#Букви підготували хронологію подій з “поля бою”, яке розгорнулося в соціальних мережах.
“Естафету” почав Арсен Аваков, повідомивши, що через кілька годин пройде брифінг, на якому все чітко розкажуть:
Потім з’явилися пости, в яких українські добровольці і музиканти писали про обшуки і просили допомоги:
Для порівняння, коментарі під постами Авакова і Андрія Антоненка (Riffmaster):
(Коментарі під постом Авакова)
(Коментарі під постом Riffmaster)
Потім пройшла прес конференція, під час якої у вбивстві журналіста Павла Шеремета звинуватили військового, волонтера Андрія Антоненка (відомий, як рок-музикант Riffmaster), а також дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Головним доказом послужило відео з камер спостереження, на яких, несподівано, нічого толком не видно:
Користувачів соціальних мереж “докази” дуже здивували, і вони вирішили провести власне розслідування, спираючись на матеріали слідства.
Коло підозрюваних стало набагато ширше:
Куди ж без російських горе-шпигунів:
Запідозрили і суддю Вовка, який пізніше займався цією справою в суді:
А потім був суд, під час якого з’ясувалося, що Андрій Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси … вирішив вбити Шеремета Павла”.
Після такого “умовиводу” слідства, користувачі соціальних мереж вирішили зізнатися, що вони теж неслабо так “захопилися ультранаціоналістичними ідеями”, під впливом яких творили багато дивних речей:
Натякали і на абсурдність формулювання:
Кому-то “велич арійської раси” пішла на користь:
А комусь на шкоду:
Завдяки новому флешмобу, ми дізналися, навіщо Олег Ляшко завів так багато собак (“во славу арійської раси”, звичайно ж!):
Деяких від “ультранаціоналістичних ідей” потягнуло на смачненьке (але це не точно):
Без мемів, як зазвичай, нікуди:
Суд застосував щодо Антоненка Андрія запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 8.02.2020 року, що буде далі – невідомо. Але відомо одне – підтримка Riffmaster’a в соціальних мережах не слабшає: користувачі ставлять на аватарки спеціальні рамки, вимагаючи звільнити невинних: