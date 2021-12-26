Ця риба розділить вашу гастрономічну епоху на “до” та “після”, адже скуштувавши власноруч засолену рибу, ви більше не повернетеся до магазинної. Але й не потрібно! Усі ми знаємо, наскільки корисною є риба, а коли вона ще й смачна – це дивовижне поєднання!

Для ідеальної риби вам потрібні:

• найсвіжіша риба(лосось, форель), філе на шкірці – 400 г

• сіль – 2 ст л;

• цукор -1 ст л;

• коріандр;

• цедра лимону;

• секретний інгредієнт : червоний буряк дрібно потертий (буряк можна використати печений).

А далі дуже просто: перемішайте усе та натріть рибу буряковим маринадом. Зверху викладіть гілочки кропу. Покладіть рибу в холодильник на 24 години – і можете ласувати!

Смачного!