Пропонуємо вам рецепт шоколадного печива від шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка. Легке у приготуванні, воно швидко готується і дуже смачне. Воно стане святковою окрасою вашого новорічного чи різдвяного столу.

“Шоколаду багато не буває” – фраза, яка може стати справжнім гімном солодкоїжок. І якщо ви з цим згодні – сьогоднішній рецепт для вас.

Це печиво красиве та смачне, що робить його ідеальним для святкового столу. Воно ніжне, м’яке та ароматне, а кількість цукру за необхідності можна регулювати. Ці ласощі вподобають і дорослі, і діти.

Вам знадобляться:

80 г борошна;

20 г какао порошку;

50 г цукрової пудри (і трохи для посипки печива);

30 г вершкового масла;

1 яйце;

0,5 ч.л. розпушувача;

щіпка солі.

Далі все дуже просто: масло кімнатної температури розмішайте з цукровою пудрою та додайте яйце. Змішайте між собою борошно, какао та розпушувач і змішайте з рештою інгредієнтів.

Ретельно замісіть тісто, обгорніть його харчовою плівкою та на 30 хв покладіть до холодильника на 30 хвилин. Опісля з охолодженого тіста сформуйте кульки та обкатайте їх у цукровій пудрі. Випікайте печиво у розігрітій до 180 C° духовці протягом 10-12 хвилин.

Смачного!