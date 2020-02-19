21 лютого відбудеться четвертий Міжнародний бізнес-форум «Level Up». Про те, які теми обговорюватимуться під час події, яких спікерів очікують та як результати Форуму повинні допомогти українському бізнесу, ми розпитали у співорганізатора заходу, Президента Асоціації платників податків України Грігола Катамадзе.

Пане Гріголе, розкажіть детальніше про бізнес-форум? Що там відбуватиметься важливого?

Ми почали організовувати форум LEVEL UP UKRAINE у 2016 році. Перший форум ми присвятили ліберальному Податковому кодексу, над яким ми працювали до того. Тоді дискусія продемонструвала, що він ще не готовий для такого широкого суспільного обговорення. І в кінці форуму ми пообіцяли присутнім – а було понад 650 представників бізнесу – що ми будемо спілкуватися по всій країні з українським бізнесом, щоб остаточно зробити такий проект, за яким готовий працювати український бізнес. І ми так і зробили. Чому я про це згадую? Бо є результат. Тоді після форуму, який пройшов 28 листопада, з 9 грудня по 17 квітня 2017 року ми провели 19 круглих столів у 17 областях України, зустрічались з бізнесом, з ученими, місцевими елітами і остаточно отримали продукт, який запропонували уряду і фракціям парламенту 8 скликання.

Вас почули в уряді і Верховній Раді?

На жаль, ми бачимо, що жодних змін не відбулося, тому продовжуємо наполягати, що потрібні системні зміни у податковому напрямку – як інституційні, так і законодавчі. Я належу до тих людей, які вважають, що Податковий кодекс – це друга Конституція країни, і чинний український ПК зі всіма змінами останніх років – застарілий. Він абсолютно не відповідає сучасним вимогам. Світ навколо України змінюється, і потрібно, щоб податкова система теж була гнучкою, але українська податкова система не така. Тому вважаю, що потрібно приймати новий Податковий кодекс. І приймати його таким, на якому наполягають підприємці, за яким готовий працювати бізнес.

Розкажіть, що буде на цьогорічному форумі?

На сьогоднішній день зареєструвалося близько 850 учасників – CEO бізнесу, головні бухгалтери, компанії – як члени асоціацій, так і ні. Це представники Європейської асоціації платників податків різних країн – в тому числі, власне, керівництво ЄАПП. Це різні фонди, потенційні інвестори, які їдуть на форум з Європи та Сполучених Штатів.

Головна ідея цьогорічного форуму – принципи створення більшого. У нас буде кілька панелей – перша, де ми збираємо лідерів усіх бізнес-спільнот України і сподіваємося, що там буде присутній прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Я сьогодні почув у ЗМІ, що 21 лютого, час проведення форуму, вирішили на погоджувальній раді заслухати і прем’єр-міністра. Але маю надію, що він знайде час і можливість виступити перед великою аудиторією з усієї України та європейських країн, США. А це бізнес, це потенційні інвестори. Крім того, прем’єр пообіцяв, що будуть зміни до податкового законодавства, спрямовані на удосконалення адміністрування податків, а весною 2020 року ми повернемося до фундаментальних змін податкової системи. То ми хотіли б почути главу уряду. До речі, ми запросили і Президента країни, і сподіваюся, що відкриття відбудеться за участю Володимира Зеленського.

Також у нас буде інвестиційна панель, яку модеруватиме Генеральний секретар Європейської асоціації платників податків. Також планується проведення інфраструктурної та земельної панелей, де на нас чекає цікава і жвава дискусія.

Ви очікуєте, що після цього заходу почнуться реальні зміни?

Вже настав час, коли від слів треба переходити до справи. 5 років ми чуємо про зміни податкової системи. Треба не говорити, а робити конкретні кроки. Перше – це інституційна реформа. Щоб ми справді побачили, що зміни новоствореної податкової структури (роз’єднання ДФС на Державну податкову службу та Державну митну службу – ред.) вже відбуваються. Треба починати з малого. З конкурсів на заміщення вакансій заступників голови, голів територіальних та обласних управлінь і т.ін. Також треба приймати так звану «фінансову амністію» – нульове декларування. Ну і не втомлюся наголошувати, що треба приймати новий Податковий кодекс, розроблений представниками українського бізнесу. Підприємці вже не просто просять, а наполягають на тому, що готові за правилами гри, виписаними в цьому кодексі, працювати далі.