25 серпня військовий Дмитро Грищенко опублікував допис про псевдоволонтера — Віталія Хемича, якому він перерахував кошти на авто та дрон для бійців на передовій. Проте, ані обіцяного авто, ані дрону, ані повернутих коштів військовим Хемич так і не відправив.

У повідомленні Дмитра йдеться:

“Він розповідав нам, що ось-ось вже приїде і все привезе, ми чекали, встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись. Знову чекали й слухали його історії, але час дійшов до того, що ми прочекали 20 днів, а в результаті — не отримали нічого. Ми попередили його останній раз, що якщо він не повертає кошти, то ми починаємо з ним зовсім іншу розмову. Він нас не почув, тож, друзі, ми просимо Вас долучитись допомогти нам знайти цього псевдоволонтера та не допустити, щоб наступні жертви потрапили на нього. Людина, яка вирішила нажитись на тих, хто його жопу захищає від орків, має бути покараний”.

Нині Дмитро разом з побратимами воюють на Донецькому напрямку. Як зазначає військовий, саме через таких, як волонтер-аферист Віталій та його брат Олег, бійці втратили побратимів, яких із поля бою вивезли в чорних мішках. Все тому, що бійці так і не дочекались автомобіля, кошти на який вкрав Хемич.

“Ми це так не лишимо, я і мої побратими обіцяємо, що ми прийдемо до Калуша не з пустими руками.” — пише військовий.

Після широкого розголосу допису військового у соцмережах почали зʼявлятись нові публікації з підтвердженням фейк-волонтерства Віталія Хемича. Люди, що відправляли калуському аферисту кошти на авто, каски, коліматори, дрони для ЗСУ та реабілітацію поранених, масово почали ділитись своїм досвідом спілкуванням з чоловіком, до кожної з них додавали скріншоти листування та грошових переказів.

Станом на 29 серпня, загальна сума коштів, які вкрав Хемич у волонтерів та військових сягнула вже понад 2 000 000 гривень.

#Букви дізналися подробиці історії про калуського афериста та поспілкувались з жертвами, зібрані кошти яких стали заробітком для чоловіка.

Отже, хто такий Віталій Хемич, “на чесне слово” якому вірили більш ніж 100 українців, з них волонтери, військові ЗСУ, полку “Азов”, спецпідрозділу “Альфа” від СБУ, жінка телеведучого Остапчука та мати пораненого бійця?

Батько афериста — Ігор Хемич багато років поспіль був депутатом Української партії, проте у 2020 оголосив про вихід з фракції та складання повноважень її голови. Можливо, тому що мешканці Калуша не давали депутату спокійно спати — лише за 2017 рік невідомі спричинили девʼять випадків обстрілів комерційних приміщень Ігоря Хемича, підпал нового авто та трощення майна родини.

Брат Віталія — Олег також представляє себе як волонтер. Підтверджених офіційних випадків крадіжок з його іменем ми не знайшли, проте у коментарях на сторінці Олега обурені українці щоденно нагадують про брата-афериста та неминучу кару родині.







Що стосується, власне, зірки сімʼї — за даними Єдиного центру обробки судових рішень, Хемич Віталій Ігорьович є порушником правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області двічі звільнював майно чоловіка з-під арешту. Також Хемич вважався боржником перед державою у Калуський МРВ ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області. Хемич є власником відомого в Івано-Франківську ресторану, загальна площа якого складає ​​700 квадратних метрів.

#Букви зв’язались з жертвами-волонтерами, що потрапили у капкан брехні Хемича.

Анна. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область.

“20 червня Віталій Хемич. запропонував допомогу сам. Враховуючи обставини та збір за збором, допомога та розголос були потрібні — проглянувши пости, сльозливі вірші, посилання на дружбу з відомими людьми, про нього склався образ порядної людини. В той же день ми перерахували на його карту 70350 грн (на той час 1900$) і домовились, що він з “колегами” докладе кошти й прижене авто.

Ми чекали… витягували клешнями інформацію протягом місяця та слухали купу брехні.

Спершу ним були озвучені терміни в тиждень. Він сказав, що авто приженуть, доставлять з-за кордону, навіть пофарбують. Потім почалося — то розмитнення, то авто не такі, то він зайнятий, то зустрічі, справи, то концерти, то в лікарні, то хрещений помер. Паралельно ми збирали кошти далі, але слава Богу долучили їх на допомогу в іншому напрямку і не перерахували йому більше.

Був страх все втратити й вчасно не допомогти бійцям. Адже до цього ми вже відправляли на фронт не одне авто. І репутація порядних волонтерів і патріотів понад усе.

Через місяць таки нам привезли треті особи авто, проте на українських номерах, що посіяло перші зерна сумнів щодо того, чи були попередні “відмазки” правдивими. Ці люди нам залишили авто і “до побачення”. Після огляду повноцінного виявилось, що в авто Volkswagen Т4 влаштований двигун від іншого легкового автомобіля, а ще купа поточних проблем, ремонт яких аж ніяк не був запланований і коштів на це не було.

Коли ми повідомили Віталія про стан авто, спочатку він обіцяв дати повну суму на авто — наші гроші та його, як домовлялися та забрати цю розбиту машину. Потім він заперечував проблему. Потім обвинувачував продавця. Потім давав контакт, за його словами, власника авто, але по факту та особа ні про які проблеми з авто поняття не мала. А потім Віталій зник.

Ремонт, який ми організували та підготовка “авто” завершилась тільки 26.08. Готуємо до відправлення. Пройшло 2 місяці з моменту як ми перекинули кошти славнозвісному. Втратили дорогоцінний час, підірвали репутацію, втратили різницю на курсі, були змушені викручуватися та ремонтувати за власний кошт те, що вже мали, адже розуміли, що коштів та допомоги від нього не отримаємо і свої назад вже не повернемо. А от головне, скільки через це загублено життів — тільки Богу відомо.”

Ілона. Івано-Франківськ.

“Почалось все з того, що я як завжди відкрила збір на коліматори для хлопців на передовій. Під весь цей шумок знайшовся Віталік Хемич, який вирішив “допомогти” швидше собі аніж мені. Я за 2 дні зібрала не всю суму, а він вирішив допомогти коштами, додати потрібно було, по його розрахунках, 13 000 гривень, щоб коліматори. Людина так переконливо розказувала, що я повелась на цю брехню та перекинула йому гроші в розмірі 23 900 гривень. Після він написав що купив коліматори і вони будуть у мене через 2-3 дні. 2-3 обіцяних дні перетворились в 18 днів і кожного разу я чула “завтра все буде”. Здається, на цей момент, тільки мені гроші він повернув в повній сумі.

Його можуть не посадити так як він “ігроман” і спирає на це. Його можуть закрити в лікарні і зробити з нього овоча, це мені подобається більше. А ще краще якщо б суд постановив віддати людям на самосуд, тоді він б точно не вижив”

Відпрацьована схема, за якою діяв чоловік відчувається у кожній розповіді жертв: власний піар, відправлення своїх документів у знак підтвердження “чесності” й “прозорості”, грошовий переказ від жертв, періодичні відповіді, й, згодом, зникнення.

Пізніше Хемич опублікував відеозвернення до волонтерів, кошти яких він вкрав: чоловік просив вибачення, аргументував чисельні випадки зникнення грошей власною лудоманією.

“Я хочу зізнатись, що я ігроман і цією хворобою я хворію близько 6 років. Завжди мене витягували батьки й брат, але вони в цьому не винні. Я буду просити про допомогу в них, що повернути кожному кошти.” — плачеться у мережі псевдоволонтер.

Ціна людської довіри надвелика, відомий Хемич її втратив, безпрецедентно підставив ще 1000 невинних волонтерів, що не перестають наближати нас до перемоги.

Справою по злочину Хемича вже займаються СБУ, кіберполіція, до історії залучена багатотисячна українська аудиторія.

*У “Букв” немає можливості перевірити інформацію, надану жодною зі сторін

Посилання на джерела:

https://dolg.xyz/ukr/khemych_vitalii_ihorovych

https://kalushnews.city/articles/4012/najbidnishij-kaluskij-deputat-zhive-na-pensiyu-babusi-najcikavishe-z-deputatskih-deklaracij