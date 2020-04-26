Конспірологія - вірна супутниця всіх резонансних подій. Якщо для пояснення тієї чи іншої події не вистачає фактів або наукових знань на допомогу прийдуть теорії змови, які додадуть відсутні пазли.

За останні місяці Covid-19 людський розум запропонував безліч версій і теорій, звідки взявся вірус – від традиційного, що в усьому винні масони і євреї до того, що вірус придумали американці, які пару років тому вбили всіх птахів і замінили їх на дрони, яким тепер потрібно замінити батарейки.

Що на нью-йоркському лайнері, де зараз лікують коронавірус, раніше тримали дітей з яких добували клітини на уколи молодості для Гіларі Клінтон, а тепер їх врятують, до того, що коронавірус можна вилікувати, повторюючи число 537354.

Версії змови змінюються в залежності від країни і уявлень про джерела зла. Ось основні з них:

Сполучені Штати хотіли підірвати економічну міць Китаю.

Оскільки Китай зараз головний винний у поширенні коронавірусу – адже якби він вчасно вжив заходи безпеки, не постраждав би весь світ – то йому важливо створити видимість, що вірус був штучного походження, а ще краще, що його занесли з США.

Отже, за однією з таких теорій вірус виростили кілька років тому в науково-дослідному інституті інфекційних захворювань в Форт-Детрік, який з незрозумілих причин в серпні 2019 закрили за рішенням Пентагону.

У Китай цей вірус нібито могли завести американські військові, які брали участь в міжнародних військово-спортивних іграх в Пекіні.

Метою США нібито було підірвати економічну міць Китаю, який обійшов Штати в розвитку.

2. Китайці вирішили скоротити своє ж населення.

У цій версії вірус був вирощено в одній з лабораторій Уханю з метою скорочення населення Китаю, зокрема людей похилого віку, адже саме вони частіше за інших помирають від Covid-19.

Інститут цей нібито знаходиться в декількох кілометрах від того самого нещасливого ринку, де продавали м’ясо всіляких кажанів.

А в лабораторії вірус нібито тестували на цих тварин і прорахувалися з системою захисту.

В інших варіаціях – вірусом заразився один із співробітників під час контакту з кров’ю і розніс його серед населення.

За основу цієї теорії береться думка французького біолога Люка Монтаньє, що коронавірус SARS-CoV-2 є вірусом, штучно створеним в пошуках вакцини проти СНІДу, але випадково випущеним з китайської лабораторії.

Цю заяву професор Люк Монтаньє, лауреат Нобелівської премії з медицини в 2008 році за «відкриття» ВІЛ, зробив 16 квітня в інтерв’ю на порталі Pourquoi Docteur.

Монтаньє посилається на дані своєї лабораторії і дані індійських вчених, які провели аналіз генома і показали, що в повному геномі цього коронавірусу була послідовність іншого вірусу, – це була секвенція вірусу імунодефіциту (СНІД).

Президент США Дональд Трамп заявив, що навколо виникнення пандемії сталося “багато дивних речей” і він збираються з цим розібратися. А ось за те, що глава ВООЗ намагається захистити Китай від відповідальності за поширення вірусу, Трам також пригрозив відмовитися від фінансування ВООЗ.

3. Масони, ілюмінати вирішили знищити світ.

Ця версія ґрунтується на давньому запису в ютуб британського конспіролога Білла Раєна, творця проектів Авалон і Камелот. Отже, до Раєна нібито пару років тому прийшов чоловік і повідав про змову в лондонському Сіті, яка відбулася в 2005 році.

Нібито ця людина випадково потрапила на зустріч масонів, де було багато відомих політиків і там обговорювався таємний план зі скорочення населення світу. Спочатку мав бути конфлікт на Близькому Сході через який люди повинні були закликати уряди європейських країн закрити кордони, а потім Китай повинен був застудитися. І потім ця хвороба вже мала розійтися по всьому світу.

Мета – скорочення на 50% людства. А потім Третя світова війна за перерозподіл ресурсів.

До того, що в усьому винні масони і сімейство Ротшильдів приплели навіть обкладинку The Economist про виклики 2019. Нібито так Ротшильди через свій рупор натякали на проблему. На обкладинці зображена Вітрувіанська людина да Вінчі, а навколо виклики року. Тепер любителі теорій змови звернули увагу на те, що на зображенні була сумна панда і панголін, з яким пов’язують поширення вірусу.

4. “Подія 201” – як Білл Гейтс чіпує весь світ.

Тиждень тому серед любителів теорій змов стала дуже популярна версія, що коронавірс придумав Білл Гейтс.

Причиною для її розвитку стало те, що минулого року в Нью-Йорку Центр медичної безпеки Джонса Хопкінса провів зі своїми партнерами Міжнародним економічним форумом і Фондом Білла і Мелінди Гейтс, захід під назвою Event 201, де обговорювалася можливість світової пандемії і необхідності пошуку вакцини від вірусу SARS.

Також в 2015 році на конференції TED Білл Гейтс виступив з промовою, де заявив, що найголовнішим викликом для жителів планети є не ядерна війна, а вірус, який може забрати життя десятків мільйонів людей.

Цей виступ дав привід антівакціоністам вважати, що Гейтс і створив вірус, щоб потім через створення вакцини захопити владу в світі.

А оскільки він один з найбільших донорів ВООЗ, то нібито він через організацію здоров’я і щеплення вже вбиває дітей і робить жінок безплідними. А тепер ще й змусив ВООЗ оголосити пандемію, щоб нажитися на вакцині. Колишній радник президента Трампа Роджер Стоун навіть заявив в інтерв’ю, що Гейтс через вакцину «чіпує» людей.

5. Коронавірусу немає, це все випромінювання вишок 5G.

Відповідно до цієї теорії, люди, які захворіли на Covid-19, насправді страждають від гіпоксії – нестачі кисню в організмі, викликаної “5G-радіацією”.

“Підтвердження” цього конспірології знаходять у тому факті, що місто Ухань в китайській провінції Хубей, де почалася епідемія, було першим містом (насправді лише одним з перших), де якраз восени 2019 року тестували запуск 5G-мережі.

В результаті популярності тієї теорії в Великобританії спалили кілька вишок 5G.

Чому люди вірять в теорії змови

На сьогодні 30% американців вірять в штучне походження коронавірусу, а російські ЗМІ пишуть, що це все підступи ЦРУ.

Британські вчені вважають, що якщо будь-якій людині розповісти різні теорії змови, то вона підтримає мінімум одну з них.

Справа в тому, що будь-яка теорія змови включає елемент реальності.

250 років тому в Німеччині була створена таємна мережа ордена ілюмінатів, що брала за мету змінити світ «осяяти розуміння сонцем розуму, що розвіє хмари упереджень і забобонів». Після 5 років існування ордену його заборонив баварський уряд, але до сих пір живе віра в таємничу мережу, що управляє світом.

У ложу 30 сімей, які керують світом, вносять родини Ротшильдів і Рокфеллерів, Більдеберзький клуб і Королівський інститут міжнародних відносин. До ілюмінатів періодично зараховують президентів США, включаючи Барака Обаму.

У 2017 в Journal of Experimental Social Psychology вийшло дослідження Прінстонського університету, що люди, які самотні, пережили сварку з друзями або відчували сильне відчуження, набагато частіше вірили в теорії змови.

Так що не дивно, що в епоху коронавірусу і ізоляції виникло так багато теорій про штучне, а не випадкове походження вірусу.

Вчена з Єльського університету Анна-Кайсе Ньюхайзер вважає, що теорії змови зменшують у людей тривогу, що випливає із відсутності контролю над своїм життям. Крім того, людина повірить в ту чи іншу теорію, якщо вона відповідає її світоглядним установкам.

Грубо кажучи, якщо людина до цього вірила на шкоду випромінювання холодильника і мікрохвильовки, то вона повірить і в те, що станції 5G-мережі провокують рак та коронавірус. А ось те, що представники Росії протестують проти запровадження 5G на сесіях ОБСЄ, таку людину навряд чи зацікавить. Тоді як хтось інший зверне увагу, що російські сайти видають теорії змови просто серіями матеріалів.