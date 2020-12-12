«Суп? Боже, як нудно », скажете ви і помилитеся. Тому що точно є 1000 і 1 спосіб приготувати суп так, як ви ніколи не пробували. А пряний суп взимку не тільки зігріє, а й додасть настрою. Букви пропонують 5 нових рецептів.

Курячий суп з цільнозерновою гірчицею

Інгредієнти

2 столові ложки рослинної олії

500 г курячого філе або стегенець

1 цибулина, дрібно нарізана

2 моркви, дрібно нарізані

2 стебла селери, дрібно нарізаної

1 літр курячого бульйону, приготований з 2 кубиків

325 г банка солодкої кукурудзи в воді, висушеної

4 нарізаних гілочки чебрецю

2 столові ложки цільнозернової гірчиці

У великій сковороді нагрійте столову ложку масла на середньому або сильному вогні і обсмажте курячі стегна з обох сторін. Відкладіть в сторону.

Налийте ще 1 столову ложку рослинної олії на слабкому або середньому вогні і обережно обсмажте цибулю, моркву і селеру приблизно 10 хвилин, поки вони не стануть м’якими.

Додайте курку в сковороду разом з приблизно 700 мл бульйону, щоб майже повністю покрити курку та овочі. Доведіть до кипіння, потім додайте кукурудзу і чебрець.

Варіть на повільному вогні 45 хвилин, поки курку не стане легко розділити, доливаючи ще трохи бульйону, якщо він занадто випарувався.

Викладіть курку на обробну дошку і наріжте тонкими смужками, викинувши кістки і шкіру. Додати назад в суп і перемішайте з гірчицею.

Сирний суп з тостами

Інгредієнти

2 ложки оливкової олії

1 кг ріпчастої цибулі, очищеної і дрібно нарізаної

1 чайна ложка коричневого цукру

3 зубчики часнику, роздавлені

1 ст.ложка борошна

150 мл білого вина

1 кубик яловичого бульйону

4 скибочки хліба на заквасці

75 г напівжирного сиру чеддер, тертого

2 столові ложки вустерширського соусу

1 столова ложка свіжої петрушки, нарізаної для подачі

Збризніть велику каструлю оливковою олією і додайте цибулю і коричневий цукор. Смажте на слабкому вогні 20 хвилин, поки не стане липкою і карамелізованою.

Додайте часник і готуйте ще хвилину, перш ніж всипати борошно. Влийте вино і смажте 2-3 хвилини, поки спирт не випарується. Додайте бульйонних кубиків, потім залийте 1 літром холодної води.

Добре перемішайте, щоб всі інгредієнти змішалися, потім доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні 20 хвилин, поки суп не загусне і трохи не зменшиться.

Тим часом приготуйте начинку. Ображати хліб так, щоб він щільно прилягав до верхньої частини кожної миски. Розігрійте гриль до високої температури і підсмажте хліб з одного боку до золотистої скоринки.

Коли суп буде готовий, розлийте його по жаростійкі миски. Зверху викладіть хліб підсмаженою стороною вниз, потім посипте сиром, переконавшись, що миска повністю покрита. Нарешті, додайте кілька крапель вустерширського соусу і помістіть під гриль, поки сир не стане золотистим і не почне танути. Подавати, посипавши свіжою петрушкою.

Суп з білої квасолі з карамелізованим беконом

Інгредієнти

для супу

300 г білої квасолі

2 столові ложки оливкової олії

1 середню цибулину, нарізану

4 подрібнених зубчики часнику

1 чайна ложка дрібно нарізаного розмарину

½ ч.л. подрібнених сушених пластівців чилі

4 свіжих лаврових листки

450 мл свіжого курячого бульйону

2 столові ложки вершків (за бажанням)

Трохи оливкової олії першого холодного віджиму для подачі

Для зацукрованого ванільного бекону

1 стручок ванілі

25 г м’якого світло-коричневого цукру

220 г в’яленого копченого бекону з смужками сала

Замочіть квасолю у воді на 24 години.

Злийте воду з замоченої квасолі. Нагрійте масло у великій сковороді, потім додайте цибулю, часник, розмарин, пластівці чилі і лавровий лист і добре перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні 10 хвилин, поки цибуля не стане м’якою і напівпрозорою.

Додайте квасолю і 500 мл холодної води. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, накрийте кришкою і залиште варитися 1 годину 30 хвилин або поки квасоля не стане дуже м’якою.

Тим часом розігрійте духовку до 190 ° C / відмітка для газу 5. Розріжте стручок ванілі уздовж і зішкребіть насіння кінчиком ножа. Кінчиками пальців змішайте в мисці насіння з м’яким коричневим цукром. Викладіть ванільний цукор на деко або дошку. Покладіть один шматочок бекону на ванільний цукор і натисніть на нього, щоб він злегка покрився цукром, потім переверніть і повторіть з іншого боку. Викладіть на решітку і повторіть з іншими скибочками бекону. Злегка посипте їх рештою цукру. Поставте решітку на деко і запікайте бекон протягом 16-18 хвилин, поки він не стане хрустким і коричневим. Зніміть і дайте охолонути, потім поріжте на дрібні шматочки.

Додайте бульйон в форму з вареною квасолею, доведіть до кипіння і тушкуйте без кришки 10 хвилин, потім видаліть лавровий лист. Дайте трохи охолонути, потім збийте порціями до однорідної маси. Пропустіть через дрібне сито назад в каструлю. Додайте вершки, якщо використовуєте, і рясно приправте. Знову доведіть до слабкого кипіння.

Для подачі розлийте суп у розігріті миски і прикрасьте оливковою олією першого віджиму, меленим чорним перцем і розкришеним зацукрованим ванільним беконом.

Пряний суп з морквою

Інгредієнти

1 столова ложка оливкової олії

1 дрібно нарізана цибулина

1 дрібка меленого кмину

1 дрібка подрібненого перцю чилі

1 ¼ літра овочевого або курячого бульйону

500 г очищеної і крупно нарізаної моркви

1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого листя коріандру плюс кілька гілочок для прикраси

20 г овочевих чіпсів, для прикраси

Нагрійте масло у великій сковороді, додайте цибулю і смажте 3-5 хвилин, поки вона не стане м’якою.

Додайте кмин і подрібнений перець чилі і смажте, помішуючи, ще 1 хвилину. Перелийте в каструлю, додайте бульйон і моркву, доведіть до кипіння і тушкуйте близько 15 хвилин, поки морква не стане м’якою.

Перекладіть суп в блендер і збивайте до однорідної маси. Перемішайте нарізаний коріандр, потім розлийте суп в сервірувальні тарілки. Приправте свіжозмеленим чорним перцем і прикрасьте додатковим листям коріандру і овочевими чіпсами.

Суп з мускатного гарбуза і галушками з рікоттою

Інгредієнти

Для супу:

1 середній мускатний гарбуз

3 столові ложки оливкової олії

4 нарізаних цибулини-шалот

2 нарізаних стебла селери

25 г вершкового масла

750 мл овочевого бульйону

8 листків шавлії

Для галушок з рікоттою:

250 г рікотти

1 великий яєчний жовток

3 столові ложки тертого сиру пекоріно

3 столові ложки борошна

1 столова ложка дрібно нарізаної шавлії

Розігрійте духовку до 200 ° C, вентилятор 180 ° C, газ 6. Очистіть гарбуз від шкірки і насіння; наріжте три чверті на шматки і приправте. Запікайте 35-40 хвилин в жерстяній формі з половиною масла. Наріжте решту гарбуза кубиками.

Підсмажте до м’якості цибулю-шалот і селеру в вершковому і олії, що залишилося. Приготуйте пюре із запеченого гарбуза в блендері з половиною бульйону; додайте до цибулі-шалот і селери з усім бульйоном і нарізаними кубиками гарбуза; тушкуйте 15 хвилин.

Змішайте інгредієнти для галушок. На сковороді обсмажте ложку суміші в маслі на слабкому-середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку. Обсмажте на вершковому маслі цілі листя шавлії.

Подавайте суп з галушками і листям шавлії.

Рецепти з Sainsbury’s magazine