Якщо ви вірите в астрологію, то цей рік малих груп, нових знань і духовного розвитку, коли треба робити те, що ви любите і кидати те, що вас виснажує. А що нас чекає в глобальному світі, розкажуть Букви.

Байден приходить до влади

На 20 січня 2021 запланована інавгурація новообраного президента США Джо Байдена. Подія, яка зазвичай збирає до 200 тисяч гостей, цього разу через карантинні заходи пройде в обмеженому колі. Запрошення отримали 117 конгресменів та ще по одній персоні на особу.

Раніше американців закликали утриматися від поїздок на інавгурацію, а тих, хто таки приїде, зобов’язали носити маску та зберігати дистанцію.

Також триває дискусія щодо необхідності тестів COVID-19 для всіх, хто буде стояти на головній платформі біля обраного президента, якому 78 років.

Перемогу Байдена експерти вважають поверненням до дорослої та зваженої політики після перемог на останніх виборах популістів в багатьох країнах світу.

Меркель залишає посаду

Восени 2021 має залишити свою посаду канцлер Німеччини Ангела Меркель. Її відхід від справ вочевидь справить величезний не тільки на німецьку, а й на світову політику. Зважаючи на те, що ХДС/ХСС досить успішно боролася з коронавірусом в країні, в партії є хороші шанси отримати на виборах більшість і свого канцлера. А ось міжнародна політика втратить дуже сильного і зваженого гравця.

Меркель чотири рази очолювала уряд Німеччини, що до неї вдавалось лише Конраду Аденауеру та Гельмуту Колю. Скромна донька пастора прийшла в політику у 35 років і швидко почала просуватися кар’єрними сходами. У 1994 стала міністром навколишнього середовища, а в 2000 очолила партію. Скориставшись скандалом навколо незаконного фінансування партії Колем, вона вийшла в перші ряди. А в 2005 після тяжкого коаліційного процесу вперше сформувала свій уряд.

У 2015 у відповідь на неймовірний приток біженців Меркель сказала «Ми справимося!». І це був геть не єдиний випадок, коли ця прагматична жінка долала неможливі для чоловіків перешкоди.

Вибори в Ірані та Сирії

Дві країни-джерела світової нестабільності проведуть у 2021 вибори президентів.

Гасан Рухані більше не претендуватиме на посаду президента Ірану, натомість на неї претендує його попередних Махмуд Ахмадінежад. Перемогу втім пророкують консерваторам, але хто піде від них – неясно.

Башар Асад ще не заявив, чи буде він балотуватися на виборах в Сирії, а от США вже попередили, що вони не визнають вибори, якщо країна не рухатиметься до демократичних змін.

Глобальна вакцинація

Глобальний механізм COVAX планує розпочати постачання вакцини від коронавірусу країнам, які долучилися до його роботи, вже у першому кварталі 2021 року.

COVAX вже підписав контракти на понад 2 млрд доз різних вакцин від коронавірусу, щоб отримати їх відразу після реєстрації.

Перший транш вакцин всі країни-учасниці отримають у першій половині 2021 року. Після цього почнеться подальше постачання вакцин для всіх учасників механізму, яке планують завершити до кінця 2021 року. Мова йде про дози вакцини для 20% населення.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що в рамках програми COVAX Україна отримає 16 млн доз вакцини проти коронавируса, а не 8, як повідомлялося раніше.

Торговий Brexit

З 1 січня вступає в силу торгова угода між країнами ЄС та Великобританією за підсумками її виходу з Євросоюзу. Після кількох років переговорів сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти та тарифи в торговельній сфері після виходу Британії з Європейського союзу.

Добігає кінця договір про скорочення стратегічного наступального озброєння

5 лютого 2021 закінчується строк дії договору про скорочення стратегічного наступального озброєння між Москвою та Вашингтоном, підписаного у 2022 році. Умови договору обмежували кількість ядерних боєголовок,що стоять на бойовому чергуванні до 1700-2200 для кожної зі сторін. Раніше Дональд Трамп назвав цю угоду невигідною для США і закликав її переглянути з залученням Китаю.

Токіо прийме Олімпійські ігри

Олімпійські ігри мали відбутися влітку минулого року – з 24 липня по 9 серпня 2020 року – але були відкладені через пандемію коронавірусу.

Право проводити Олімпіаду Токіо вибороло у Мадрида та Стамбулу. Для міста це буде друга Олімпіада, першу там приймали 50 років тому.

В листопаді Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив упевненість в тому, що Токійські ігри-2021 більше не будуть переноситись і пройдуть успішно, незважаючи на коронавірус.

На зустрічі з новим прем’єр-міністром Японії Йошіхіде Суґою і губернатором Токіо Юріко Койке голова МОК заявив, що вони можуть бути впевнені, що вакцина від коронавірусу буде доступна до літа наступного року.

На підготовку до Ігр витратили більше 6 мільярдів доларів. Але в листопаді 2020 Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо заявив, що для проведення перенесених ігор будуть потрібні додаткові 200 мільярдів єн, або 1,92 млрд доларів.

На олімпіаді вперше дебютує як олімпійський вид спорт брейк-данс. А гаслом для події 2021 року є «Відкрий завтра».

Марсохід “Perseverance” НАСА сяде на Марс

У липні 2020 року НАСА запустило безпілотний космічний зонд “Марс 2020”, який попрямував до Червоної планети. Метою «Наполегливості» був пошук ознак життя та збору зразків для повернення на Землю. Місія включатиме демонстрації технологій для підготовки до майбутніх місій людини.

Зонд має прибути на Марс в лютому 2021 року і потрапити в кратер Єзеро, на північ від екватора. Вважається, що цей кратер діаметром 49 км був озером у далекому минулому, яке сягало глибини 250 метрів (820 футів). Тут міститься родовище, багате глинами, а озеро існувало, коли на Марсі формувалися долинні мережі, що робить його геологічно багатим місцем.

Марсохід має сім наукових приладів, включаючи систему кешування зразків для збирання гірських порід і пилу, ємністю до 30 зразків. Його 23 камери забезпечують широкий спектр видів і методів спостереження, від екстремального аналізу крупним планом до віддалених панорам та можливостей масштабування.

На Землі Марсохід очікують у 2031 році.

Перші китайська і арабська місія на Марс

Також минулого року разом з американським марсоходом запустили свої Китай та ОАЕ. Місія китайської Tianwen-1 амбіційніша за американську: вона має доставити на Марс не тільки ровер, але і орбітальний апарат,який буде досліджувати планету за допомогою камер і радарів, рухаючись навколо неї по орбіті.

А ось арабська «Надія» вивчатиме лише атмосферу планети.

Літаючий автомобіль

TF-X – перший повністю автономний літаючий автомобіль, що розробляється в Бостоні Terrafugia має нарешті надійти в продаж. TF-X вміщує чотирьох пасажирів і використовує двигун у поєднанні з двома електродвигунами для руху.

Він може уникнути інших повітряних суден, негоди та обмеженого повітряного простору та рухатися до попередньо визначеної зони посадки. Також існують ручні засоби керування та заміни у випадку надзвичайних ситуацій або несподіваних ситуацій.

Початкова ціна автомобіля, випущеного в 2021 році, становить близько 280 000 доларів. Передзамовлення на нього почали робити ще 2018.

На ринок виходять чоловічі протизаплідні таблетки

На початку цього десятиліття перші чоловічі протизаплідні таблетки стануть доступні для масового споживання.

Методи хімічного контролю за народжуваністю чоловіків існують вже кілька десятиліть. Ранні зусилля були зосереджені на використанні тестостерону та синтетичних гормонів для обмеження вироблення сперми, подібно до впливу контролю народжуваності жінок на вироблення яєць. Однак виявилося, що вони мають занадто багато негативних побічних ефектів, і згодом від них відмовились.

Були випробувані інші негормональні методи. Серед найбільш успішних виявилася сполука, відома як JQ1, розроблена американськими дослідниками в 2012 році. Коли мишам давали BRDT-інгібуючу молекулу, вони починали виробляти менше сперми, а та, яку вони виробляли, не могла плавати належним чином.

Крім того, вживання речовини не мало негативних наслідків для рівня тестостерону та поведінки тварин. Молекула також не залишила явних побічних ефектів на майбутнє потомство самців.

Успіх цієї нової сполуки та сильна подібність між мишами та людськими білками BRDT дозволили JQ1 перейти до клінічних випробувань, починаючи з 2013 року.

І ось тепер пігулки виходять у продаж.

Останній Бонд з Деніелом Крейгом

У квітні 2021 має вийти стрічка “Не час помирати” (No Time To Die), яка стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента вп’яте і востаннє виконає Деніел Крейг.

Прем’єру картини про Джеймса Бонда планували на 12 листопада 2020 року, потім перенеси на 2 квітня 2021 року. Пізніше перенесли ще раз, оскільки ця дата була зайнята бойовиком “F9: Fast and Furious” / “Форсаж 9”. Тепер заплановано, що Universal покаже фільм 28 травня 2021 року.

У жовтні 2020 Американська співачка і авторка пісень Біллі Айліш випустила відеокліп на композицію “No Time To Die” (“Не час помирати”), яка є саундтреком до нового фільму про Джеймса Бонда.

Матриця-4

Ще одна культова прем’єра нас чекає вже навесні – 21 травня вийде Матриця-4. Над фільмом працюють сестри Вачовськи, До своїх персонажів повернуться Кіану Рівз, Джада Пінкетт Сміт і Керрі-Енн Мосс, а до них приєднаються Ніл Патрік Харріс («Як я зустрів вашу маму»), Яхья Абдул-Матін II («Аквамен»), Джонатан Грофф («Мисливець за розумом ») і Джессіка Хенвік (« Залізний кулак »).

Гібридний робочий тиждень

Аналітики західних видань сумніваються, що короновірус знищить офісну культуру, і навпаки обіцяють повернення до спільної праці. Втім, це, скоріше за все, буде 3 дні на тиждень. А роботодавці вкладуться в те, щоб забезпечити працівників хорошим софтом, а не квадратними метрами на каву.

Workation

2021 обіцяє, що ми зможемо хоч частково повернутись до того формату подорожей, які були в 2019. Вакцинація населення дозволить відкрити перельоти, так само як і стане умовою подорожі.

Особливості коронавірусу змусили змінитись тренди туризму. Тепер ми бронюємо подорожі в останній момент, кількість точок для подорожей обмежена, а популярними стали тривалі поїздки, де можна суміщати роботу і відпочинок. Кому занадто нудно на власному дивані, вирішив перетворити на офіси готелі в доступних місцях.