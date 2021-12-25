Пропонуємо вам рецепт глінтвейну від шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка. Він може стати оригінальною альтернативою звичним алкогольним напоям до святкового столу, а може просто зігріти у морозні вечори.

Хочеться чогось незвичного до свят – звичайне шампанська або його міцніші альтернативи – то заїжджений і нецікавий варіант. І якщо й надалі буде триматися такий мороз, глінтвейн є найкращим варіантом до столу. Він зігріває, його смак можна модифікувати, а апельсин і кориця – це найзимовіші смаки! Глінтвейн у контрасті з холодом надворі відразу надасть затишку і тепла до свята. То чому б не спробувати?

До речі, вперше глінтвейн почали готувати в Стародавньому Римі. Один із найдревніших рецептів підігрітого вина знайшли ще в рукописах Гіппократа. Вчений рекомендував використовувати три унції кориці та імбиру, мускатний горіх і кардамон.

Для ідеального глінтвейну використовуємо:

вино 750 мл

50 мл води

палички кориці 1-2

імбир 1 ч.л.

дольки одного апельсину

яблука 0,5-1 шт.

лимон кілька дольок

кардамон 2 зернятка

гвоздика 5 бутонів

бадьян 1-2 зірочки

духмяний перець

мед 1-2 ст.л. (залежно від вина)

Для приготування глінтвейну чудово підійдуть вина середньої цінової категорії – червоне сухе, напівсухе чи напівсолодке. Можна скуштувати і з білим вином. Уникайте міцних вин – завелика кількість алкоголю може зіпсувати смак і запах напою.

Для приготування глінтвейну необхідно змішати у воді усі спеції та фрукти, довести до кипіння та лишити настоюватися на 10 хв. Опісля процідіть відвар. Змішайте його з вином – і нагрійте до 60-70°C. Ні в якому разі не можна доводити глінтвейн до кипіння. Щойно з’явиться водяна пара чи перші бульбашки, відразу знімайте каструлю з напоєм з вогню.

Накрийте глінтвейн у каструлі кришкою та дайте настоятися 5-10 хвилин. Смачного!