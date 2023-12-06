Тривають баталії довкола зелених зон столиці. Цього разу під УДАРом забудовників близько 45 гектарів землі на одному зі столичних півостровів.

Урочище Покол на Галерному півострові в Києві по екологічній цінності (біорізноманіття, види, що охороняються Червоною книгою України та міжнародними конвенціями, водний фонд тощо) не поступається таким об’єктам природно-заповідного фонду, як РЛП “Урочище Лиса гора”, заказник “Жуків Острів” та ін. Причому півострів Галерний розташований поруч з цими об’єктами ПЗФ – але сам чомусь досі не є в складі природно-заповідного фонду.

Спротив його заповіданню просто таки шалений – адже забудовувати його збираються ті ж самі ділки, які хочуть забудувати висотками лісостеповий ландшафт навколо Національного музею народної архітектури та побуту України, що в Пирогові. Хід судових баталій по Музею в Пирогові також регулярно висвітлюється мною в соцмережах та пресі.

В понеділок 04.12.2023 р. відбувся черговий важливий суд по Галерному. А без судів, на жаль, в природоохоронній справі – ніяк!.. Бо Київрада з її продажними депутатами (крім поодиноких виключень) сама виганяти забудовника не збирається. Тому громадськості важливо супроводжувати судові засідання.



Причому, по Галерному півострову на даний час вже є як мінімум три судових провадження і одне кримінальне. У всіх процесах прокуратура на боці екозахисників! А от нашу Київраду незаконні земельні оборудки аж ніяк не турбують – явно протизаконне рішення Київради № 434/3268 від 01.10.2007 р. горезвісної епохи мера Черновецького, яким землі Водного фонду були віддані під забудову фірмі з оточення бізнесменів Степана Черновецького , Василя Хмельницького, Андрія Іванова та Андрія Семенова, відміняти Київрада не збирається!

Цікаво, що саме Андрій Семенов, в управлінні якого є девелоперська компанія «UDP» (інвестором якої є холдингова компанія «UFuture» Василя Хмельницького), відвідував засідання екологічної комісії Київради, як скромний слухач, коли там розглядалися питання Галерного. І саме Семенов пропонував активістам «дружити», як представник забудовника ділянки.

Тільки одна з небагатьох порядних депутатів КМР Ксенія Семенова зареєструвала проєкт рішення про відміну ганебного землевідводу.

Так само не цікавить Київраду, чому за роки фактичного користування земельною ділянкою фірма забудовника не сплатила з 2007 року в бюджет НІ КОПІЙКИ! Задля цього вона, безсумніву, договір оренди просто не зареєструвала. І тут також вже є кримінальне провадження. Адже за 13 років оренди 40 га Галерного півострова та частини урочища Покол забудовник ТОВ “Галерна затока” заборгував Києву 200 млн грн!

Ну, тобто це цікавить екоактивістів, прокурорів, депутатку Ксенію Семенову – але аж ніяк не більшість Київради! Депутати нині всерйоз стурбовані дещо іншим шокуючим “злочином”, який відбувся там же, на Галерному півострові і полягав в наступному: в знак протесту та задля привернення уваги до умисного саботажу і відвертого лобіювання інтересів забудовників зі сторони депутатів – було спалено символічне опудало депутата-корупціонера та лобіста забудовника.





Тому всі зусилля депутатів тепер – на боротьбу з “екотерористами”. Відповідну перевірку ініціювала столична депутатка від фракції «Слуга народу» Лілія Пашинна.

А секретар Київради від партії «УДАР» Володимир Бондаренко ініціював запит до Нацполіції про порушення кримінальних проваджень проти активістів “Київського еколого-культурного центру” (КЕКЦ) за статтями “погроза вбивством” та “перешкоджання депутатській діяльності”.

І відразу ж по надуманим звинуваченням до активістів приїхала поліція. Що можна трактувати як тиск з боку депутатів та кваліфікувати за ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення). А якщо додати до цього підозрілу бездіяльність депутатів у питанні повернення 200 млн боргу забудовника, то вимальовується і частина 2 ст. 383 ККУ (ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів). А також можлива кваліфікація за ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Юрист КЕКЦ Олексій Дядюк зазначив про випадкову схожість опудала з депутаткою Юлією Лимар (яка розкритикувала методи створення заповідників та оформлення зелених зон у Києві), а спалене опудало символізує “корупцію у Київраді”.

Тож у суді “екотерористи” разом з порядним прокурором з Київської міської прокуратури намагались відбити урочище Покол в справі № 910/13369/23 за позовом “Київського еколого-культурного центру” до Київради про скасування її рішень щодо виділення землі.

Третьою особою на боці Київради виступив забудовник – ТОВ “Галерна затока” з орбіти вищезгаданих “бізнесменів”.

Але цю справу громада програла… Суддя зачитала лиш резолютивну частину рішення. І тільки після публікації повного тексту можна буде оцінити підстави для такого рішення.

Проте активісти націлені йти в апеляцію та залучати і далі до боротьби прокуратуру.

Цікаво, що нещодавно саме ця суддя Бондарчук Віта Вікторівна стала на бік заводу Коломойського у справі про відмивання у США грошей з Приватбанку, повністю проігнорувавши вказівки Верховного Суду.

Ну, а на завершення невеличка віртуальна екскурсія зимнім Поколом – фото від 30.11.2023 року. Зимою Галерний і Покол також прекрасні.





























