До лав Сил оборони за рік нашого спротиву доєдналося чимало українців і українок, серед яких є вегани. На війні ці люди мають складнощі з отриманням повноцінного веганського харчування. Якщо в армійській їдальні ще можна знайти якісь рослинні страви, то в польових умовах ситуація значно гірша: в Україні досі немає веганських сухпайків.

Про важливість запровадження веган-пайків в армії #Буквам розповіла ГО “Кожна Тварина”.

Чому важливо бути почутими

Люди, які йдуть на війну — це патріоти, які через любов до рідної землі стали на її захист. Так само серед них можуть бути й ті, хто любить тварин, тому обрали для себе веганство, щоб не заподіювати їм більше шкоди. Чи потрібно воїнам відмовлятися від своїх принципів на фронті й знову їсти м’ясо? Такий компроміс від безвиході може підірвати психологічний стан людини та створити їй некомфортні умови для служби як фізичні, так і моральні.

Вегани відмовляються від вбивства тварин й використання їх заради їжі, одягу, косметики та експлуатації іншими шляхами, наскільки це практично можливо.

Коли вегани вимушені починати вживати продукти тваринного походження під час виконання бойового завдання, це знищує їх зсередини. Усі ідеї, за які вони боролися роками втрачають значення. Бути веганом на війні — це витримувати жарти співслужбовців, недоїдати, мати проблеми з шлунково-кишковим трактом та впадати в депресію через непорозуміння та самотність.

На армійській кухні можна знайти лише декілька рослинних страв, таких як салати, каші та чай із печивом. Цього недостатньо для задоволення добової норми калорій, що відображається на бойовій здатності солдатів і солдаток. У всі сухпайки додають м’ясні страви чи інші тваринні продукти, які не підходять для веганів. У таких умовах їм доводиться виживати або просити допомоги від друзів чи волонтерів, які надсилають їм веганські продукти тривалого зберігання на фронт:

“Бути веганкою доволі важко, нас годували то волонтери, то працівники приміщень в тих розташуваннях, де ми були. Практично в усіх стравах були яйця/молоко/сир, тому здебільшого харчувалась самостійно або просила консерви”, — ділиться веганка-бойова медикиня Ангеліна.

Відколи ця проблема стала очевидною, команда “Кожної Тварини” приєдналася до її вирішення і 9 березня 2022 року запустила проєкт “Веганська Кухня України” (ВКУ), який годує веганською їжею всіх, хто цього потребує.

80 тисяч рослинних обідів за рік від ВКУ

Організація “Кожна Тварина” з початку повномасштабного вторгнення закуповує та надсилає продукти швидкого приготування та зберігання військовим веганам. Одного такого пакунка зазвичай вистачає на 2-3 тижні. Він містить веганські сосиски і ковбаси, тушкованку, паштети, рослинне молоко, арахісову пасту, солодощі, супи та інші страви швидкого приготування. За цей час організація сформувала контактну базу веганів та веганок у Силах оборони, які потребують підтримки.

Також “Кожна Тварина” годує безплатними веганськими обідами переселенців та тих, хто цього потребує, у 9 містах України: Херсоні, Ужгороді, Києві, Вінниці, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Рівному та Колках.

За цей час організація роздала 80 215 порцій рослинних обідів і відправила 922 веган-пайка військовим. Окрім 10 точок роздачі, “Веганська Кухня України” готувала обіди для притулків і гуртожитків для ВПО, волонтерських штабів, військових частин та окремих військовослужбовців.

Веганській організації допомагають близько 250 волонтерів і волонтерок у різних куточках країни. Вони готують страви, доставляють та роздають обіди, а ще збирають посилки та відправляють їх бійцям і бійчиням на фронт. Підтримали діяльність організації на цьому шляху веганські бізнеси, фонди та інші зоозахисні осередки. Ви теж можете до них приєднатися за посиланням.

Для багатьох захисників і захисниць, що дотримуються веганського харчування, такі посилки є чи не єдиним “рятувальним кільцем”, яке допомагає їм триматися вже не один місяць. Досі в українській армії не передбачено окремого вегетаріанського чи веганського меню, а також аналогічних сухпайків.

Петиція про веган-пайки, скандал в Міноборони та обіцянки-цяцянки

Минулого літа набуло резонансу питання впровадження веганських сухпайків після створення відповідної петиції військовим веганом Петром Павловим. Протягом двох років до вторгнення росії хлопець був веганом, а перед тим — три роки вегетаріанцем. Він розповідає, що під час служби військові обмежені у виборі харчування та не можуть купувати й готувати їжу самостійно.

Він стикнувся з проблемою відсутності забезпечення веганським раціоном Сил оборони та вирішив наголосити на важливості її вирішення, звернувшись до влади:

“Як бачимо, такі диваки, як вегани, уже й до армії дісталися. Це — явна ознака того, що дана філософія змінює людські життя й це поширюється на інших. Систему харчування потрібно реформувати тому, що вона забирає свободу без вагомих на те причин”, — наголошує Петро Павлов.

У петиції також зазначалося, що особливе харчування необхідне не лише для етичних веганів, але й для людей з алергіями, віруючих, людей з проблемами травлення та з обмеженою можливістю засвоєння лактози.

Хоча документ набрав необхідну кількість підписів, історія з введенням веганських сухпайків триває досі. Спочатку Міноборони відправило автору петиції відписку, мовляв, що веган-пайки не на часі. Але після скандалу із закупівлями продуктів харчування для військових за завищеними цінами, інтерес до реформи системи харчування в армії різко зріс. Тоді Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв запровадити гнучку систему меню в ЗСУ та анонсував розробку веганського раціону:

“Так само в наших планах розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції. Щоб цей вибір був. Адже Україну захищають різні люди”.

Наразі ГО “Кожна Тварина” запропонувала Міністерству оборони та Національній Гвардії свою допомогу у розробці веганських сухпайків та створенні збалансованих веганських раціонів. Крім того, організація може надати підтримку бійцям і бійчиням, які не мають можливості отримувати веганське харчування від держави.

Попри сюжети телеканалів, в яких Нацгвардія представила так звані веганські сухпайки, в офіційній переписці орган все ще заявляє про відсутність зазначеного харчування для військовослужбовців.

“Нормами зазначеної постанови не передбачене веганське і вегетаріанське меню, а також аналогічні сухі пайки”.

Наразі команда “Кожної Тварини” працює над тим, щоб бути долученою до роботи над веган-пайками, а також наголошує на перевірці вже розроблених меню, якщо такі існують.

Армії світу, що мають рослинні сухпайки та веган-меню

У своїх військах Ізраїль, Австралія, Сінгапур, США, Франція, Індія та країни НАТО вже давно використовують веганські сухпайки, а деякі навіть мають веганське меню.

В США було розроблено чотири варіанти безм’ясних сухпайків за типом MRE (англ. “Meal, Ready-to-Eat”, “Їжа, готова до вживання”).

У Ізраїлі, окрім польових раціонів, є веганське меню у їдальні. 5% військовослужбовців країни є веганами.

Британська армія, крім вегетаріанських сухпайків, створила релігійні меню та сухпайки. Збройні сили Британії також навчають своїх шеф-кухарів готувати веганські страви для військовослужбовців з метою зменшення впливу на навколишнє середовище та врятування тварин.

Веганський раціон може бути збалансованим, поживним та смачним, а найголовніше — він задовольнятиме фізичні та етичні потреби військових, для яких це дуже важливо.

Такий крок наблизить нас до стандартів армій світу та покаже нашу небайдужість у ставленні до захисників і захисниць, які, навіть на війні, хочуть залишатися вірними власним принципам. А поки це питання не буде вирішено на офіційному рівні — ви можете підтримати веганів на фронті донатом на веган-пайки від “Кожної Тварини”.