Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів

«Кожному президентові потрібен свій Хлібінвестбуд», – так один з учасників ринку характеризує найрезонанснішу і одночасно найтихішу новацію, яку реалізують зараз в аграрній галузі.

Згадана співрозмовником «Букв» компанія Хліб Інвестбуд в 2010 році стала партнером держави в зерновому експорті, завдяки адмінресурсу потіснила транснаціональних зернотрейдерів і стрімко увійшла в топ-3 експортерів зерна, збагативши свіх приватних акціонерів, чиї імена так ніколи і не були названі.

Нинішня влада йде далі Віктора Януковича – вона бере під контроль взагалі весь ринок аграрної продукції в країні.

Мінекономрозвитку розробило проект контролю в сільському господарстві, який передбачає установку на 100% збиральної сільгосптехніки спеціального ревізійного обладнання – аналог касових апаратів в торгівлі.

Програмне забезпечення буде реєструвати кількість зібраного кожним комбайном врожаю і яка площа реально знаходяться в обробці земель, що дасть можливість потім зіставити ці дані з заявленими обсягами зерна і сплачених податків.

З боку держави в проекті беруть участь МЕРТ, Держгеокадастр і Податкова служба. Безпосередньо установку обладнання буде проводити Держпотребслужба. У разі збирання врожаю технікою без реєстратора буде передбачена відповідальність аж до заборони на здійснення сільськогосподарської діяльності. Також аграрії повинні будуть подавати до контролюючих органів звітність про площу посівів і їх видах – в разі неспівпадання цих даних з даними реєстратора обладнання зможе заблокувати роботу комбайна.

В теорії проект спрямований на боротьбу з сірим ринком зерна. Однак насправді він гарантує тільки надприбуток його учасникам.

Проект реалізується у форматі державно-приватного партнерства. Партнером держави виступає компанія ТОВ «Менора-Агро», яке розробляє обладнання і потім отримує ексклюзивні права на його подальше сервісне обслуговування.

У проекті договору між «Менора-Агро» і КМУ особливо підкреслюється, що компанія-розробник є ексклюзивним партнером і здійснює сервісне обслуговування всіх реєстраторів в країні без проведення конкурсу з визначення приватного партнера.

У проекті договору обумовлено, що «винагорода компанії-розробнику за передачу виключно права на програмне забезпечення та його сервісне обслуговування буде визначатися виходячи з розрахунку врахованого врожаю, а саме 1 долар за одну тонну врожаю, який буде відображений в статистичній та фінансовій звітності». Нагадаємо, що в останні роки середній урожай тільки зернових культур в Україні становить 70 млн тонн.

Згідно з даними сайту компанії Менора-Агро, вона володіє 15 тис га в трьох областях України і займається вирощуванням кукурудзи, пшениці, ріпаку. Загальний обсяг продажів близько 2 млн тонн зерна. Керівником і бенефіціаром компанії заявлений Денис Юрійович Бондар. Ця людина також значиться засновником у компаніях різного профілю, зокрема будівельного.

Потрібно зробити застереження, що реалізація проекту зі встановлення контролю в АПК почалася ще за попереднього керівництва Мінекономіки – перша зустріч сторін відбулася за два тижні до відставки уряду Олексія Гончарука, 18 лютого. «Тому ми розраховували, що Петрашко просто згорне цей проект – але виявилося що ні, його насаджують зі ще більшим ентузіазмом», – сказав представник однієї з аграрних асоціацій.

Проект планується реалізувати в липні-жовтні 2020 року.

Полігон для тестового відпрацювання проекту-село Нові Вороб’ї, Житомирська область, землі «Овочевої технологічної компанії».

Букви публікують проект договору між Кабміном і команії «Менора-Агро» і вважають за потрібне виділити кілька моментів:

Явний конфлікт інтересів, оскільки компанія-учасник агроринку стає власником даних про параметри роботи своїх конкурентів, а також отримує можливість впливати на них через надання сервісних послуг обов’язкового обладнання.

Непрозрачний механізм відбору контрагента. Публічно ніде не було заявлено про плани впровадження такого проекту і залучення партнера, таким чином IT-компанії не мали можливості брати в ньому участі.

Колосальний фінансовий ресурс, которий закумулює гравець, отримавши премію з кожної тонни врахованого врожаю в розмірі 1 долар.

Відзначимо, що в країні дійсно відсутня виразна статистика щодо обсягів врожаю і стану посівів. Однак винна в цьому сама держава, яка ліквідувала управління АПК в обладміністраціях, які акумулювали ці дані по всій країні – і робили це якісно і безкоштовно.

Якщо повернутися до аналогії з Хлібінвестбуд, то цей проект незважаючи на свою безумовну прибутковість, став одним з тих факторів, які привели до Революції Гідності.