“Шоколаду багато не буває” – фраза, яка може стати справжнім гімном солодкоїжок. І якщо ви з цим згодні – сьогоднішній рецепт для вас.

Це печиво красиве та смачне, що робить його ідеальним для святкового столу. Воно ніжне, м’яке та ароматне, а кількість цукру за необхідності можна регулювати. Ці ласощі вподобають і дорослі, і діти.

Вам знадобляться:

  • 80 г борошна;
  • 20 г какао порошку;
  • 50 г цукрової пудри (і трохи для посипки печива);
  • 30 г вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • 0,5 ч.л. розпушувача;
  • щіпка солі.

Далі все дуже просто: масло кімнатної температури розмішайте з цукровою пудрою та додайте яйце. Змішайте між собою борошно, какао та розпушувач і змішайте з рештою інгредієнтів.

Ретельно замісіть тісто, обгорніть його харчовою плівкою та на 30 хв покладіть до холодильника на 30 хвилин. Опісля з охолодженого тіста сформуйте кульки та обкатайте їх у цукровій пудрі. Випікайте печиво у розігрітій до 180 C° духовці протягом 10-12 хвилин.

Смачного!