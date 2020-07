Вже два тижні Білий дім є епіцентром нового скандалу за участі Росії. Розвідка США отримала дані про те, що російська розвідка пропонувала щедру грошову винагороду талібам за вбивство американських військових або солдатів коаліції в Афганістані. Саме цю інформацію у п’ятницю, 27 червня, опублікувала газета The New York Times із посиланням на свої джерела у розвідувальних колах. Також про це повідомили The Washington Post і Wall Street Journal. Уряд США, вся країна та світ сколихнулися від зухвалої провокації, однак, наявних у розвідки та уряду США доказів поки що не оприлюднюють для громадськості.

Щоб зрозуміти настрій американців, вірять вони новині чи ні та як змінилося їх ставлення до країни-фігуранта справи – Росії, у понеділок та вівторок у США центр досліджень IPSOS провів загальнонаціональне опитування, результати якого опублікувало видання Reuters.

Так, 60% респондентів вважають новину про винагороди за убивства військових США «дуже» або «цілком» правдоподібною, 21% сумніваються у достовірності інформації, решта не визначилися з відповіддю.

81% вважають Путіна загрозою для США, причому 24% із них – «неминучою загрозою». 52% американців не схвалюють лояльного ставлення Трампа до Росії, натомість згодні з ним лише 35%.

54% респондентів проголосували «за» введення економічних санкцій відносно Росії у зв’язку зі скандалом, 9% вважають цей випадок причиною для нанесення військових ударів по російських базах, інші 9% за те, щоб переступити через цю ситуацію та намагатися покращити стосунки із РФ.

Як відреагували у Трампа?

Спершу президент США стверджував, що це маячня та фейк. Згодом, зайняв тактику незнання, переконуючи, навіть якщо інформація правдива, що ще не доведено, нею з головою Білого дому ніхто не ділився.

За тими ж джерелами у New York Times, Дональд Трамп знав про це ще з березня цього року. Видання AP із посиланням на власні джерела, стверджує, що Білий дім знав про змову Росії з «Талібаном» ще на початку 2019 року.

На запитання «Чи знав Трамп про змову Росії з «Талібаном» до публікацій у ЗМІ», 39% респондентів переконані, що таки знав, 26%, на противагу, вважають, що президент не був проінформованим.

Річард Гаас, американський дипломат, Президент ради з міжнародних відносин, вважає, що малоймовірно, що Трампу ніхто нічого не говорив з цього приводу. Цією думкою він поділився з тележурналісткою Андреа Мітчел під час інтерв’ю на NBC News 7 липня.

На його переконання, є два варіанти того, як усе відбувалося. Перший, найбільш ймовірний, що Трампу все було відомо, інформацію він просто замовчував, аби приховати бездіяльність. Навряд чи, на думку дипломата, національна розвідка володіла би такими серйозними даними та не поділилася ними із президентом.

Другий варіант, що президенту США дійсно не сказали, і це, на думку Гааса, є жахливим випадком того, що Трампу говорять лише ті речі, які він хоче чути, а не які йому чути необхідно. І це неправильно як стосовно очільника Білого дому, так і безпосередньо усієї країни.

Чутки про те, що Дональд Трамп чує лише те, що він хоче чути, ігноруючи неприємні йому теми, лунають не вперше, причому, у випадку Джона Болтона, ексрадника президента США з питань національної безпеки, це було пряме звинувачення. У своєму інтерв’ю CNN Болтон заявив, що Трамп не хотів слухати жодної негативної інформації щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна. До того ж, він завжди говорив про Путіна, як про важливого світового лідера, з яким потрібно шукати спільну мову, а не йти на конфронтацію. Як тільки про президента РФ лунав негатив, Трамп вибухав гнівом.

Про ігнорування Трампом даних розвідки у своєму інтерв’ю говорив і колишній заступник глави ФБР Ендрю Маккейб в інтерв’ю CBS News, опублікованому 17 лютого 2019 року. Так, представники розвідки намагалися переконати Трампа, що Північна Корея може завдавати удару по Америці балістичною ракетою, на що президент США говорив, що більше довіряє в цьому питанні Володимиру Путіну, який його запевнив, що у КНДР немає таких ракет.

Вірити президенту Росії більше, ніж власній розвідці? Це вже заявочка на успіх.

Чи можливо, що уся ситуація довкола провокацій в Афганістані склалася так, бо Дональд Трамп систематично закривав очі на злочини Росії та своєю бездіяльністю сприяв їм? За інформацією CNN, опір новинам про Росію з боку Трампа, недовіра та різка реакція на попередження розвідки, привели до того, що на щоденних брифінгах з питань безпеки, факти, якщо вони стосувалися Росії, все частіше просто замовчувалися. Болтон стверджує, що усі в Білому домі розуміють природу діяльності Російської Федерації, і лише президент є винятком. Так, насправді він бурчав після введення російських санкцій, хоч публічно їх підтримував.

Реакція політиків

Звісно, цей випадок, ще й у розпал виборчої кампанії, не проігнорував ніхто. Демократ Джо Байден, головний опонент Трампа у передвиборчих перегонах, розкритикував президента США за «невиконання своїх обов’язків».

Демократи у Конгресі США на чолі із головою комітету з питань розвідки Палати представників США Адамом Шиффом, наполягають на негайних санкціях щодо Росії. Шифф разом із колегами заявив про це після брифінгу в Білому домі. Члени Демократичної партії виступили з гострою критикою президента Трампа за зайняту ним “страусину позицію”. Зокрема, вони висунули таку вимогу: президент США повинен не запрошувати Росію на саміт G7 та/або не відновлювати G8. Також, конгресмен підкреслив: «Ми маємо розглянути, які санкції будуть доцільними, аби стримати подальшу зловмисну активність Росії».

Болтон 29 червня відмовився коментувати, чи ознайомлював Трампа особисто зі свідченнями розвідки стосовно Афганістану. Однак, згодом він припустив, що президент США заперечує свою поінформованість щодо діяльності російських спецслужб, аби виправдати відсутність будь-якої відповіді на них.

Держсекретар Помпео переконує, що для США російська діяльність на території Афганістану не є чимось новим, оскільки уже 10 років Росія продає туди стрілецьку зброю. З іншого боку, він різко критикує звинувачення уряду США у бездіяльності, підкресливши, що в цьому питанні нинішня адміністрація зробила значно більше за попередні: «Це і виділення $700 млрд для Міноборони, і вихід з Договору РСМД, чим росіяни залишилися незадоволені, а також те, що ми зробили в Сирії у протистоянні з ними них, у тому числі проти групи Вагнера», – переконує Помпео.

Реакція Росії

Звісно ж, у Кремлі усе заперечують. У російському МЗС повідомлення про те, що російська військова розвідка причетна до замовних вбивств американських військових в Афганістані, назвали «вкидом» і «нісенітницею».

«Ви знаєте, може, це прозвучить трохи грубо, але ця інформація є на 100% х*рнею!», – сказав прессекретар Путіна Дмитро Песков в інтерв’ю NBC News.

Франц Клінцевич, депутат Держдуми, колишній перший заступник голови комітету з оборони та безпеки РФ, називає ці звинувачення “тупістю” та запитує в інтерв’ю: «Що ми з цього всього отримаємо? Хто може пояснити? Яка нам користь із того, що «Талібан» уб’є двох-трьох американських солдатів? Російські спецслужби не мають до цього ні політичного, ні економічного, ані військового інтересу».

Сам Франц Клінцевич внесений в українську базу «Миротворець» за посібництво окупантам та терористам в Україні. За інформацією центру, він брав участь у плануванні Кримської окупації.

«Звичайно, вони будуть заперечувати. Вони так часто кричали «Вовк, вовк!», що уже не зрозуміло де їм можна вірити!», переконаний Марк Галеотті, старший науковий співробітник Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень. Експерт вважає, що тактика Росії – не більше, ніж гра «в дурника».

Те, що Росія пропонувала афганським бойовикам винагороду за вбивства військових США, в принципі логічно лягає в канву попередніх звинувачень у співпраці країни Путіна з цією організацією.

До того ж, виведення США своїх військових з Афганістану істотно посилило б позиції Росії в регіоні.

Удар по Трампу

Вихід матеріалу The New York Times – черговий передвиборний удар по рейтингу Трампа. Адже в лютому 2020 Штати підписали угоду про виведення військ з Афганістану.

В обмін на часткове виведення американських військ “Талібан” повинен був надати гарантії того, що він буде боротися з ісламістами і почне мирні переговори з афганським урядом в Кабулі. Якщо таліби будуть виконають свої зобов’язання, США анонсували готовність вивести всі свої війська протягом 14 місяців, а 5000 талібів могли би вийти з тюрем.

Трамп обіцяв вивести війська з Афганістану в своїй передвиборчій програмі. Тепер у разі оприлюднення доказів, виявиться, що для Трампа виконати свою передвиборчу обіцянку – вивести війська – важливіше, ніж реакція на дії Росії.

І тому слова Байдена тут слід читати як анонс наступу в бік свого опонента.

Отруєння Скрипалів, загадкова смерть олігарха Бориса Березовського в Лондоні, вбивство бійця чеченського добровольчого батальйону імені шейха Мансура Тимура Махаурі (убитого в 2017 році в Києві) і Зелімхана Хангошвілі (убитого кількома пострілами в центрі Берліна в минулому році), президента Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва і його заступника, Зелімхана Яндарбієва з 13-річним сином (вбивство якого коштувало Росії значних дипломатичних втрат і поступок Катару, в столиці якої гостювали Яндарбіев з сином) – все це створило певний образ нинішньої Росії у американців. Але зараз мова йде про замах на їхніх громадян.

Так що цей удар по Трапу може виявитися куди більш руйнівним ніж спроба імпічменту за тиск на Зеленського з вимогою розслідування проти Байденів. І відмова республіканців у Сенаті підтримати ініціативу Трампа про вивід військ – тут теж багато говорить.