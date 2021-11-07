Хачапурі – це страва грузинської кухні, яка досить проста у приготуванні, але дуже смачна. У 2019 році їй було надано статус нематеріальної пам’ятки культурної спадщини Грузії.

Єдиного рецепта хачапурі немає, у кожному регіоні його готують по-своєму. Ця випічка може готуватися з м’ясом чи рибою, але класичною начинкою все ж вважається сир.

Хачапурі по-аджарськи

Інгредієнти:

400 г борошна

6 г сухих дріжджів

180 мл теплого молока

100 мл води

2 ст. л. олії

1 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

Для начинки:

250 г сулугуні або моцарели

250 г сиру бринзі

1 яйце

дрібка солі

Спосіб приготування:

Для тіста потрібно змішати борошно, дріжджі, цукор та сіль. Додати туди воду, молоко та олію й вимішати однорідне гладке тісто. Після цього слід залишити його накритим у теплі на 30 хвилин.

Для начинки натираємо сулугуні, бринзу та додаємо яйце

Тісто має збільшитися втричі, після цього потрібно сформувати хачапурі.

Запікаємо їх у розігрітій духовці 15 хв.

На гарячі хачапурі викладаємо жовток. А також слід додати масло і поперчити.

Шедевр готовий! Смачного!