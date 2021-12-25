Хочеться чогось незвичного до свят – звичайне шампанська або його міцніші альтернативи – то заїжджений і нецікавий варіант. І якщо й надалі буде триматися такий мороз, глінтвейн є найкращим варіантом до столу. Він зігріває, його смак можна модифікувати, а апельсин і кориця – це найзимовіші смаки! Глінтвейн у контрасті з холодом надворі відразу надасть затишку і тепла до свята. То чому б не спробувати?
До речі, вперше глінтвейн почали готувати в Стародавньому Римі. Один із найдревніших рецептів підігрітого вина знайшли ще в рукописах Гіппократа. Вчений рекомендував використовувати три унції кориці та імбиру, мускатний горіх і кардамон.
Для ідеального глінтвейну використовуємо:
- вино 750 мл
- 50 мл води
- палички кориці 1-2
- імбир 1 ч.л.
- дольки одного апельсину
- яблука 0,5-1 шт.
- лимон кілька дольок
- кардамон 2 зернятка
- гвоздика 5 бутонів
- бадьян 1-2 зірочки
- духмяний перець
- мед 1-2 ст.л. (залежно від вина)
Для приготування глінтвейну чудово підійдуть вина середньої цінової категорії – червоне сухе, напівсухе чи напівсолодке. Можна скуштувати і з білим вином. Уникайте міцних вин – завелика кількість алкоголю може зіпсувати смак і запах напою.
Для приготування глінтвейну необхідно змішати у воді усі спеції та фрукти, довести до кипіння та лишити настоюватися на 10 хв. Опісля процідіть відвар. Змішайте його з вином – і нагрійте до 60-70°C. Ні в якому разі не можна доводити глінтвейн до кипіння. Щойно з’явиться водяна пара чи перші бульбашки, відразу знімайте каструлю з напоєм з вогню.
Накрийте глінтвейн у каструлі кришкою та дайте настоятися 5-10 хвилин. Смачного!