понад 200 тисяч випадків.

Навіть США не оминув спалах хвороби, більше тижня статистика демонструє приріст понад 700 тисяч осіб щодоби. Загалом, там з початку пандемії захворіло понад 74 млн громадян, з яких померло майже 900 тис. Нагадаю, що весною 2020 року експрезидент США Дональд Трамп заявив, що дії влади вважатимуться успішними, якщо від коронавірусу в країні помруть менше, ніж 200 тисяч осіб. Очевидно, що це завдання повністю провалене. І будемо відвертими, не все залежало від дій органів влади та американської системи охорони здоров’я.

При цьому, стан справ в Україні не набагато кращий. Ми досягли чергового “антирекорду”. 27 січня було зафіксовано понад 30 тисяч хворих. І це при тому, що співрозмірність тестування населення у нас значно нижче, ніж в західних демократіях. Як-то кажуть, менше тестуєш – менше хворіють. Але це не має нічого спільного з об’єктивною реальністю. Важливо розуміти і те, що це не “стеля” за кількістю захворювань на добу. Згідно з окремими статистичними прогнозами, найближчим часом Україна може подолати межу в 50 тисяч інфікувань.

Проте частина країн світу знаходить можливість для послаблення карантинного режиму. Зокрема, на Європейському континенті проблему вирішують наступним чином. Нідерланди скасовують жорсткий контроль за розповсюдженням COVID-19.

Данія планує пом’якшити всі обмеження протягом кількох днів, а Франція, попри невтішну статистику, здійснить це наступного тижня.

Цілком прогнозовано, що пандемія негативно вплинула на макроекономічні показники всіх країн світу.

Згідно з офіційними даними Міжнародної організації праці, за час розповсюдження вищезгаданої хвороби було втрачено 250 млн робочих місць. Внаслідок цього доходи громадян різних країн у світі скоротилися на понад 8%, що становить 3.7 трильйона доларів США.

Іншими словами, глобальний ВВП впав на 4.4%. Зазначений негативний економічний ефект змусив західні демократії створити системи підтримки цілих галузей економіки. Наприклад, Великобританія з цією метою започаткувала нову грантову систему.

Однак, не тільки державні структури адаптуються до нових “коронавірусних” реалій. Бізнесові структури також не пасуть задніх, створюючи для себе нові можливості мінімізації негативних впливів від пандемії.

Останнім часом фіксуються унікальні ідеї стосовно зміни конфігурації ведення бізнесу. Зокрема, в Нідерландах на базі музеїв та концертних залів надаються послуги салонів краси.

Власне, бізнесу для виживання необхідно знаходити нові можливості для реалізації своїх підприємницьких вмінь і талантів.

Разом з тим, найближчим часом має бути проведена Зимова Олімпіада в Китаї. Застереження, звісно, стосовно організації такого заходу існують. Між тим, досвід проведення Літньої Олімпіади в Токіо (Японія) продемонстрував можливість здійснення задуманого без особливих негативних аспектів. Кумедно, що китайські спортивні функціонери офіційно опублікували наполегливі “поради”. Зокрема, вони збираються роздати спортсменам презервативи, секс не поза межами дозволеного, але обійми протягом проведення цього міжнародного заходу – заборонені.

Тепер перейдемо до перспектив, які очікують світ найближчим часом. У Великобританії, що вже пройшла спалах варіанту Omicron, готуються до “плану Б” з наступним повноцінним виходом з карантину.

Статистика цієї європейської країни демонструє, що після великої хвилі захворюваності слідує стрімкий спад по статистиці.

Це створює для всіх оптимістичний сценарій щодо подолання пандемії. Таку позицію підтримують спеціалісти ВООЗ, зазначаючи про завершення тотального розповсюдження хвороби вже наприкінці 2022 року. Наостанок, варто згадати і позицію ізраїльських медиків.

Їхні дослідження показали, що варіант Omicron зазвичай не призводить до серйозних наслідків, як це було під час розповсюдження Delta. Особливо це стосується вакцинованого населення.

Як наслідок, такий стан справ викликає довгоочікувані надії на те, що CoVID-19 переходить від пандемії до більш керованих сезонних спалахів захворювання, як це відбувалося з сезонним грипом.



