Інша справа – яка мета цього форуму. І хоча речник Путіна Пєсков заявив, що ніколи мова про приєднання Донбасу до Росії не йшла, і Сімоньян може говорити, що хоче, бойовики нічого самі не роблять.

2030 рік. «Л/ДНР» увійшли до складу Російської Федерації і утворили Донбаську область, відхопивши частину території Ростова. Завдяки притоку іноземного капіталу знову працюють шахти, фабрики й заводи. Відроджується стаханівський рух, професії шахтаря й металурга – одні з найпрестижніших. Вугілля й метал Донбасу купують по всьому світу, а Донецьк та Луганськ стали діловими центрами не лише Східної Європи, але й Південно-Західної Азії. Хоча ні: вони перетворилися на світові столиці! В ці міста мріють перебратися не лише жителі Волгограда чи Запоріжжя, але й мешканці Києва та Москви, Лондона та Нью-Йорка. Врешті, народ Донбасу показав київській хунті, як треба працювати! І не важливо якою мовою, головне, аби офіційною була російська.

Це не переосмислення Нью-Васюків Ільфа і Петрова. Щойно ви прочитали вільний переказ доктрини «Рускій Донбас», яку наприкінці січня презентували в Донецьку.

Вчора в Донецьку відбувся форум, на якому одіозна рашотудистка Маргаріта Сімоньян закликала «Росію матушку» забрати «Донбас домой», а деякі академіки російської академії наук заявили, що Донбас є найросійськішою частиною «русскага міра».

Поки можна лише здогадуватись, які секретні смисли цього форуми – чи то Путіну треба було чимсь перебити картини свого палацу в Гелінжику, чи то Владислав Сурков вирішив показати Дмитру Козаку, що «Новоросія» – це таки його кейс і тільки він вміє правильної в неї гратися, а то вже всі й підзабувати стали, як звуть тих донецько-луганських ватажків сепаратистів.

А це «вєлічайші постаті», чий масштаб вимірюється новинами про 69 вкручених лампочок у ліхтарі.

Це влада, яка ділить два мішки картоплі під час засідання «кабінету міністрів»? Або влаштовує скандал через ціни на курячі тельбухи. «Дарує» на Новий рік ліфти, які працюватимуть цілодобово. І найбільш улюблене: презентує дитячим садочкам кухонні вінчики і роблять з цього новини. Ще раз: кухонні вінчики, ціною в 40 грн, стали інформаційним приводом для «молодих республік»!

І ці люди зібрались когось від когось рятувати і звільняти, а потім притуляти до русскага міра.

На допомогу їм кинули московську важку артилерію: на дводенний форум в Донецьк прибули телеведучий Роман Бабаян, його колега Тігран Кеосаян та головна редакторка телеканалу «Russia today» Маргарита Симонян. Асистувати їм, окрім лідерів «Л/ДНР», мали двоє депутатів Держдуми: Андрєй Козенко та Казбєк Тайсаєв.

І ось ці діячі 2 дні і продавали людям, закритим в ОРДО, де навіть коронавірус коронавірусом не називають, що народ Донбасу справді існує, має давню історію й заслуговує на своє місце в Росії. Можливо навіть претендує стати суб’єктом федерації. Або областю. Щонайменше може співпрацювати з РФ. Якщо що – й самі можуть вижити, а Росія ще прийде з пропозиціями попрацювати разом.

«Донбасс всегда был русским и снутри и снаружи – в составе российской империи, советского государства. В годы великой отечественной войны на передовой промышленного развития жители донецкого края были носителями русской культуры. И наша доктрина выступает как свод неоспоримых доказательств», – заявив ватажок так званої ДНР Денис Пушилін.

Розробку концепції «народу Донбасу», якщо це можна так назвати, анонсували ще наприкінці минулого року – 14 грудня. Зробив це якраз ставленик Владислава Суркова Пушилін. Працювали над документом, і це не жарт, вчені «ДНР» разом з місцевими активістами та «владою». За півтора місяці написали аж три сторінки, аби описати майбутнє сепаратистів. І ще сорок сім сторінок, аби аргументувати російський міф про окремий «народ Донбаса».

На виході «концепція» радше нагадує реферат студента 3 курсу, який навчався у Євгенії Більченко (скандальної викладачки культурології університету Драгоманова) і увєровал в американські колонії та російську цивілізацію у вакуумі.

Отож, з нової доктрини випливає, що місія Донбасу в цьому страшному світі рептилоїдів – бути оплотом для «освобождения Украины от национализма и агресивной русофобии». Знайшлося й місце для затишного лампового шовінізму: «вчені ДНР» усі народи, які колись жили на території Донецької і Луганської областей (тих же скіфів, греків, булгар, аланів, печенігів), записали в «рускій народ». Більше того: «науковці ДНР» переконані, що «рускій народ» (або «руская нация» – автори ставлять знак рівності між цими поняттями) – це суперетнос. А об’єднувати його має право лише одна держава: Росія. Відтак, всі території, де проживає «рускій народ», належать Росії. І якщо раптом якась частина суші досі не у складі РФ – це виключно через непорозуміння й помилки історії, які мають бути виправлені.

Якщо ж спробувати прочитати цю «працю», то можна з’ясувати кілька речей про народ Донбасу. Наприклад, його історія, за версією «вчених ДНР», починається десь у 9 ст. до нашої ери. Має цей «народ» і свою альтернативу метричній системі: наприклад, відстані вони міряють у верстах (приблизно 1,06 км). Звісно ж, люди Донбасу мають свою унікальну культуру й традиції. Щоправда, ґрунтуються вони, чомусь, виключно на російській мові та культурі. І чим культура «народу Донбасу» відрізняється від культури «народу Брянська» чи «народу Курська» – не пояснють. Так само немає відповіді й на питання, що ж посварило братні народи «молодих республік» і чому «ДНР» та «ЛНР» існують окремо одна від одної й досі не змогли об’єднатися у наддержавне утворення. Наприклад, у першу Донбаську Конфедерацію.

«…. Все жители Донбаса, какой бы национальности они ни были бы одинаково русские», – запевняє нас Пушилін.

Тож маємо ще один шанс переконатися, що там, де активно поширена російська мова і культура – буде Росія. Або її погана копія. Якщо треба – разом із бурятськими танкістами, десантом з Пскова і спецназом з Тольяті. Здається, «вчені» самі не усвідомили, наскільки добре вони проілюстрували концепт путінського «русскага міра».

Більш цікавим є сім пунктів, які для себе декларують псевдореспубліки. Наприклад, вони хочуть зупинити війну, але не зрозуміло як: силою, переговорами, капітуляцією? І яку роль у цьому зіграють російські війська? Ще один пункт: закріплення основ демократії й правової держави, а також правозахисна підтримка росіян в Україні. Закріплювати основи і займатися правозахистом, певно, будуть в тюрмі «Ізоляція» чи їм подібних. Але спершу обов’язково має бути суд, бо без нього правової держави не існує. Бажано з вироком за державну зраду чи шпигунство. В планах у бойовиків економічна співпраця й інтеграція з Росією.

Про те, що інтеграція українських заводів з окупованих територій силами Сергія Курченка до Росії почалася давно – їх ще кілька років тому вивезли – ніхто не згадує.

Попри це, російські псевдореспубліки не розгубили самовпевненості. Хіба апетити стали менші: якщо раніше вони обіцяли захопити Київ, то тепер вирішили обмежитися лише Луганською і Донецькою областями. Щоправда, «науковці ДНР» забули прописати, як саме вони братимуть під свій контроль частину території України. І за чиєї допомоги. (В суді б знадобилось.)

Власне те, що доктрина покликана закріпити міф про «Рускій Донбас», який російська пропаганда створювала роками, сумніву не викликає.

Інша справа – яка мета цього. І хоча речник Путіна Пєсков заявив, що ніколи мова про приєднання Донбасу до Росії не йшла, і Сімоньян може говорити, що хоче, бойовики нічого самі не роблять.

Форум пройшов акурат в ті ж дні, що зустріч радників нормандської групи. І це схоже на спробу штучно перехопити ініціативу на фоні того, що українська делегація вочевидь поставила за мету тримати процес переговорів у стадії болота.