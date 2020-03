Нас було 47 дівчат з 47 країн. Спортивні журналісти, репортери, коментатори, ведучі програм, прес-аташе.

Оші – коментатор, майже 10 років грала на позиції захисника у збірній Ізраїлю з футболу і в декількох клубах. Анна, прес-аташе федерації, італійська легкоатлетка, дочка олімпійської чемпіонки з легкої атлетики. Пауліна (Філіппіни) ніколи не займалася спортом через астму, але завжди була палкою уболівальницею баскетболу – сьогодні вона спортивний журналіст. Лаура з Мальти одного разу підмінила хворого чоловіка – пішла на змагання замість нього і написала репортаж. Суреш – фанатка крикету, самого популярного спорту в Шрі-Ланці, в результаті стала коментатором матчів … У кожної своя історія, і всі ми зустрілися в рамках програми International Visitors Leadership Program – Womens` Empowerment Through Sport Journalism. Попереду у нас три тижні, п’ять міст, десятки зустрічей і годинни розмов про те, як важливо мати можливість займатися улюбленою справою.

* * *

Наша програма починається у Вашингтоні, в офісі Міжнародного центру «Меридіан». Одна з перших зустрічей – з Крістінн Бреннан, впливовою спортивною журналісткою, колумністкою The Washington Post. Більше 30 років тому вона була однією з перших жінок, яка провела інтерв’ю «з роздягальні» (один з популярних жанрів спортивного репортажу в США).

Я слухаю її промову – про те, як важливо, щоб професія була доступною для фахівців будь-якої статі. Розумію, що вона говорить важливі речі, але вони чомусь не відгукуються в мені. Можливо, насправді проблема перебільшена, вирішую я в той момент.

Ми не відразу говоримо про свій досвід в професії, більше про сам спорт. Асма, комментаторка футболу з Алжиру, вітає мене з перемогою нашої збірної над збірною Португалії, захоплюючись попутно Андрієм Шевченком – треба ж, з відмінного гравця ніби й тренер непоганий виходить. Ті, хто стежить за боксом, дивуються, дізнавшись про мерство Віталія Кличка. З Шушанік, прес-аташе Національного олімпійського комітету Вірменії, ми говоримо про нашу збірну по боротьбі і її перспективи на олімпіаді. Тема труднощів в професії виникає не відразу. Вперше нас прориває на лекції, присвяченій руху за рівні права жінок в США.

Карен О `Коннор, заслужений професор політичних наук Американського університету, починає з суфражисток і, в міру наближення до нинішнього часу, перемежовує історичні факти особистими історіями. Ось, наприклад, початок 80-х: її дочка захворіла, але Карен не пускають в палату і не запитують її згоду на маніпуляції – його може дати тільки батько дитини. А він сьогодні у відрядженні, в сусідньому штаті … І так далі. Що Річард Ніксон, звичайно, був суперечливий політик, але його внесок в розширення прав і можливостей жінок безцінний.

Після лекції майже кожна з нас хоче обійняти Карен і подякувати їй за ретроспективу – тому що кожна в її промові знайшла своє і дуже особисте.

Пізніше я почую історію ведучої спортивного ток-шоу (в минулому баскетболістки), яку в прямому ефірі образив один із запрошених тренерів. Про те, як жінку-коментатора «колега» силою викинув з коментаторської кабінки прямо під час матчу. Або як одна журналістка на зорі своєї кар’єри пахала за трьох чоловіків-редакторів по 60 годин на тиждень, без доплати за позаурочний час: «А коли нарешті я наважилася заговорити про підвищення зарплати, то почула, що «дівчинка в твоєму віці повинна бути вдячна за можливість навчитися новому, ха-ха-ха».

Ці історії неприємно слухати – не те що розповідати. Напевно, тому кожна з учасниць програми не поспішає ділитися своїм досвідом. Це з тих спогадів, які тут же хочеться забути. Але ми з великим інтересом слухаємо американських колег. Ті, хто в професії більше 15 років, розповідають про свій досвід спокійно, буденно: «Я дуже люблю баскетбол. Мені здається, я знаю про нього все. Я вибрала саме спортивну спеціалізацію в школі журналістики. Але коли прийшла на роботу у відділ, мої майбутні колеги подивилися на мене і захихикали. Перший рік мені було важко – не через кількість роботи, а через ставлення. Але мені дуже хотілося довести свою компетентність і спроможність. Потім мої колеги стали менш глузливими і більш доброзичливими. А потім до нас прийшов новий співробітник і запитав у них: «А що тут робить жінка? Як вона може писати про баскетбол? » І вони йому відповіли: «помовчав би ти, хлопець, це наш найкращий оглядач» ».

Це збірна історія, з десятка схожих, і вона, на мій погляд, ілюструє один важливий момент: у справі рівних прав та можливостей обов’язково потрібна адвокація сильної сторони, в даному випадку – колег-чоловіків. Але коли ти на позиції сили, то рівність сприймається як втрата. І добре, коли сильній стороні не соромно посунутися – адже місця, насправді, вистачить усім.

Після цих історій мій фокус змінюється: проблема є, її неможливо не помічати – всюди, де жінка вирішує зайнятися улюбленою і цікавою справою на «чоловічій» стороні. Стати спортивним коментатором. Або політологом. Або експертом по кібербезпеки.

* * *

Через три тижні в Нью-Йорку на саміті Association for Women in Sport Media (AWSM) я слухаю спікерів вже із зовсім іншим настроєм.

Зіркою того саміту стала, звичайно, Колетт Сміт, тренер з американського футболу – перша афроамериканка, яка стала тренером Національної Футбольної Ліги (NFL), і третя жінка-тренер в історії Ліги. Їй 50 років (грала вона до 42-х), вона неймовірно енергійна і весела. Раз у раз сипле жартами, і зал вибухає сміхом. Коли модератор запитує про її шлях в американському футболі, майже не змінюючись в обличчі, каже: «Футбол я любила з дитинства, мій брат грав, а мені дороги в нього не було, самі розумієте. Потім у мене були важкі періоди в житті – наркотична залежність, згвалтування, дві спроби суїциду (Колетт говорить про своє минуле, не здригнувшись голосом). Була б, напевно, і третя, якби я не почала займатися футболом. І стала спочатку відмінним гравцем, а потім і хорошим тренером ».

Крім тренерства, Колетт займається громадською діяльністю і керує фондом Believe N You, який підтримує жінок, які постраждали від домашнього насильства.

Ось це її якість – говорити про свої проблеми, минулі чи ссьогоднішні, як про частину життя, а не про щось ганебне, – також захопила і надихнула мене.

* * *

У США зміни стали можливі, коли назріла їх необхідність знизу. Коли спочатку десятки, потім сотні журналісток заявили про своє бажання і право коментувати, аналізувати спортивні змагання – заявили неодноразово, а протягом кількох років, – ситуація почала змінюватися. В кінці 80-х була створена AWSM – мережа підтримки та захисту жінок, які працюють в спортивних ЗМІ. У неї входить понад 1000 спортивних журналісток (і журналістів теж!).

Сьогодні в США підтримкою гендерної рівності в спорті займаються десятки НГО. Наприклад, Girls in the Game, створена 15 років тому. Її місія – надихати школярок займатися спортом. Тим спортом, який їм дійсно подобається, а не «жіночим». Це не тільки про активний спосіб життя, а й посилення самооцінки і лідерських якостей, більш здорових відносин з собою і оточуючими.

Всі, з ким ми зустрічалися, – спортивні журналістки і піарниці, викладачі та студенти, спортсмени і тренери – говорили про свою роботу, успіхи і про зміни, які ще мають відбутися. Що випадки харрасмента і приниження ще реальність. Що університетський спорт як і раніше більше орієнтований на хлопців, ніж на дівчат. Що гонорар все ще залежить від статі. Що за кожним, навіть незначним зрушенням, стоять роки роботи.

Багато що з перерахованого актуально і для України. І не тільки в спортивній журналістиці, а й у політичній, наприклад, теж. Де журналіст, прокинувшись одного разу і проаналізувавши свої досвід і знання, вирішує відтепер називатися політологом, журналістка, при однакових якостях, спотикається – і про можливу зовнішню реакцію в тому числі: «Ну який вона політолог (спортивний експерт), дивись-но на неї, що вигадала ».

І якщо ми всі хочемо змін, то кращий спосіб, як то кажуть у всіх посібниках для початківців, – просто почати. Шукати однодумців і і починати діяти, готуватися до того, що постійний результат буде нешвидким і над його підтримкою потрібно постійно працювати. Це, мабуть, найголовніший висновок з побаченого і почутого за три тижні.

Наталія Вернигора, прес-секретар Міністерства молоді та спорту України 2014-2019 рр, учасниця International Visitors Leadership Program «Womens` Empowerment Through Sport Journalism», за підтримки U.S. Department of State’s і Посольства США в Україні.