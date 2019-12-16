12 грудня Арсен Аваков написав пост, в якому повідомив, що поліція затримала фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. Минуло вже кілька днів, тема все ще залишається на порядку денному в соціальних мережах, а силові органи зазнають критики, як ніколи раніше.

#Букви підготували хронологію подій з “поля бою”, яке розгорнулося в соціальних мережах.



“Естафету” почав Арсен Аваков, повідомивши, що через кілька годин пройде брифінг, на якому все чітко розкажуть:



Потім з’явилися пости, в яких українські добровольці і музиканти писали про обшуки і просили допомоги:

Для порівняння, коментарі під постами Авакова і Андрія Антоненка (Riffmaster):

(Коментарі під постом Авакова)



(Коментарі під постом Riffmaster)



Потім пройшла прес конференція, під час якої у вбивстві журналіста Павла Шеремета звинуватили військового, волонтера Андрія Антоненка (відомий, як рок-музикант Riffmaster), а також дитячого хірурга Юлію Кузьменко.

Головним доказом послужило відео з камер спостереження, на яких, несподівано, нічого толком не видно:

Користувачів соціальних мереж “докази” дуже здивували, і вони вирішили провести власне розслідування, спираючись на матеріали слідства.

Коло підозрюваних стало набагато ширше:

Куди ж без російських горе-шпигунів:

Запідозрили і суддю Вовка, який пізніше займався цією справою в суді:





А потім був суд, під час якого з’ясувалося, що Андрій Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси … вирішив вбити Шеремета Павла”.

Після такого “умовиводу” слідства, користувачі соціальних мереж вирішили зізнатися, що вони теж неслабо так “захопилися ультранаціоналістичними ідеями”, під впливом яких творили багато дивних речей:

Натякали і на абсурдність формулювання:

Кому-то “велич арійської раси” пішла на користь:

А комусь на шкоду:

Завдяки новому флешмобу, ми дізналися, навіщо Олег Ляшко завів так багато собак (“во славу арійської раси”, звичайно ж!):

Деяких від “ультранаціоналістичних ідей” потягнуло на смачненьке (але це не точно):

Без мемів, як зазвичай, нікуди:

Суд застосував щодо Антоненка Андрія запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 8.02.2020 року, що буде далі – невідомо. Але відомо одне – підтримка Riffmaster’a в соціальних мережах не слабшає: користувачі ставлять на аватарки спеціальні рамки, вимагаючи звільнити невинних:



