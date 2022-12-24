Влітку 1991 року Радянський Союз вже почав тріщати по швах. Зокрема, політика "Перебудови" Михайла Горбачова, що передбачала відносну демократизацію СРСР, зустріла опір низки радянських політиків, які 19 серпня 1991 року організували "Державний комітет з надзвичайного стану" — ДКНС (рос. Государственный комитет по чрезвычайному положению — ГКЧП. — прим. авт.).

Політична криза в СРСР тоді досягла свого апогею. Президент СРСР Горбачов був заблокований на дачі в Криму, поки путчисти намагалися взяти владу в свої руки в Москві.

Вже за кілька днів ДКНС вдався до саморозпуску так і не досягнувши своєї головної мети — згортання “перебудови”. А 24 серпня Україна проголосила незалежність. Тоді деякі російські політики намагалися “врятувати” СРСР від розпаду та вмовити українців не відділятися від Радянського Союзу.

Тодішню ситуацію докладно описує історик Сергій Плохій у своїй книзі “Остання імперія. Занепад і крах Радянського Союзу”. 28 серпня 1991 року до Києва прибула делегація, у складі якої були і російські, і “союзні” політики. Позицією керівництва Росії було збереження України “під російським патронатом”, як це називає С. Плохій.

До складу делегації, з-поміж інших політиків, входив і тодішній мер Ленінграда, батько сучасної російської опозиціонерки Ксенії Собчак Анатолій Собчак. Ставлення Собчака до незалежності України ілюструє цитата, яку йому приписує політик Юрій Щербак: “Ви, українці, тільки не здумайте відділятися від Росії, ми ж єдині” (цит. за “Остання імперія. Занепад та крах Радянського союзу, с. 203). Така цитата є доволі промовистою у цій ситуації.

Навіть тодішнім (як насправді і сучасним) російським “демократам” важко було уявити незалежність України від Росії в будь-якому її вигляді. В цьому випадку прослідковується вплив наративу про “триєдиний народ”, який в Росії циркулює ще з ХІХ століття.

Юрій Щербак, який сам родом з України, зателефонував до Києва, щоб повідомити земляків про скоре прибуття делегації з Москви. І одразу ж в ефір радіо було випущено два повідомлення від українського парламенту. У першому з них парламентарі наголошували на необхідності об`єднання українських політичних сил задля захисту держави. Друге стосувалося представників національних меншин. Автори звернення заявляли, що незалежність України не призведе до жодних утисків їхніх прав.

І вже невдовзі на радіо з`явилося ще одне повідомлення від парламенту з закликом до громадян прийти на мітинг біля Верховної Ради. Всі ці повідомлення були оприлюднені поки літак з делегатами прямував до Києва з Москви. Як пише Сергій Плохій, у мітингу 28 серпня взяло участь ще більше людей, ніж в день проголошення Акту Незалежності України.

Коли літак з делегацією на борту приземлився у Києві, то його пасажирів не випускали та питали про мету візиту до незалежної держави. Один з учасників делегації, Олександр Руцькой, у відповідь на таке питання говорив про «слов`янську солідарність» та те, що росіяни прибули до Києва для «розробки проєкту російсько-українських взаємин», який, мовляв, був особливо важливим в контексті проголошення незалежності Україною.

Після цього, пасажирам літака все-таки дозволили поїхати до Верховної Ради. Коли ті прибули до будівлі парламенту, їх зустріли представники демократичного блоку з боку України. Деякі російські політики (зокрема, Анатолій Собчак) вважали, що проголошення Україною незалежності – це лише спроба зробити той самий комуністичний лад, лише у дещо підкоригованій формі, а їх українські візаві під час цієї зустрічі доводили їм, що це не так.

Після цієї розмови представник Росії Сергій Станкевич заявив, що його делегація не має територіальних претензій до України, а її право на самовизначення вона також не заперечує.

Наступною фазою перемовин стала зустріч представників Росії, союзного парламенту з одного боку та делегацією від України, очолюваною Леонідом Кравчуком, з іншого. Переговори тривали довго і через це делегати час від часу виходили на балкон, аби повідомити маніфестантів, які стояли під стінами Верховної Ради, про ситуацію у переговорах. Одним з промовців став і Анатолій Собчак, але вже без посередництва українських колег. Він заявив про те, що українцям та росіянам потрібно “триматися разом”.

Натовп перервав виступ Собчака вигуками “Ганьба!”, “Україна без Москви!”.

“Об`єднавчої формули”, як це пізніше називав член російської делегації С. Станкевич, не знайшли. Відповідно, бути частинами однієї країни Україна та Росія вже не могли. Після такого фіналу переговорів у Києві, тодішній очільник Казахстану Нурсултан Назарбаєв відправив до Москви телеграму з проханням відправити до Алма-Ати ту ж таки делегацію Руцького.

Таке прохання Назарбаєв аргументував тим, що Росія не дала чіткої позиції щодо недопущення територіальних претензій щодо інших республік-учасниць СРСР. Назарбаєв заявив, що внаслідок цього в Казахстані зростає ймовірність протестів, наслідки яких непередбачувані. Очільник Казахстану додав, що його республіка може піти шляхом України та проголосити незалежність. Ця “погроза” спрацювала і делегація Руцького відправилася до Алма-Ати.

Назарбаєв згадав у цьому повідомленні незрозумілу позицію адміністрації Єльцина щодо територіальних претензій стосовно інших радянських республік не просто так. Річ у тім, що ще до описаних переговорів, Борис Єльцин доручив своєму прессекретарю Павлу Вощанову написати одну заяву. Одним з її пунктів була “констатація права” Росії висунути територіальні претензії тим радянським республікам, що хочуть “розірвати союзницькі взаємини” з нею. І так склалося, що по прибутті російської делегації до Києва та Алма-Ати, її учасникам довелося виправдовуватися за слова Павла Вощанова, називаючи їх “самодіяльністю” останнього.

Описаний епізод дає змогу побачити, що загалом, змін у мисленні російських політиків за останні 30 років було не так й багато. Адже і тоді, і зараз, переважна більшість представників Росії бачить свою країну як імперію. Навіть якщо ми говоримо про “російських лібералів”. До того ж наративи 150-ти річної давності про “триєдиний народ”, які були основоположними ще в царській Росії, досі трапляються у вжитку росіян.