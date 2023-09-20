15.09.2023 • Польща погрожує ввести безстрокове ембарго на зерно з України.

Польща має намір ввести безстрокове ембарго на всю сільськогосподарську продукцію з України, якщо Європейський союз до кінця сьогоднішнього дня не продовжить обмеження імпорту українського зерна.

Про це заявив міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда, його слова наводить PAP.

“Якщо Європейська комісія не випустить постанову щодо українського зерна, Польща опівночі опублікує свою власну. Вона буде безстроковою”, — сказав Буда.

19.09.2023 • Польща оголосила про припинення допомоги українським біженцям з 2024 року.

З 2024 року для українців у Польщі анонсовані зміни. Місцева влада планує скоротити соціальну допомогу мільйонам українських біженців, яких вона приймає. Цей крок може зробити ще більшу напруженість у відносинах із сусідньою країною через розбіжності щодо імпорту зерна.

19.09.2023 • Україна пригрозила ембарго на фрукти і овочі з Польщі.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

За його словами, після п’яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки. Саме через це Україна звернулась до Світової організації торгівлі. Втім, Україна досі не отримала жодної відповіді від польського уряду з цього приводу.

20.09.2023 • Прем’єр-міністр Польщі пригрозив додати ще більше продуктів під заборону на ввезення в країну.

“Я попереджаю українську владу – якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів до заборони на ввезення на територію Польщі”, — сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький в ефірі Polsat News.

У свою чергу під час прямого ефіру у Facebook він наголосив, що Польща готова допомогти Україні, але не ціною дестабілізації польського ринку.