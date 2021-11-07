Хачапурі – це страва грузинської кухні, яка досить проста у приготуванні, але дуже смачна. У 2019 році їй було надано статус нематеріальної пам’ятки культурної спадщини Грузії.
Єдиного рецепта хачапурі немає, у кожному регіоні його готують по-своєму. Ця випічка може готуватися з м’ясом чи рибою, але класичною начинкою все ж вважається сир.
Хачапурі по-аджарськи
Інгредієнти:
400 г борошна
6 г сухих дріжджів
180 мл теплого молока
100 мл води
2 ст. л. олії
1 ч. л. цукру
1 ч. л. солі
Для начинки:
250 г сулугуні або моцарели
250 г сиру бринзі
1 яйце
дрібка солі
Спосіб приготування:
Для тіста потрібно змішати борошно, дріжджі, цукор та сіль. Додати туди воду, молоко та олію й вимішати однорідне гладке тісто. Після цього слід залишити його накритим у теплі на 30 хвилин.
Для начинки натираємо сулугуні, бринзу та додаємо яйце
Тісто має збільшитися втричі, після цього потрібно сформувати хачапурі.
Запікаємо їх у розігрітій духовці 15 хв.
На гарячі хачапурі викладаємо жовток. А також слід додати масло і поперчити.
Шедевр готовий! Смачного!