Що ж, королівські читачі, настало літо, і більшість Віндзорського клану відправилась на короткий відпочинок, а ми вирішили скористатися нагодою, щоб розглянути королівські титули. Хто їх має? А хто ні? Коли королівські особи їх отримують і чому? І, звісно, чому деякі від них відмовляються або втрачають? Подібні запитання виникають постійно, і, відверто кажучи, враховуючи всі традиції та історичний контекст, усе це виглядає доволі заплутаною справою.

#Букви публікують переклад статті CNN.

Очевидно, що до людини, яка стоїть на чолі британської монархії звертаються “Його” або “Її Величність”. Більшість інших титулів надається монархом.

Почнемо з того, як називати чоловіка чи дружину монарха. Традиційний титул дружини монарха – королева-консорт, про який згадали на початку цього року після того, як королева Єлизавета II поділилася надією, що герцогиня Корнуольська колись використовуватиме цей почесний титул. З чоловіками історично склалося … складніше. Ми всі знаємо, що принц Філіп став герцогом Единбурзьким, але чоловік королеви Вікторії принц Альберт мав титул принца-консорта. З дітьми монарха в гру вступають титули, які отримуються автоматично. Герцогом Корнуольським завжди стає старший син. Йому також традиційно присвоюють титул принца Уельського – роль, яку Чарльз виконує з 1969 року.

На додаток до первістка, усі інші діти та онуки монарха також народжуються принцами чи принцесами. Тут варто зазначити, що батьки королівської крові можуть відмовитися від отримання титулу, що вирішила зробити для своїх дітей донька королеви Анна. Крім того, батьки королівської крові можуть захотіти, щоб їхні нащадки мали той самий титул, що й вони. Наприклад, у випадку з молодшим сином королеви, Едуардом, графом Вессекським, і його дружиною Софі, їхні діти мають титул графа і звуться леді Луїза Маунтбеттен-Віндзор і Джеймс, віконт Северн. Правнуки отримують титул, лише якщо вони є прямими спадкоємцями престолу, як, наприклад, старший із Кембриджів принц Джордж.

Але зачекайте, хіба його брати і сестри не мають титулів? Ви цілком праві, але варто зазначити, що королева зробила спеціальні винятки, щоб вони мали однакові титули, а не стандартні для всіх дітей родини Кембридж. Саме з цієї причини двоє дітей родини Сассекс, Арчі та Лілібет, ще не стали принцом та принцесою. Однак це зміниться, коли Чарльз, їхній дід, стане королем.

Ви також помітили, що старших членів родини часто називають “Його” або “Її Королівська Високість”. З цим титулом можна очікувати, що ви будете виконувати обов’язки від імені монарха. Тим не менш, є кілька членів сім’ї, які мають цей титул, але не представляють королеву, як-от принцеси Євгенія та Беатріс. І, звісно, були випадки, коли членів королівської сім’ї просили припинити використання почесних титулів, як це було у випадку з принцом Ендрю на початку цього року, або вони вирішували відмовитися від своїх, як родина Сассекс. Це не означає, що Ендрю та Гаррі більше не є принцами – вони все ще мають цей титул за правом народження – і вони все ще перебувають у лінії спадкоємства. Існують також досить свіжі приклади позбавлення титулу – згадаймо Діану, принцесу Уельську, колишню дружину Ендрю, Сару, герцогиню Йоркську, або Едуарда VIII після його зречення.

Дружини принців також зазвичай отримують придворні титули. Тому, коли Гаррі одружився з Меган Маркл у 2018 році, вона стала принцесою Генрі Уельською, хоча вона рідко погоджується з цим, вибираючи натомість свій дарований титул герцогині Сассекської.

Якщо ви все це зрозуміли, перейдемо до системи перів. Вона існує з часів середньовіччя і була створена для того, щоб монарх постійно мав групу дворян, яка б допомагала в управлінні королівством. Найвищим рангом є герцог, за яким йдуть маркіз, граф, віконт і, нарешті, барон. Монарх може надати ці титули будь-кому – королівським чи некоролівським підданим.

Система перів ще більше ускладнюється тим, що особа може мати кілька титулів різних рангів. Дружини перів також отримують придворні титули, але чоловіки, як правило, ні. Титули здебільшого розглядаються як церемоніальні.

Існують також спадкові титули – герцог чи барон – які дають право засідати в Палаті лордів, одній із двох палат британського парламенту, і брати участь в законотворчому процесі. Оскільки члени королівської сім’ї мають бути політично незалежними, вони самі не беруть в цьому участі.

Нарешті, є лицарські титули, які надаються монархом за виняткові досягнення за порадою уряду. Чоловіків, яких посвятили в лицарі, називають “сер”, а жінок – “дама”.

Інші неспадкові нагороди, які може вручати монарх, – це командор, офіцер або член ордена Британської імперії (CBE, OBE або MBE). Монарх також може нагороджувати медаллю Британської імперії або орденами Підв’язки чи Чортополоху.

Увесь цей складний порядок ґрунтується на багатовікових традиціях. Дехто вважає цей порядок застарілим й таким, що увічнює британську класову систему. Але якою б не була ваша точка зору, навряд чи цей порядок зміниться.