Після того, як партія президента «Слуга народу» фактично програла місцеві вибори, бо її кандидати не змогли виграти посаду мера в жодному обласному центрі, на Банковій поставили мету – все таки поставити своїх голів облрад в максимальній кількості областей. Відтак в деяких випадках пішли на відверті зловживання, які відповідно спровокували скандали

Букви вже писали про Київщину, де щоб поставити головою облради представника «Слуги народу» в бюлетень не внесли інших кандидатів, а депутатів позбавили таємниці голосування. Після цього кандидат від «За майбутнє» Ярослав Москаленко заявив, що оскаржить дії президії ради в суді. В результаті «За майутнє» не дали жодної комісії в облраді. Натомість за чутками «Батьківщині» пообіцяли посаду в міністерстві для її представниці Старікової.

Через місяць після Київщини така історія сталась в Запорізький облраді.

Тут за результатами виборів сформувався такий розклад: ОПЗЖ отримало 23 мандати; Слуга народу – 19 мандатів; Європейська солідарність – 10 мандатів; партія Володимира Буряка Єднання (Володимир Буряк – мер Запоріжжя ) – 9 мандатів; Опозиційний блок – 8 мандатів; Батьківщина – 7 мандатів; За майбутнє – 7 мандатів. Ще один депутат лишився безпартійним.

11 грудня в облраді почалися вибори голови. Засідання тривало 10 годин, до другої ночі, але лічильна комісія так і не визначилась з формою бюлетеня. Зрештою внесли двох кандидатів – Віталія Боговіна від СН та Геннадія Шевченка від Єднання. ОПЗЖ та ЄС відмовились висувати своїх кандидатів.

Голова фракції ЄС заявив, що депутатів змусили ставити в бюлетенях не галочки, а номери, щоб можна було контролювати хто як проголосував. Це, до речі, дуже нагадує ситуацію кілька тижнів тому на Київщині.

Також депутати ОПЗЖ заявляли, що частину бюлетенів винесли за межі облради. В результаті комісія не змогла встановити результати, заявивши про тиск на себе.

Засідання завершилось бійкою депутатів ОПЗЖ і «Батьківщини», а депутат останньої заявив, що вони намагались протидіяти альянсу ОПЗЖ і ЄС, і не давали людям Медведчука прийти до влади.

15 грудня засідання знову почалось зі скандалу. Тепер депутати від «Слуг» скаржились, що не можуть потрапити до зали. Туди підтягнулись люди, які представились учасниками АТО та Нацкорупусу. Знову почалась бійка.

“Ми не можемо потрапити на сесію. Сесію веде ОПЗЖ. Ми дочекаємося того, що тут буде “Запорізька народна республіка”, – прокоментував події Віталій Боговін.

Боговін на той момент був не лише новообраним депутатом облради, але й головою ОДА. Цю посаду він отримав у травні, коли замінив ставленика ексзаступника голови ОП Сергія Трофімова Віталія Туринка. Причиною звільнення попереднього голови ОДА Туринка був постійний конфлікт з групою керівника Мотор-Січі Владислава Богуслаєва.

15 грудня на сесії головував Олексій Холод від ОПЗЖ. Тоді як інші факції наполягали, що має бути ротація і тепер має головувати Олена Жук від «слуг».

Холод заявив, що попереднє засідання не завершилось, тому він ще може головувати, і закликав депутатів реєструвались. Ті відмовились. Тоді Холод запропонував зібратись 18 грудня.

Натомість, як повідомляє Суспільне, депутати із чотирьох фракцій (СН, Батьківщини, Опопблоку та Єднання) облради зачинилися в кабінеті №300, який охороняв щільний кордон поліції. Туди підтягнулись спортивні хлопці, що брали участь у сутичках.

Представники ОПЗЖ в цю кімнату зайти не змогли. Вони пробували змусити поліцію відкрити двері, звинувачуючи, що депутатів там утримують силою.

“Після прибуття слідчо-оперативної групи вхід до зали огородили стрічкою і поліція нікого не пропускала до входу. Згодом депутатів, які перебували у 300-ій залі ОДА, по одинці випускали через зачинені двері через запасний вхід зали з боку обласної ради”, – описав події кореспондент Радіо Свобода.

В результаті за зачиненими дверима Боговіна обрали головою облради. За нього проголосували 43 депутати. На ранок він склав повноваження голови запорізької ОДА, яку очолював кілька місяців.

ЄС і ОПЗЖ таке обрання голови не визнали.

У середу протистояння з кулуарів облради перекинулось в зал парламенту.

Зранку Нестор Шуфрич заявив, що вимагає звіту в раді голів ОДА про те, що відбувається.

«Вибігли з сесійної зали заради того, щоб якогось собі такого Віталія Боговіна призначити головою облради. Якщо є у вас голоси, якщо є законні підстави, чому не працюєте в сесійній залі облради? Втекли, в якійсь кімнаті нарад, під прикриттям всіх на світі незрозумілих осіб, закрившись від своїх колег-депутатів місцевої ради, обрали нібито голову облради», – заявив нардеп.

«Ми будемо вимагати притягнення всіх причетних до цього дійства до кримінальної відповідальності за 109-ю і 341-ю, 351 статтями Кримінального кодексу України. Якщо ви за народовладдя, то працюйте прозоро, а не по туалетам прячьтесь», – додав він.

У відповідь нардеп від «Батьківщини» Сергій Соболєв заявив: «Те, що стосується Запорізької обласної ради. Не зривайте роботу ради, представники “Опозиційної платформи – За життя”, напередодні прийняття бюджету Запоріжжя. Програли вибори, є більшість, яка обрала законного голову, дайте можливість працювати. Не вийде робити те, що ви робили в січні 14-го року, коли в обласній раді сиділи “тітушки”, а потім розганяли мітинги на вулиці. Ми вам цього не дамо. Програли, сидіть на місці і голосуйте!»

Зважаючи на те, що перепалка відбувалась в проміжках між розглядом інших питань порядку денного Верховної Ради, то наступної репліки Шуфрича довелось півгодини почекати, але він відповів.

«Хочу згадати шановному колезі, що “Опозиційна платформа – За життя” виграла в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. В Одеській і в Запорізькій, я повторюю, в 3 областях ми зайняли 2 місце, а в місті Києві наш кандидат зайняв 2 місце. Ну, и “вишенка на тортике” – це наша перемога в Кривому Розі. Тому говорити…», – заявив депутат ОПЗЖ.

Після чого звинуватив «Батьківщину» в тому, що вона співпрацює з владою.

«І що ви зараз робите? Підтанцьовуєте владі, в регіонах і в цій залі, голосуючи за ганебний бюджет, голосуючи за антинародний бюджет. Так скажіть, будь ласка, за скільки ви продали ваше серце – 33 чи більше? Тому краще деколи жувати, ніж говорити», – заявив Шуфрич.

Соболєв використав наступний виступ в обговоренні законопроєкту, щоб відповісти опоненту.

«Перемога – це коли перемогли, коли є більшість. А оскільки ви не змогли створити більшість ні з вашими заядлими союзниками, ні з вашими заядлими опонентами, ви програли. Запоріжці висловили підтримку тим, хто отримав більшість і ця більшість вчора обрала голову», – пояснив соратник Тимошенко Шуфричу.

Чому перепалка була саме між «Батьківщиною» і ОПЗЖ стало зрозуміло ввечері, коли Кабмін погодив на посаду голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха.

Він вже очолював область із вересня 2008-го по березень 2010 року.

Останні п’ять років Олександр Старух був депутатом Запорізької обласної ради, очолював фракцію ВО “Батьківщина”. До цього з 2005-го по 2010-й рік працював у секретаріаті президента – в службі регіональної політики.

Теоретично в новообраного голови облради Боговіна є більшість з фракцій, які його підтримали у 43 голоси.

Але сьогодні на засідання зібралось лише 35 із 84-х обраних.

Новий голова облради пояснив, що обранці масово захворіли на COVID-19. “На превеликий жаль, декілька депутатів захворіли на COVID-19. У зв’язку з чим в залі відсутня більшість депутатського корпусу”, – повідомив Боговін.