Тиждень тому на прес-конференції президент Володимир Зеленський поскаржився на кадровий голод. Втім ця заява президента виглядає маніпуляцією, зважаючи на те, що чинна влада кілька разів міняла закон про держслужбу, прибираючи необхідність конкурсів для певних посад, а деякі конкурси і просто завалила. При цьому часто йшлося або про розподіл мільярдних коштів або про незалежне слідство

Влада Зеленського, який так хоче бути інакшим, зібрала по суті гірший досвід попередників у питанні формування державного апарату.

Букви вже писали про призначення кварталівців та друзів на найвищі державні посади. Але тепер звернемо увагу на інші випадки неефективного кадрового добору.

Як розподілити 72 мільярди на медицину для своїх?

Минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що конкурс на голову Національної служби здоров’я, яка має управляти 72 мільярдами видатків на фінансування лікарень провалився.

Як пишуть журналісти, міністру просто не сподобався ніхто з фіналістів. І він оголосив новий конкурс зі строком подачі документів 3 дні. Два з яких припадали на вихідні.

Колишній голова НСЗУ Олег Петренко, який півроку тому залишив цю посаду, вочевидь, розуміючи, куди все йде, від злості вирішив податись на конкурс, щоб показати абсурдність його умов.

«Готовий до “співбесіди” – спробую пояснити черговому “ефективному менеджеру” що таке стратегічні закупівлі медичних послуг, тарифи та універсальне покриття (КОЖЕН ОТРИМУЄ НЕОБХІДНУ ЙОМУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ВЧАСНО, НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ БЕЗ ФІНАНСОВИХ ТРУДНОЩІВ) та непростий тривалий шлях до нього, “страхову медицину” і її відмінність від солідарного медичного страхування і багато іншого з економіки охорони здоров’я, для тих, чия компетенція це тільки “буду рятувати нашу медицину”.

Так виглядає ФАРС, але це було би смішно, якби не було так сумно і ризиково. Для нас усіх, пацієнтів, закладів охорони здоров’я, команди НСЗУ та її партнерів», – написав Петренко у Facebook.

Після розголосу історії з конкурсом його продовжили на два дні.

Але ця історія не прикрий випадок, а вже сумна тенденція. Попередній конкурс в НСЗУ оголосили в період різдвяних свят і на нього подалось 8 кандидатів. Серед них був ексрегіонал Андрій Шипко, якого свого часу журналісти спіймали на переписці про сприяння в видачі ліцензій на медичну практику.

З 1 квітня саме НСЗУ має роздавати фінансування на лікарні, приватним лікарям, майже 7,5 тисячам аптек по програмі доступні ліки. Отримувати фінансування за результатами роботи, а не по дружбі, готові не всі. Особливо ті, хто звикли інакше.

Перед ухваленням бюджету на 2020 рік голова профільного комітету Михайло Радуцький отримав повідомлення від ексміністра Юрія Поляченка, директора Інституту травматології, який просив дати йому 20-30 мільйонів з бюджету на ліфти.

Печальна історія з конкурсом на голову НСЗУ, на жаль, не єдина.

Конкурси під своїх

В грудні Нацагентство з держслужби завалило конкурс на посаду голови Держкіно, на якому єдиноюю фіналісткою була Юлія Сінькевич. Це рішення викликало осуд митців, які навіть вийшли з акціями протесту. Але своє рішення влада не змінила.

Очільниця одеського кінофестивалю подала до суду, але на конкурс вдруге не подавалась. Через кілька місяців цю посаду отримала близька до «Кварталу 95» Марина Кедерчук, яка досі працювала в комунальному закладі «Кіноконцертний зал імені О. Довженка» у Запоріжжі.

Хоча найгучніша історія з призначенням свого без конкурсу – це посада в.о. голови ДБР для Ірини Венедіктової.

Після того як перший і поки єдиний голова ДБР Роман Труба потрапив у вир сканадалів через оприлюднені записи розмов в його кабінеті, президент його звільнив.

Далі Рада мала призначити конкурс на голову ДБР. Комісію, яка має провести відбір, потрібно було сформувати ще до 27 січня. А новий голова ДБР мав бути обраний вже до кінця лютого.

Замість цього Ірина Венедіктова стала в.о. і під Новий рік за три дні провела конкурс на заступників завдяки якому в ДБР тепер працює адвокат Януковича.

За оптимістичного сценарію ДБР отримає свого директора у другій половині цього року. В гіршому разі процес добору кандидатів може затягнутися аж до наступної зими.

Тричі переписаний закон про держслужбу

Розвиток нормальної бюрократії нова влада зруйнувала в перший місяць роботи нової Ради, ухваливши зміни в закон про держслужбу, який дозволяв кожній новій владі отримати 4 місяці на кадрові чистки чиновників категорії А.

Необхідність ухвалення законопроєкту подали під соусом швидкого перезавантаження влади та неефективності роботи попереднього уряду.

Цього новій владі здалося мало і у грудні в парламент внесли законопроєкт 2260, яким розділив політичні посади і держслужбу.

По суті усю владу уряду зібрали в руки прем’єр-міністра. Тоді як окремі міністерства втратили право визначати свою політику, свої плани та свої кадрові рішення.

Наприклад, в результаті тих новацій вийшло, що першого заступника і заступника голови Антимонопольного комітету тепер призначають та звільняють Кабінетом міністрів України за поданням голови Антимонопольного комітету. Хоча редакція законопроєкту, ухвалена в першому читанні, передбачала, що призначення та звільнення з цих посад мав здійснювати парламент за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій голови АМКУ.

Чергового удару по конкурсах на державні посади завдав вже коронавірус. Рада внесла зміни до законів, якими спростила уряду призначення на ті чи інші посади.

Саме ці зміни дозволили безболісно звільнити з митниці та податкової Максима Нефьодова та Сергія Верлановаі призначити в податкову Олексія Любченка.

Під покровом карантину

В розпал карантину Рада не змогла призначити міністром енергетику лояльну до холдингу Ріната Ахметова Ольгу Буславець. Натомість Денис Шмигаль скористався улюбленою практикою свого попередника Володимира Гройсмана і призначив Буславець виконувачкою обов’язків. А вона вже за тиждень переписала енергетичний баланс країни на користь Ахметова.

З посиланням на епідемію, наприклад, було скасовано конкурси на голів управлінь річкового і морського транспорту:

– начальника Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління;

– начальника Чорноморського міжрегіонального управління;

– начальника Верхньодніпровського міжрегіонального управління;

– начальника Нижньодніпровського міжрегіонального управління.

Повідомлення про скасування підписано в.о. голови Звягінцевим. З жовтня 2019 це четвертий в.о. на даній посаді. До цього були Дмитро Петренко, Юлія Ворона, Микола Божко.

Вгадайте, що було з конкурсом? Точніше конкурсами.

Проведений в 2019 році перший відкритий конкурс на посаду голови Морської адміністрації, на якому найкращий результат показав Іван Ніякий, був визнаний таким, що не відбувся.

27 грудня 2019 року Кабінет міністрів оголосив повторний кадровий конкурс на посаду голови Морської адміністрації. Заявки від кандидатів приймалися до 21 січня 2020 року, до конкурсу були допущені 40 кандидатів.

За результатами співбесіди, яка відбулася 18 лютого 2020 року, Національне агентство з питань державної служби (НАГС) визначило п’ятірку фіналістів, які будуть подані на розгляд Міністерства інфраструктури. Згідно з оприлюдненим списком, найвищий бал за результатами оцінювання отримав Ярослав Бєлов — 11,4. Конкурс визнали недійсним.

У березні оголосили ще один конкурс. Карантин…

У травні закінчиться випробувальний термін для голови Укравтодору Олександра Кубракова.

Останнього вважають ставлеником голови бюджетного комітету і бізнес-партнера президента Юрія Арістова.

Водночас на місце Кубракова зараз за інформацією ЗМІ претендує і голова Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський. Саме про нього «Наші гроші” зазначають, що Сиротинський активно виступає за збереження низки дискримінаційних вимог “Укравтодору”, які допомагають компаніям “дорожного картелю” отримувати додатковий прибуток.

Для того, щоб за новими правилами змінити Кубракова, тепер вже достатньо тільки рішення Кабміну. А зважаючи на те, що Сиротинський – радник Шмигаля ЗМІ і підозрюють, що вибір міг бути на його користь.

Джерела Букв також переповіли, що 3 тижні тому в офісі Зеленського пройшла нарада з представниками дорожньої галузі. На ній Кубраков поскаржився, що його утискають старі корупціонери.

Президент, за переказом учасників зустрічі, не надто хотів вдаватися в те, що відбувається і нагримав на Кубракова, що не може дати комусь кілька кілометрів дороги під Кривим Рогом. Алепредставники Офісу президента запропонували Зеленському поставити в Укравтодор своїх заступників.

На що гарант виголосив, за словами учасників ринку, приблизно наступне: “Я що повинен опуститися до призначення заступників у ваш смердючий Укравтодор? Призначайте самі”.

І от тепер заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов має туди перевести ексголову Запорізької ОДА Віталія Туринка.

А ви кажете, кадровий голод…